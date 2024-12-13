Картофельный тарт с сыром и шпинатом: интересный рецепт

Этот картофельный тарт станет прекрасной альтернативой традиционным пирогам или запеканкам, особенно, если вы хотите чего-нибудь вкусного без муки.
На странице fatmagulkitchen поделились необычным и вкусным рецептом картофельного тарта со шпинатом, сыром и морковью.
Ингредиенты
- Вареный картофель
- 10-12 шт.
- Свежий шпинат
- 500-600 г
- Морковь
- 2 шт.
- Лук
- 1 шт.
- Тертый сыр чедер
- 1 стакан
- Соль
- Черный перец
- Красный молотый перец
- Яйца
- 2 шт.
- Молоко
- ½ стакана
Приготовление:
- Промойте картофель и отварите в подсоленной воде. Варите, пока картофель станет мягким.
- Затем выложите ее в глубокую форму для запекания.
- С помощью стакана или миски разомните картофель до состояния пюре, равномерно распределяя по дну формы.
- Сбрызните пюре оливковым маслом, добавьте немного соли и снова разомните для лучшей текстуры.
- Посыпьте пюре ровным слоем тертого сыра чедером.
- На разогретой сковороде пассеруйте нарезанный лук до золотистого цвета.
- Добавьте натертую на терке морковь и свежий шпинат.
- Приправьте овощи солью, черным и красным перцем по своему вкусу.
- Тушите на среднем огне, пока шпинат не станет мягким, а морковь чуть не размякнет.
- Распределите смесь равномерно поверх картофельного основания и сыра.
- В миске взбейте яйца с молоком до получения однородной смеси. Аккуратно вылейте соус поверх овощей, чтобы он равномерно распределился по всей поверхности. С помощью вилки или ложки легкими движениями вдавите соус в шпинатно-морковный слой.
- Поверх соуса посыпьте еще немного тертого сыра чедер. Поставьте форму в разогретую до 180°C духовку и запекайте до образования золотистой корочки около 20-25 минут.
Готовый тарт извлеките из духовки, дайте ему немного остыть. Нарежьте порционными кусочками и подавайте на стол.
Советы:
- Для дополнительного аромата можно добавить к шпинатной начинке зубчик чеснока или немного мускатного ореха.
- Если хотите более пикантный вкус, используйте различные виды сыра — например, пармезан или гауду.
- Тарт можно хранить в холодильнике до двух дней и разогревать перед подачей.
Стоит ли его называть картофельным тартом, решайте сами, но попробовать это блюдо обязательно стоит.
Приятного аппетита!
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