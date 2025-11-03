- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 68
- Время на прочтение
- 2 мин
Картофельный салат с осьминогом: оригинальный рецепт со средиземноморской ноткой
Это блюдо — доказательство того, что простые ингредиенты могут превратиться в настоящий кулинарный шедевр.
Фудблогер Eric Lahuerta поделился рецептом, который уже стал вирусным в сети: идеальный салат из картофеля, яиц и осьминога. Он нежный, ароматный, свежий и одновременно сытный — именно то, что нужно, когда хочется чего-то легкого, но изысканного.
Картофельный салат с морепродуктами — классика испанской и средиземноморской кухни. Это сочетание простоты деревенского стиля с деликатесной ноткой моря. Такой салат часто подают в прибрежных ресторанах Испании или Италии, а теперь вы можете приготовить его дома.
Ингредиенты
- картофель
- 4 шт.
- яйца
- 3 шт.
- болгарский перец
- 6 шт.
- отварной осьминог
- 150 г
- каперсы
- 20 шт.
- оливки
- 20 шт.
- красный лук
- 1 шт.
- горчица
- 1 ст. л
- оливковое масло
-
- соль
-
- чёрный перец
-
Приготовление
Отварите картофель, примерно 45 мин, дайте ему остыть, затем очистите и нарежьте средними кусочками.
Сварите яйца, варите 10 мин, остудите и нарежьте так же как и картофель.
Тонкими полосками нарежьте красный лук, осьминога и перец тонкими полосками.
В большой миске смешайте все ингредиенты, добавьте оливковое масло, горчицу, соль и перец. Осторожно перемешайте, чтобы не раздавить картофель.
Для яркости можно добавить мелко нарезанные огурчики. Подавайте охлажденным.
Советы
Если хотите, чтобы салат был более нежным, используйте молодого осьминога, он мягче и быстрее готовится.
Горчицу можно заменить на дижонскую или зернистую.
Для более выразительного вкуса добавьте немного лимонного сока или цедры, это освежит блюдо.
Подавайте салат с бокалом белого сухого вина, оно идеально подчеркнет морские ноты осьминога и оливковую мягкость картофеля. Такой салат — идеальный вариант для ужина на террасе или пикника. Его можно приготовить заранее и взять с собой, ведь он становится еще вкуснее, когда немного настоится.
Картофельный салат с осьминогом — это гармония текстур и вкусов, которую легко создать своими руками. Простой, но роскошный, он перенесет вас на берег Средиземного моря, где время замедляется, а каждый кусочек смакует, как отпуск.