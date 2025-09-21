- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 91
- Время на прочтение
- 1 мин
Кекс с грушами: рецепт воздушной выпечки
Когда хочется побаловать себя и близких чем-то особенным, приготовьте воздушную выпечку со вкусом груш.
Кекс получается нежным, а кусочки груш и специи придают ему сочность и аромат.
Ингредиенты
- груши
- 3 шт.
- мука пшеничная
- 200 г
- яйца куриные
- 2 шт.
- сахар
- 150 г
- растительное масло
- 120 мл + для смазывания формы
- разрыхлитель
- 1 ч. л.
- корица молотая
- 1 ч. л.
- мускатный орех молотый
- ½ ч. л.
- соль
-
- миндальные лепестки
- 1, 5 ст. л.
Груши очистите, удалите сердцевину и нарежьте мелкими кубиками.
Муку просейте с разрыхлителем.
Взбейте миксером яйца с сахаром до пышной пены. Влейте растительное масло, выложите груши, всыпьте муку, соль, корицу, мускатный орех и хорошо перемешайте лопаткой.
Форму смажьте растительным маслом, вылейте тесто в форму, посыпьте сверху миндальными лепестками.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 45-50 минут.
Советы:
Готовность проверяйте деревянной шпажкой или зубочисткой.