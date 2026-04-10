Рецепты
154
1 мин

Картошка-гармошка в духовке рецепт гарнира с эффектной подачей

Картошка-гармошка в духовке — это эффектное блюдо, которое украсит, как повседневный, так и праздничный стол.

Екатерина Труш
Время приготовления
1 час. 5 мин.
Пищевая ценность на 100 г
247 ккал
Картошка-гармошка в духовке

Картошка-гармошка в духовке / © Credits

Подайте как закуску, как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу.

Ингредиенты

картофель
8 шт.
сливочное масло
50 г
чеснок
4 зубчика
итальянские травы
1 ч. л.
смесь перцев молотых
1 ч. л.
оливковое масло
3 ст. л.
соль
растительное масло
зелень (укроп, петрушка)

  1. Для заправки: чеснок очистите, пропустите через пресс и выложите в миску, добавьте итальянские травы, смесь перцев молотых, посолите, влейте оливковое масло, перемешайте.

  2. Картофель тщательно промойте, обсушите бумажным полотенцем и сделайте надрезы на расстоянии друг от друга.

  3. Зелень промойте и измельчите.

  4. Холодное сливочное масло нарежьте тонкими пластинами и вложите в надрезы картофеля через один.

  5. Форму для запекания смажьте растительным маслом, выложите картофель, смажьте каждую картофелину заправкой, (чтобы оно попало в разрезы) и накройте фольгой.

  6. Запекайте в заранее разогретой духовке до 200 градусов 45 минут, затем фольгу снимите и запекайте еще 10-15 минут до золотистого цвета.

  7. Готовый картофель посыпьте зеленью.

Советы:

  • Картофель выбирайте крупный, продолговатый.

