Казацкий кулеш: рецепт давнего украинского блюда

У этого блюда давняя история, ведь его готовили еще запорожские казаки под открытым небом на костре. Оно сочетает простоту приготовления, доступность ингредиентов и невероятный вкус, который согревает не только тело, но и душу.

Сегодня кулеш — это не просто блюдо, а гастрономическая память украинского народа. И хотя готовят его сейчас несколько иначе, чем в сечевых лагерях, суть осталась неизменной — это питательная каша из пшена на мясном бульоне с ароматной зажаркой, которая собирает вокруг стола всю семью, об этом рассказали на странице Liliya.cooking.

Ингредиенты Сало 300 г Подчеревина свежая 400 г Копченая грудинка 300 г Мясо (говядина или свинина) 1 кг Лук 3 шт. Морковь 3 шт. Чеснок 4-5 зубчиков Картофель 3 шт. Пшено 500 г Вода 4 л Соль Перец Лавровый лист Яйца 5 шт. Зелень (петрушка, укроп, зеленый лук) Масло сливочное 1 ст. л

Тщательно промойте пшено . Это один из важнейших этапов. Промойте крупу 4-5 раз под проточной водой, пока вода не станет прозрачной. Это поможет убрать характерную горечь и обеспечит приятный вкус блюда. Зажарьте сало до вытапливания жира. Порежьте сало мелкими кубиками и растопите его в котелке или глубокой кастрюле с толстым дном до появления шкварок. Добавьте подчеревину, грудинку и мясо. В уже вытопленный жир положите нарезанные куски мяса, копченостей и свежей подчеревины. Обжарьте все вместе до румяной корочки, это станет основой насыщенного вкуса. Добавьте овощи: мелко порежьте лук, натрите морковь на крупную терку или порежьте ломтиками, добавьте измельченный чеснок и картофель, нарезанный кубиками. Обжарьте несколько минут вместе с мясом. Залейте водой и доведите до кипения. Влейте 4 л воды, при необходимости снимите пену после закипания. Варите на большом огне 15-20 мин, чтобы овощи частично сварились, а мясо дало насыщенности бульону. Добавьте промытое пшено. Всыпьте пшено, перемешайте, уменьшите огонь до минимума и варите еще 25-30 мин, периодически помешивая. Кулеш должен получиться густым, похожим на нечто среднее между супом и кашей. Приправьте. Добавьте лавровый лист, соль и перец по своему вкусу и варите еще 5 мин. Добавьте яйца. Взбейте яйца и медленно вливайте в кулеш, постоянно помешивая. Это придаст блюду большей питательности и густоты. Завершение. Выключите огонь, добавьте зелень и, по желанию, сливочное масло для дополнительной нежности.

Не стоит заменять пшено другими крупами, именно оно придает блюду аутентичный вкус. А вот с мясом можно экспериментировать: свинина, говядина, ребрышки или даже курятина, все подойдет, если оно свежее и качественное.

Приготовить кулеш — это будто окунуться в древнюю историю, почувствовать аромат настоящей украинской кухни и поделиться теплом с родными.