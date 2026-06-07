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Картофельный торт из драников: как приготовить сытное и интересное блюдо
Хрустящие деруны, сочная начинка из свинины и грибов, ароматный чеснок и щедрая сырная корочка — у этого картофельного торта есть все шансы стать новым фаворитом вашего меню.
Деруны давно стали одним из самых любимых блюд украинской кухни. Обычно их подают отдельно со сметаной, но иногда хочется попробовать что-то новое. Фудблогер Мирослава Пекарюк предложила интересную интерпретацию классических дерунов и превратила их в эффектное многослойное блюдо, которое можно подать даже на праздничный стол.
Ингредиенты
Для дерунов
картофель — 5 шт.
лук — 1 шт.
мука — 2 ст. л
яйца — 1 шт.
сметана — 1 ст. л
соль
перец
паприка
Для начинки
свинина — 200 г
лук — 1 шт.
грибы — 200 г
мука — 1 ст. л
сметана — 4 ст. л
соль
перец
паприка
укроп
чеснок
твердый сыр — 150 г
Приготовление
Картофель и лук натрите на мелкой терке.
Добавьте яйцо, муку, сметану, соль, перец и паприку.
Тщательно перемешайте массу до однородности.
На разогретой сковороде обжаривайте тонкие драники с обеих сторон до золотистой корочки.
Готовые драники выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
Свинину нарежьте небольшими кусочками и обжарьте вместе с измельченным луком на разогретом растительном масле.
Добавьте нарезанные грибы, муку, специи и сметану.
Перемешайте и тушите еще около 5 мин.
После этого снимите начинку с огня и добавьте измельченный укроп и чеснок.
В форму для запекания выложите первый дерун.
Сверху равномерно распределите часть начинки и посыпьте натертым сыром.
Повторяйте слои в такой последовательности: дерун — начинка — сыр.
Последний слой щедро засыпьте сыром.
Поставьте форму в разогретую до 180°C духовку.
Запекайте 15-20 мин, пока сыр не расплавится и не образует аппетитную золотистую корочку.
Подача
Перед подачей дайте блюду несколько минут остыть, чтобы слои лучше держали форму. Подавайте картофельный торт горячим со сметаной и свежей зеленью.
Картофельный торт из дерунов — отличный способ по-новому взглянуть на традиционное украинское блюдо. Благодаря сочной мясо-грибной начинке и сырной корочке он получается сытным, ароматным и очень эффектным.