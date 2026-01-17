ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
178
Время на прочтение
1 мин

Казацкие потапцы — рецепт простой украинской закуски

Хрустящий ржаной хлеб, ароматный чеснок и шкварки, от которых невозможно оторваться. Казацкие потапцы — это не просто закуска, а настоящий гастрономический символ украинской кухни, в котором соединились простота, сытность и вкус свободы.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
20 минут
Пищевая ценность на 100 г
420 ккал
tiktok.com/@bude_smachno_razom

tiktok.com/@bude_smachno_razom

На странице Будет вкусно вместе рассказали, что иногда лучшие рецепты — те, которые не требуют ничего лишнего.

В казацкие времена еда должна была быть питательной, доступной и быстрой в приготовлении. Именно так появились потапцы — бутерброды, которые готовили из того, что всегда было под рукой: хлеба, сала и чеснока. Их брали в дорогу, подавали к узвару, борщу или рюмке медовухи, а иногда — просто ели горячими сразу со сковороды.

Сегодня казацкие потапцы подают в гастробарах, стилизуют в ресторанах современной украинской кухни и готовят дома как быструю, но эффектную закуску.

Ингредиенты

ржаной хлеб
сало
чеснок
зелень

Приготовление

  1. Нарежьте сало небольшими кусочками и обжарьте на сковороде до золотистой, хрустящей корочки. Готовые шкварки переложите на тарелку, а жир оставьте на сковороде.

  2. На вытопленном сале обжарьте ломтики ржаного хлеба с обеих сторон до румяности.

  3. Горячие гренки натрите чесноком, выложите сверху шкварки и, по желанию, посыпьте измельченной зеленью.

Подавать лучше всего сразу, пока хлеб хрустящий, а аромат чеснока максимально яркий.

Казацкие потапцы — это напоминание о том, что украинская кухня не требует сложных техник или экзотических продуктов. В нескольких простых ингредиентах — история, характер и искренняя любовь к еде.

Иногда, чтобы почувствовать настоящий вкус дома, достаточно хрустящего хлеба, шкварок и зубчика чеснока.

Дата публикации
Количество просмотров
178
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie