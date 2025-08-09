- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 260
- Время на прочтение
- 2 мин
Казацкий кулеш: рецепт давнего украинского блюда
Когда хочется чего-то сытного и аутентично украинского, кулеш становится идеальным выбором.
У этого блюда давняя история, ведь его готовили еще запорожские казаки под открытым небом на костре. Оно сочетает простоту приготовления, доступность ингредиентов и невероятный вкус, который согревает не только тело, но и душу.
Сегодня кулеш — это не просто блюдо, а гастрономическая память украинского народа. И хотя готовят его сейчас несколько иначе, чем в сечевых лагерях, суть осталась неизменной — это питательная каша из пшена на мясном бульоне с ароматной зажаркой, которая собирает вокруг стола всю семью, об этом рассказали на странице Liliya.cooking.
Ингредиенты
- Сало
- 300 г
- Подчеревина свежая
- 400 г
- Копченая грудинка
- 300 г
- Мясо (говядина или свинина)
- 1 кг
- Лук
- 3 шт.
- Морковь
- 3 шт.
- Чеснок
- 4-5 зубчиков
- Картофель
- 3 шт.
- Пшено
- 500 г
- Вода
- 4 л
- Соль
-
- Перец
-
- Лавровый лист
-
- Яйца
- 5 шт.
- Зелень (петрушка, укроп, зеленый лук)
-
- Масло сливочное
- 1 ст. л
Приготовление
Тщательно промойте пшено . Это один из важнейших этапов. Промойте крупу 4-5 раз под проточной водой, пока вода не станет прозрачной. Это поможет убрать характерную горечь и обеспечит приятный вкус блюда.
Зажарьте сало до вытапливания жира. Порежьте сало мелкими кубиками и растопите его в котелке или глубокой кастрюле с толстым дном до появления шкварок.
Добавьте подчеревину, грудинку и мясо. В уже вытопленный жир положите нарезанные куски мяса, копченостей и свежей подчеревины. Обжарьте все вместе до румяной корочки, это станет основой насыщенного вкуса.
Добавьте овощи: мелко порежьте лук, натрите морковь на крупную терку или порежьте ломтиками, добавьте измельченный чеснок и картофель, нарезанный кубиками. Обжарьте несколько минут вместе с мясом.
Залейте водой и доведите до кипения. Влейте 4 л воды, при необходимости снимите пену после закипания. Варите на большом огне 15-20 мин, чтобы овощи частично сварились, а мясо дало насыщенности бульону.
Добавьте промытое пшено. Всыпьте пшено, перемешайте, уменьшите огонь до минимума и варите еще 25-30 мин, периодически помешивая. Кулеш должен получиться густым, похожим на нечто среднее между супом и кашей.
Приправьте. Добавьте лавровый лист, соль и перец по своему вкусу и варите еще 5 мин.
Добавьте яйца. Взбейте яйца и медленно вливайте в кулеш, постоянно помешивая. Это придаст блюду большей питательности и густоты.
Завершение. Выключите огонь, добавьте зелень и, по желанию, сливочное масло для дополнительной нежности.
Совет
Не стоит заменять пшено другими крупами, именно оно придает блюду аутентичный вкус. А вот с мясом можно экспериментировать: свинина, говядина, ребрышки или даже курятина, все подойдет, если оно свежее и качественное.
Приготовить кулеш — это будто окунуться в древнюю историю, почувствовать аромат настоящей украинской кухни и поделиться теплом с родными.