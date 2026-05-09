Рецепты
231
1 мин

Каша из четырех круп с грибами: рецепт оригинального и полезного блюда

Особенность приготовления этой простой и необычной каши в том, что четыре крупы готовятся в одной посуде одновременно. Это не только вкусно, но и полезно.

Екатерина Труш
Время приготовления
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
160 ккал
Каша из гречки, булгура, пшена и риса получается рассыпчатая и сытная, а для сочности и аромата добавьте обжаренные грибы, лук и морковь.

Ингредиенты

гречневая крупа
100 г
булгур
100 г
пшено
100 г
рис
100 г
шампиньоны
350 г
лук репчатый
2 шт.
морковь
2 шт.
вода
900 мл
масло растительное
2 ст. л.
масло сливочное
20 г
перец черный молотый
соль

  1. Гречку, булгур, пшено, рис вымойте по отдельности, под проточной водой, до прозрачности.

  2. Лук, морковь очистите. Лук нарежьте на средние кубики, морковь натрите на крупную терку.

  3. Грибы промойте и нарежьте на средние кусочки.

  4. В сковороде на среднем огне, обжарьте грибы до испарения жидкости, добавьте растительное, сливочное масло, затем лук, морковь, посолите и обжарьте до золотистого цвета.

  5. На дно кастрюли выложите ровным слоем гречневую крупу, каждый слой крупы слегка посолите и поперчите, сверху ровным слоем разложите 1/3 часть обжаренных овощей.

  6. Затем слой булгура, еще треть овощей, слой пшена и сверху оставшиеся овощи, верхний слой — рис.

  7. Аккуратно влейте в кастрюлю кипяток, поставьте на огонь, доведите до кипения и готовьте на малом огне 25-30 минут под закрытой крышкой. Перед подачей кашу перемешайте вилкой.

Советы:

  • Вместо булгура можно использовать перловую крупу, но ее нужно замочить на 6-8 часов.

  • Кастрюлю используйте с толстым дном.

