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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
44
Время на прочтение
2 мин

Картофельный торт из драников: как приготовить сытное и интересное блюдо

Хрустящие деруны, сочная начинка из свинины и грибов, ароматный чеснок и щедрая сырная корочка — у этого картофельного торта есть все шансы стать новым фаворитом вашего меню.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Картофельный торт из дерунов tiktok.com/@myroslava.pekariuk

Картофельный торт из дерунов tiktok.com/@myroslava.pekariuk

Деруны давно стали одним из самых любимых блюд украинской кухни. Обычно их подают отдельно со сметаной, но иногда хочется попробовать что-то новое. Фудблогер Мирослава Пекарюк предложила интересную интерпретацию классических дерунов и превратила их в эффектное многослойное блюдо, которое можно подать даже на праздничный стол.

Картофельный торт из дерунов tiktok.com/@myroslava.pekariuk

Картофельный торт из дерунов tiktok.com/@myroslava.pekariuk

Ингредиенты

Для дерунов

  • картофель — 5 шт.

  • лук — 1 шт.

  • мука — 2 ст. л

  • яйца — 1 шт.

  • сметана — 1 ст. л

  • соль

  • перец

  • паприка

Для начинки

  • свинина — 200 г

  • лук — 1 шт.

  • грибы — 200 г

  • мука — 1 ст. л

  • сметана — 4 ст. л

  • соль

  • перец

  • паприка

  • укроп

  • чеснок

  • твердый сыр — 150 г

Картофельный торт из дерунов tiktok.com/@myroslava.pekariuk

Картофельный торт из дерунов tiktok.com/@myroslava.pekariuk

Приготовление

  1. Картофель и лук натрите на мелкой терке.

  2. Добавьте яйцо, муку, сметану, соль, перец и паприку.

  3. Тщательно перемешайте массу до однородности.

  4. На разогретой сковороде обжаривайте тонкие драники с обеих сторон до золотистой корочки.

  5. Готовые драники выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

  6. Свинину нарежьте небольшими кусочками и обжарьте вместе с измельченным луком на разогретом растительном масле.

  7. Добавьте нарезанные грибы, муку, специи и сметану.

  8. Перемешайте и тушите еще около 5 мин.

  9. После этого снимите начинку с огня и добавьте измельченный укроп и чеснок.

  10. В форму для запекания выложите первый дерун.

  11. Сверху равномерно распределите часть начинки и посыпьте натертым сыром.

  12. Повторяйте слои в такой последовательности: дерун — начинка — сыр.

  13. Последний слой щедро засыпьте сыром.

  14. Поставьте форму в разогретую до 180°C духовку.

  15. Запекайте 15-20 мин, пока сыр не расплавится и не образует аппетитную золотистую корочку.

Подача

Перед подачей дайте блюду несколько минут остыть, чтобы слои лучше держали форму. Подавайте картофельный торт горячим со сметаной и свежей зеленью.

Картофельный торт из дерунов — отличный способ по-новому взглянуть на традиционное украинское блюдо. Благодаря сочной мясо-грибной начинке и сырной корочке он получается сытным, ароматным и очень эффектным.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
44
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