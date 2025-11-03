Картофельный салат с осьминогом: оригинальный рецепт со средиземноморской ноткой

Картофельный салат с осьминогом / © Associated Press

Фудблогер Eric Lahuerta поделился рецептом, который уже стал вирусным в сети: идеальный салат из картофеля, яиц и осьминога. Он нежный, ароматный, свежий и одновременно сытный — именно то, что нужно, когда хочется чего-то легкого, но изысканного.

Картофельный салат с морепродуктами — классика испанской и средиземноморской кухни. Это сочетание простоты деревенского стиля с деликатесной ноткой моря. Такой салат часто подают в прибрежных ресторанах Испании или Италии, а теперь вы можете приготовить его дома.

Ингредиенты картофель 4 шт. яйца 3 шт. болгарский перец 6 шт. отварной осьминог 150 г каперсы 20 шт. оливки 20 шт. красный лук 1 шт. горчица 1 ст. л оливковое масло соль чёрный перец

Приготовление

Отварите картофель, примерно 45 мин, дайте ему остыть, затем очистите и нарежьте средними кусочками. Сварите яйца, варите 10 мин, остудите и нарежьте так же как и картофель. Тонкими полосками нарежьте красный лук, осьминога и перец тонкими полосками. В большой миске смешайте все ингредиенты, добавьте оливковое масло, горчицу, соль и перец. Осторожно перемешайте, чтобы не раздавить картофель. Для яркости можно добавить мелко нарезанные огурчики. Подавайте охлажденным.

Советы

Если хотите, чтобы салат был более нежным, используйте молодого осьминога, он мягче и быстрее готовится.

Горчицу можно заменить на дижонскую или зернистую.

Для более выразительного вкуса добавьте немного лимонного сока или цедры, это освежит блюдо.

Подавайте салат с бокалом белого сухого вина, оно идеально подчеркнет морские ноты осьминога и оливковую мягкость картофеля. Такой салат — идеальный вариант для ужина на террасе или пикника. Его можно приготовить заранее и взять с собой, ведь он становится еще вкуснее, когда немного настоится.

Картофельный салат с осьминогом — это гармония текстур и вкусов, которую легко создать своими руками. Простой, но роскошный, он перенесет вас на берег Средиземного моря, где время замедляется, а каждый кусочек смакует, как отпуск.