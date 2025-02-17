Катмер с сыром: рецепт хрустящей турецкой выпечки

Катмер с сыром – это выпечка, сочетающая простоту приготовления и богатство вкусовых оттенков, превращает обычный завтрак в настоящий праздник.
На странице fatmagulkitchen рассказали, как приготовить катмер на сковороде из слоеного теста – ароматную и невероятно вкусную выпечку, способную украсить любой стол. Рецепт достаточно прост, но доставляет настоящее удовольствие, ведь всего за несколько минут вы можете насладиться великолепной турецкой выпечкой с сыром.
Ингредиенты
- Слоеное тесто
- Сыр Чедер
Приготовление
- Дайте тесту нагреться до комнатной температуры. Это важный этап, ведь теплое тесто становится более эластичным и более легким для работы. Разложите его.
- Равномерно распределите сыр чедер по поверхности, после чего аккуратно накройте сверху листом теста.
- С помощью скалки осторожно раскатайте тесто, формируя одинаковую толщину, но чтобы начинка оставалась внутри.
- Разогрейте сковороду, добавьте кусочек сливочного масла и выложите подготовленный катмер.
- Готовьте на медленном огне в течение 6–7 мин. Переворачивайте выпечку каждые 5 мин, чтобы она равномерно подрумянилась и у нее был золотистый оттенок.
Советы:
- Вы можете изменить начинку по собственному желанию, выбрав другой сыр.
- Вместо сыра начинкой может быть мясо и грибы.
- Для более выразительного вкуса добавьте любимую зелень и специи.
Наслаждайтесь процессом приготовления, экспериментируйте с начинками и делитесь своими кулинарными открытиями с близкими. Попробуйте этот рецепт и, возможно, он станет любимым в вашем домашнем меню.
Приятного аппетита!
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