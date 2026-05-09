Каша из четырех круп с грибами: рецепт оригинального и полезного блюда
Особенность приготовления этой простой и необычной каши в том, что четыре крупы готовятся в одной посуде одновременно. Это не только вкусно, но и полезно.
Каша из гречки, булгура, пшена и риса получается рассыпчатая и сытная, а для сочности и аромата добавьте обжаренные грибы, лук и морковь.
Ингредиенты
- гречневая крупа
- 100 г
- булгур
- 100 г
- пшено
- 100 г
- рис
- 100 г
- шампиньоны
- 350 г
- лук репчатый
- 2 шт.
- морковь
- 2 шт.
- вода
- 900 мл
- масло растительное
- 2 ст. л.
- масло сливочное
- 20 г
- перец черный молотый
- соль
Гречку, булгур, пшено, рис вымойте по отдельности, под проточной водой, до прозрачности.
Лук, морковь очистите. Лук нарежьте на средние кубики, морковь натрите на крупную терку.
Грибы промойте и нарежьте на средние кусочки.
В сковороде на среднем огне, обжарьте грибы до испарения жидкости, добавьте растительное, сливочное масло, затем лук, морковь, посолите и обжарьте до золотистого цвета.
На дно кастрюли выложите ровным слоем гречневую крупу, каждый слой крупы слегка посолите и поперчите, сверху ровным слоем разложите 1/3 часть обжаренных овощей.
Затем слой булгура, еще треть овощей, слой пшена и сверху оставшиеся овощи, верхний слой — рис.
Аккуратно влейте в кастрюлю кипяток, поставьте на огонь, доведите до кипения и готовьте на малом огне 25-30 минут под закрытой крышкой. Перед подачей кашу перемешайте вилкой.
Советы:
Вместо булгура можно использовать перловую крупу, но ее нужно замочить на 6-8 часов.
Кастрюлю используйте с толстым дном.