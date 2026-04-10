Картошка-гармошка в духовке рецепт гарнира с эффектной подачей
Картошка-гармошка в духовке — это эффектное блюдо, которое украсит, как повседневный, так и праздничный стол.
Подайте как закуску, как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу.
Ингредиенты
- картофель
- 8 шт.
- сливочное масло
- 50 г
- чеснок
- 4 зубчика
- итальянские травы
- 1 ч. л.
- смесь перцев молотых
- 1 ч. л.
- оливковое масло
- 3 ст. л.
- соль
-
- растительное масло
-
- зелень (укроп, петрушка)
-
Для заправки: чеснок очистите, пропустите через пресс и выложите в миску, добавьте итальянские травы, смесь перцев молотых, посолите, влейте оливковое масло, перемешайте.
Картофель тщательно промойте, обсушите бумажным полотенцем и сделайте надрезы на расстоянии друг от друга.
Зелень промойте и измельчите.
Холодное сливочное масло нарежьте тонкими пластинами и вложите в надрезы картофеля через один.
Форму для запекания смажьте растительным маслом, выложите картофель, смажьте каждую картофелину заправкой, (чтобы оно попало в разрезы) и накройте фольгой.
Запекайте в заранее разогретой духовке до 200 градусов 45 минут, затем фольгу снимите и запекайте еще 10-15 минут до золотистого цвета.
Готовый картофель посыпьте зеленью.
Советы:
Картофель выбирайте крупный, продолговатый.