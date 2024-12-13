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Картофельный тарт с сыром и шпинатом: интересный рецепт

Картофельный тарт с сыром и шпинатом: интересный рецепт

Картофельная запеканка с сыром и шпинатом / Фото: Credits

Этот картофельный тарт станет прекрасной альтернативой традиционным пирогам или запеканкам, особенно, если вы хотите чего-нибудь вкусного без муки.

На странице fatmagulkitchen поделились необычным и вкусным рецептом картофельного тарта со шпинатом, сыром и морковью.

Ингредиенты

Вареный картофель
10-12 шт.
Свежий шпинат
500-600 г
Морковь
2 шт.
Лук
1 шт.
Тертый сыр чедер
1 стакан
Соль
Черный перец
Красный молотый перец
Яйца
2 шт.
Молоко
½ стакана

Приготовление:

  1. Промойте картофель и отварите в подсоленной воде. Варите, пока картофель станет мягким.
  2. Затем выложите ее в глубокую форму для запекания.
  3. С помощью стакана или миски разомните картофель до состояния пюре, равномерно распределяя по дну формы.
  4. Сбрызните пюре оливковым маслом, добавьте немного соли и снова разомните для лучшей текстуры.
  5. Посыпьте пюре ровным слоем тертого сыра чедером.
  6. На разогретой сковороде пассеруйте нарезанный лук до золотистого цвета.
  7. Добавьте натертую на терке морковь и свежий шпинат.
  8. Приправьте овощи солью, черным и красным перцем по своему вкусу.
  9. Тушите на среднем огне, пока шпинат не станет мягким, а морковь чуть не размякнет.
  10. Распределите смесь равномерно поверх картофельного основания и сыра.
  11. В миске взбейте яйца с молоком до получения однородной смеси. Аккуратно вылейте соус поверх овощей, чтобы он равномерно распределился по всей поверхности. С помощью вилки или ложки легкими движениями вдавите соус в шпинатно-морковный слой.
  12. Поверх соуса посыпьте еще немного тертого сыра чедер. Поставьте форму в разогретую до 180°C духовку и запекайте до образования золотистой корочки около 20-25 минут.

Готовый тарт извлеките из духовки, дайте ему немного остыть. Нарежьте порционными кусочками и подавайте на стол.

Советы:

  • Для дополнительного аромата можно добавить к шпинатной начинке зубчик чеснока или немного мускатного ореха.
  • Если хотите более пикантный вкус, используйте различные виды сыра — например, пармезан или гауду.
  • Тарт можно хранить в холодильнике до двух дней и разогревать перед подачей.

Стоит ли его называть картофельным тартом, решайте сами, но попробовать это блюдо обязательно стоит.

Приятного аппетита!

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