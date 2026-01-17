tiktok.com/@bude_smachno_razom

Реклама

На странице Будет вкусно вместе рассказали, что иногда лучшие рецепты — те, которые не требуют ничего лишнего.

В казацкие времена еда должна была быть питательной, доступной и быстрой в приготовлении. Именно так появились потапцы — бутерброды, которые готовили из того, что всегда было под рукой: хлеба, сала и чеснока. Их брали в дорогу, подавали к узвару, борщу или рюмке медовухи, а иногда — просто ели горячими сразу со сковороды.

Сегодня казацкие потапцы подают в гастробарах, стилизуют в ресторанах современной украинской кухни и готовят дома как быструю, но эффектную закуску.

Реклама

Ингредиенты ржаной хлеб сало чеснок зелень

Приготовление

Нарежьте сало небольшими кусочками и обжарьте на сковороде до золотистой, хрустящей корочки. Готовые шкварки переложите на тарелку, а жир оставьте на сковороде. На вытопленном сале обжарьте ломтики ржаного хлеба с обеих сторон до румяности. Горячие гренки натрите чесноком, выложите сверху шкварки и, по желанию, посыпьте измельченной зеленью.

Подавать лучше всего сразу, пока хлеб хрустящий, а аромат чеснока максимально яркий.

Казацкие потапцы — это напоминание о том, что украинская кухня не требует сложных техник или экзотических продуктов. В нескольких простых ингредиентах — история, характер и искренняя любовь к еде.

Иногда, чтобы почувствовать настоящий вкус дома, достаточно хрустящего хлеба, шкварок и зубчика чеснока.