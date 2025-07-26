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Картофельный салат со сливочной заправкой: интересный рецепт
Если вы ищете легкий, свежий и вкусный салат, который не требует майонеза, но все равно будет сливочным и насыщенным, имеем для вас идеальный вариант картофельного салата.
Фудблогер Meliz Berg поделилась рецептом, который уже покорил сердца ее подписчиков. И не зря, ведь этот картофельный салат имеет вкусную заправку на основе йогурта, с пикантными нотками тахини, лимона, меда и дижонской горчицы. К тому же он универсален, ведь подходит как для легкого ужина в будни, так и для праздничного стола.
В отличие от классических картофельных салатов с майонезом, этот вариант легче, ароматнее и имеет интересную текстуру. Его удобно приготовить заранее и он прекрасно хранится в холодильнике.
Ингредиенты
- Картофель
- 1 кг
- Густой натуральный йогурт
- 75 г
- Оливковое масло
- 2 ст. л.
- Тахини (кунжутная паста)
- 3 ст. л.
- Свежий лимонный сок
- 3 ст. л.
- Тертый свежий чеснок
- 1 ч. л
- Дижонская горчица
- 2 ч. л.
- Жидкий мед
- 1 ст. л
- Белый винный уксус
- 1 ч. л
- Соль
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- Черный перец
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- Зеленый лук
- 1-2 шт.
- Свежий укроп
- 10 г
- Каперсы
- 2 ст. л.
- Сушеная мята
- 1 ч. л
- Обжаренный кунжут
- 1 ст. л
- Салат айсберг
- 4-5 листьев
Приготовление
Поместите картофель в кастрюлю с холодной водой, доведите до кипения, варите 15-20 мин до готовности. Слейте воду, переложите в холодную воду, чтобы охладить. Очистите кожуру (или оставьте, если молодая) и нарежьте половинками.
В большой миске смешайте йогурт, масло, тахини, лимонный сок, чеснок, горчицу, мед, уксус, соль и перец. Сначала смесь может казаться свернутой, но просто взбивайте до однородной кремовой текстуры.
Добавьте к заправке картофель, зеленый лук, укроп, сушеную мяту, каперсы и кунжут. Аккуратно перемешайте, чтобы все ингредиенты были покрыты соусом.
В завершение добавьте нарезанный салат, перемешайте еще раз и все готово.
Подача
Такой салат прекрасно сочетается с:
запеченной или копченой рыбой (лосось, скумбрия);
жареными яйцами;
хрустящей курицей или индейкой;
или просто как самостоятельное блюдо с хлебом или питой.
Этот салат станет еще вкуснее, если настоять в холодильнике несколько часов. Вкусы раскроются и он приобретет еще более глубокий аромат.