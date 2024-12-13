Картофельный тарт с сыром и шпинатом: интересный рецепт

Этот картофельный тарт станет прекрасной альтернативой традиционным пирогам или запеканкам, особенно, если вы хотите чего-нибудь вкусного без муки.

На странице fatmagulkitchen поделились необычным и вкусным рецептом картофельного тарта со шпинатом, сыром и морковью.

Ингредиенты Вареный картофель 10-12 шт. Свежий шпинат 500-600 г Морковь 2 шт. Лук 1 шт. Тертый сыр чедер 1 стакан Соль Черный перец Красный молотый перец Яйца 2 шт. Молоко ½ стакана

Приготовление:

Промойте картофель и отварите в подсоленной воде. Варите, пока картофель станет мягким. Затем выложите ее в глубокую форму для запекания. С помощью стакана или миски разомните картофель до состояния пюре, равномерно распределяя по дну формы. Сбрызните пюре оливковым маслом, добавьте немного соли и снова разомните для лучшей текстуры. Посыпьте пюре ровным слоем тертого сыра чедером. На разогретой сковороде пассеруйте нарезанный лук до золотистого цвета. Добавьте натертую на терке морковь и свежий шпинат. Приправьте овощи солью, черным и красным перцем по своему вкусу. Тушите на среднем огне, пока шпинат не станет мягким, а морковь чуть не размякнет. Распределите смесь равномерно поверх картофельного основания и сыра. В миске взбейте яйца с молоком до получения однородной смеси. Аккуратно вылейте соус поверх овощей, чтобы он равномерно распределился по всей поверхности. С помощью вилки или ложки легкими движениями вдавите соус в шпинатно-морковный слой. Поверх соуса посыпьте еще немного тертого сыра чедер. Поставьте форму в разогретую до 180°C духовку и запекайте до образования золотистой корочки около 20-25 минут.

Готовый тарт извлеките из духовки, дайте ему немного остыть. Нарежьте порционными кусочками и подавайте на стол.

Советы:

Для дополнительного аромата можно добавить к шпинатной начинке зубчик чеснока или немного мускатного ореха.

Если хотите более пикантный вкус, используйте различные виды сыра — например, пармезан или гауду.

Тарт можно хранить в холодильнике до двух дней и разогревать перед подачей.

Стоит ли его называть картофельным тартом, решайте сами, но попробовать это блюдо обязательно стоит.

Приятного аппетита!

Мы также писали о том, как приготовить лосось "Веллингтон".

Читайте также: