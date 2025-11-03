ТСН в социальных сетях

Рецепты
68
2 мин

Картофельный салат с осьминогом: оригинальный рецепт со средиземноморской ноткой

Это блюдо — доказательство того, что простые ингредиенты могут превратиться в настоящий кулинарный шедевр.

Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
1 час
140 ккал
Картофельный салат с осьминогом

Картофельный салат с осьминогом / © Associated Press

Фудблогер Eric Lahuerta поделился рецептом, который уже стал вирусным в сети: идеальный салат из картофеля, яиц и осьминога. Он нежный, ароматный, свежий и одновременно сытный — именно то, что нужно, когда хочется чего-то легкого, но изысканного.

Картофельный салат с морепродуктами — классика испанской и средиземноморской кухни. Это сочетание простоты деревенского стиля с деликатесной ноткой моря. Такой салат часто подают в прибрежных ресторанах Испании или Италии, а теперь вы можете приготовить его дома.

Ингредиенты

картофель
4 шт.
яйца
3 шт.
болгарский перец
6 шт.
отварной осьминог
150 г
каперсы
20 шт.
оливки
20 шт.
красный лук
1 шт.
горчица
1 ст. л
оливковое масло
соль
чёрный перец

Приготовление

  1. Отварите картофель, примерно 45 мин, дайте ему остыть, затем очистите и нарежьте средними кусочками.

  2. Сварите яйца, варите 10 мин, остудите и нарежьте так же как и картофель.

  3. Тонкими полосками нарежьте красный лук, осьминога и перец тонкими полосками.

  4. В большой миске смешайте все ингредиенты, добавьте оливковое масло, горчицу, соль и перец. Осторожно перемешайте, чтобы не раздавить картофель.

  5. Для яркости можно добавить мелко нарезанные огурчики. Подавайте охлажденным.

Советы

  • Если хотите, чтобы салат был более нежным, используйте молодого осьминога, он мягче и быстрее готовится.

  • Горчицу можно заменить на дижонскую или зернистую.

  • Для более выразительного вкуса добавьте немного лимонного сока или цедры, это освежит блюдо.

Подавайте салат с бокалом белого сухого вина, оно идеально подчеркнет морские ноты осьминога и оливковую мягкость картофеля. Такой салат — идеальный вариант для ужина на террасе или пикника. Его можно приготовить заранее и взять с собой, ведь он становится еще вкуснее, когда немного настоится.


Картофельный салат с осьминогом — это гармония текстур и вкусов, которую легко создать своими руками. Простой, но роскошный, он перенесет вас на берег Средиземного моря, где время замедляется, а каждый кусочек смакует, как отпуск.

