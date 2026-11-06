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Кекс с грушей: рецепт осеннего десерта
Кекс с грушей — это осенний десерт, который отлично подойдет к чаю или кофе.
В процессе выпечки кусочки груш отдают свою сочность, придавая кексу аромат и нежный вкус, он имеет мягкую, слегка влажную структуру, которая не крошится при нарезании.
Ингредиенты
- мука пшеничная
- 180-200 г
- яйца куриные
- 2 шт.
- масло сливочное
- 80 г+(для смазывания формы)
- молоко
- 110 мл
- сахар
- 130 г
- разрыхлитель
- 1 ч. л.
- корица молотая
- 1 ч. л.
- мускатный орех
- ¼ ч. л.
- соль
- щепотка
- груши
- 2 шт.
- сахарная пудра
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Помойте груши, очистите от кожицы и сердцевины, нарежьте небольшими кубиками, немного оставьте для украшения.
Просейте пшеничную муку с разрыхлителем, добавьте корицу, мускатный орех, соль и перемешайте.
В миске соедините яйца, сахар и взбейте миксером до пышной массы, добавьте масло сливочное, молоко, перемешайте, затем всыпьте частями муку и аккуратно перемешайте лопаткой.
Добавьте груши и еще раз перемешайте массу.
Форму смажьте сливочным маслом, выложите тесто, сверху разложите оставшиеся груши.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40-45 минут до золотистого цвета. Готовность проверяйте деревянной шпажкой или зубочисткой, она должна выходить сухой.
Остудите кекс в форме, затем выложите на блюдо и посыпьте сахарной пудрой.
Советы:
Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.