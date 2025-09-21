ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
91
Время на прочтение
1 мин

Кекс с грушами: рецепт воздушной выпечки

Когда хочется побаловать себя и близких чем-то особенным, приготовьте воздушную выпечку со вкусом груш.

Екатерина Труш
Время приготовления
1 час. 10 мин.
Пищевая ценность на 100 г
266 ккал
Кекс с грушами

Кекс с грушами / © Credits

Кекс получается нежным, а кусочки груш и специи придают ему сочность и аромат.

Ингредиенты

груши
3 шт.
мука пшеничная
200 г
яйца куриные
2 шт.
сахар
150 г
растительное масло
120 мл + для смазывания формы
разрыхлитель
1 ч. л.
корица молотая
1 ч. л.
мускатный орех молотый
½ ч. л.
соль
миндальные лепестки
1, 5 ст. л.

  1. Груши очистите, удалите сердцевину и нарежьте мелкими кубиками.

  2. Муку просейте с разрыхлителем.

  3. Взбейте миксером яйца с сахаром до пышной пены. Влейте растительное масло, выложите груши, всыпьте муку, соль, корицу, мускатный орех и хорошо перемешайте лопаткой.

  4. Форму смажьте растительным маслом, вылейте тесто в форму, посыпьте сверху миндальными лепестками.

  5. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 45-50 минут.

Советы:

  • Готовность проверяйте деревянной шпажкой или зубочисткой.

