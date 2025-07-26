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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
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131
Время на прочтение
2 мин

Картофельный салат со сливочной заправкой: интересный рецепт

Если вы ищете легкий, свежий и вкусный салат, который не требует майонеза, но все равно будет сливочным и насыщенным, имеем для вас идеальный вариант картофельного салата.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
35 минут
Пищевая ценность на 100 г
190 ккал
Картофельный салат со сливочной заправкой

Картофельный салат со сливочной заправкой / © Associated Press

Фудблогер Meliz Berg поделилась рецептом, который уже покорил сердца ее подписчиков. И не зря, ведь этот картофельный салат имеет вкусную заправку на основе йогурта, с пикантными нотками тахини, лимона, меда и дижонской горчицы. К тому же он универсален, ведь подходит как для легкого ужина в будни, так и для праздничного стола.

В отличие от классических картофельных салатов с майонезом, этот вариант легче, ароматнее и имеет интересную текстуру. Его удобно приготовить заранее и он прекрасно хранится в холодильнике.

Ингредиенты

Картофель
1 кг
Густой натуральный йогурт
75 г
Оливковое масло
2 ст. л.
Тахини (кунжутная паста)
3 ст. л.
Свежий лимонный сок
3 ст. л.
Тертый свежий чеснок
1 ч. л
Дижонская горчица
2 ч. л.
Жидкий мед
1 ст. л
Белый винный уксус
1 ч. л
Соль
Черный перец
Зеленый лук
1-2 шт.
Свежий укроп
10 г
Каперсы
2 ст. л.
Сушеная мята
1 ч. л
Обжаренный кунжут
1 ст. л
Салат айсберг
4-5 листьев

Приготовление

  1. Поместите картофель в кастрюлю с холодной водой, доведите до кипения, варите 15-20 мин до готовности. Слейте воду, переложите в холодную воду, чтобы охладить. Очистите кожуру (или оставьте, если молодая) и нарежьте половинками.

  2. В большой миске смешайте йогурт, масло, тахини, лимонный сок, чеснок, горчицу, мед, уксус, соль и перец. Сначала смесь может казаться свернутой, но просто взбивайте до однородной кремовой текстуры.

  3. Добавьте к заправке картофель, зеленый лук, укроп, сушеную мяту, каперсы и кунжут. Аккуратно перемешайте, чтобы все ингредиенты были покрыты соусом.

  4. В завершение добавьте нарезанный салат, перемешайте еще раз и все готово.

Подача

Такой салат прекрасно сочетается с:

  • запеченной или копченой рыбой (лосось, скумбрия);

  • жареными яйцами;

  • хрустящей курицей или индейкой;

  • или просто как самостоятельное блюдо с хлебом или питой.

Этот салат станет еще вкуснее, если настоять в холодильнике несколько часов. Вкусы раскроются и он приобретет еще более глубокий аромат.

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