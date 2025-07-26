Картофельный салат со сливочной заправкой: интересный рецепт

Картофельный салат со сливочной заправкой / © Associated Press

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Фудблогер Meliz Berg поделилась рецептом, который уже покорил сердца ее подписчиков. И не зря, ведь этот картофельный салат имеет вкусную заправку на основе йогурта, с пикантными нотками тахини, лимона, меда и дижонской горчицы. К тому же он универсален, ведь подходит как для легкого ужина в будни, так и для праздничного стола.

В отличие от классических картофельных салатов с майонезом, этот вариант легче, ароматнее и имеет интересную текстуру. Его удобно приготовить заранее и он прекрасно хранится в холодильнике.

Ингредиенты Картофель 1 кг Густой натуральный йогурт 75 г Оливковое масло 2 ст. л. Тахини (кунжутная паста) 3 ст. л. Свежий лимонный сок 3 ст. л. Тертый свежий чеснок 1 ч. л Дижонская горчица 2 ч. л. Жидкий мед 1 ст. л Белый винный уксус 1 ч. л Соль Черный перец Зеленый лук 1-2 шт. Свежий укроп 10 г Каперсы 2 ст. л. Сушеная мята 1 ч. л Обжаренный кунжут 1 ст. л Салат айсберг 4-5 листьев

Приготовление

Поместите картофель в кастрюлю с холодной водой, доведите до кипения, варите 15-20 мин до готовности. Слейте воду, переложите в холодную воду, чтобы охладить. Очистите кожуру (или оставьте, если молодая) и нарежьте половинками. В большой миске смешайте йогурт, масло, тахини, лимонный сок, чеснок, горчицу, мед, уксус, соль и перец. Сначала смесь может казаться свернутой, но просто взбивайте до однородной кремовой текстуры. Добавьте к заправке картофель, зеленый лук, укроп, сушеную мяту, каперсы и кунжут. Аккуратно перемешайте, чтобы все ингредиенты были покрыты соусом. В завершение добавьте нарезанный салат, перемешайте еще раз и все готово.

Подача

Такой салат прекрасно сочетается с:

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запеченной или копченой рыбой (лосось, скумбрия);

жареными яйцами;

хрустящей курицей или индейкой;

или просто как самостоятельное блюдо с хлебом или питой.

Этот салат станет еще вкуснее, если настоять в холодильнике несколько часов. Вкусы раскроются и он приобретет еще более глубокий аромат.