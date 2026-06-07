Картофельный торт из драников: как приготовить сытное и интересное блюдо

Картофельный торт из дерунов tiktok.com/@myroslava.pekariuk

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Деруны давно стали одним из самых любимых блюд украинской кухни. Обычно их подают отдельно со сметаной, но иногда хочется попробовать что-то новое. Фудблогер Мирослава Пекарюк предложила интересную интерпретацию классических дерунов и превратила их в эффектное многослойное блюдо, которое можно подать даже на праздничный стол.

Картофельный торт из дерунов tiktok.com/@myroslava.pekariuk

Ингредиенты

Для дерунов

картофель — 5 шт.

лук — 1 шт.

мука — 2 ст. л

яйца — 1 шт.

сметана — 1 ст. л

соль

перец

паприка

Для начинки

свинина — 200 г

лук — 1 шт.

грибы — 200 г

мука — 1 ст. л

сметана — 4 ст. л

соль

перец

паприка

укроп

чеснок

твердый сыр — 150 г

Картофельный торт из дерунов tiktok.com/@myroslava.pekariuk

Приготовление

Картофель и лук натрите на мелкой терке. Добавьте яйцо, муку, сметану, соль, перец и паприку. Тщательно перемешайте массу до однородности. На разогретой сковороде обжаривайте тонкие драники с обеих сторон до золотистой корочки. Готовые драники выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Свинину нарежьте небольшими кусочками и обжарьте вместе с измельченным луком на разогретом растительном масле. Добавьте нарезанные грибы, муку, специи и сметану. Перемешайте и тушите еще около 5 мин. После этого снимите начинку с огня и добавьте измельченный укроп и чеснок. В форму для запекания выложите первый дерун. Сверху равномерно распределите часть начинки и посыпьте натертым сыром. Повторяйте слои в такой последовательности: дерун — начинка — сыр. Последний слой щедро засыпьте сыром. Поставьте форму в разогретую до 180°C духовку. Запекайте 15-20 мин, пока сыр не расплавится и не образует аппетитную золотистую корочку.

Подача

Перед подачей дайте блюду несколько минут остыть, чтобы слои лучше держали форму. Подавайте картофельный торт горячим со сметаной и свежей зеленью.

Картофельный торт из дерунов — отличный способ по-новому взглянуть на традиционное украинское блюдо. Благодаря сочной мясо-грибной начинке и сырной корочке он получается сытным, ароматным и очень эффектным.

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