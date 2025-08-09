ТСН в социальных сетях

Рецепты
260
2 мин

Казацкий кулеш: рецепт давнего украинского блюда

Когда хочется чего-то сытного и аутентично украинского, кулеш становится идеальным выбором.

Время приготовления
2 часа
Пищевая ценность на 100 г
130 ккал
Казацкий кулеш

Казацкий кулеш / © Credits

У этого блюда давняя история, ведь его готовили еще запорожские казаки под открытым небом на костре. Оно сочетает простоту приготовления, доступность ингредиентов и невероятный вкус, который согревает не только тело, но и душу.

Сегодня кулеш — это не просто блюдо, а гастрономическая память украинского народа. И хотя готовят его сейчас несколько иначе, чем в сечевых лагерях, суть осталась неизменной — это питательная каша из пшена на мясном бульоне с ароматной зажаркой, которая собирает вокруг стола всю семью, об этом рассказали на странице Liliya.cooking.

Ингредиенты

Сало
300 г
Подчеревина свежая
400 г
Копченая грудинка
300 г
Мясо (говядина или свинина)
1 кг
Лук
3 шт.
Морковь
3 шт.
Чеснок
4-5 зубчиков
Картофель
3 шт.
Пшено
500 г
Вода
4 л
Соль
Перец
Лавровый лист
Яйца
5 шт.
Зелень (петрушка, укроп, зеленый лук)
Масло сливочное
1 ст. л

Приготовление

  1. Тщательно промойте пшено . Это один из важнейших этапов. Промойте крупу 4-5 раз под проточной водой, пока вода не станет прозрачной. Это поможет убрать характерную горечь и обеспечит приятный вкус блюда.

  2. Зажарьте сало до вытапливания жира. Порежьте сало мелкими кубиками и растопите его в котелке или глубокой кастрюле с толстым дном до появления шкварок.

  3. Добавьте подчеревину, грудинку и мясо. В уже вытопленный жир положите нарезанные куски мяса, копченостей и свежей подчеревины. Обжарьте все вместе до румяной корочки, это станет основой насыщенного вкуса.

  4. Добавьте овощи: мелко порежьте лук, натрите морковь на крупную терку или порежьте ломтиками, добавьте измельченный чеснок и картофель, нарезанный кубиками. Обжарьте несколько минут вместе с мясом.

  5. Залейте водой и доведите до кипения. Влейте 4 л воды, при необходимости снимите пену после закипания. Варите на большом огне 15-20 мин, чтобы овощи частично сварились, а мясо дало насыщенности бульону.

  6. Добавьте промытое пшено. Всыпьте пшено, перемешайте, уменьшите огонь до минимума и варите еще 25-30 мин, периодически помешивая. Кулеш должен получиться густым, похожим на нечто среднее между супом и кашей.

  7. Приправьте. Добавьте лавровый лист, соль и перец по своему вкусу и варите еще 5 мин.

  8. Добавьте яйца. Взбейте яйца и медленно вливайте в кулеш, постоянно помешивая. Это придаст блюду большей питательности и густоты.

  9. Завершение. Выключите огонь, добавьте зелень и, по желанию, сливочное масло для дополнительной нежности.

Совет

Не стоит заменять пшено другими крупами, именно оно придает блюду аутентичный вкус. А вот с мясом можно экспериментировать: свинина, говядина, ребрышки или даже курятина, все подойдет, если оно свежее и качественное.

Приготовить кулеш — это будто окунуться в древнюю историю, почувствовать аромат настоящей украинской кухни и поделиться теплом с родными.

