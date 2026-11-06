Кекс с грушей: рецепт осеннего десерта

В процессе выпечки кусочки груш отдают свою сочность, придавая кексу аромат и нежный вкус, он имеет мягкую, слегка влажную структуру, которая не крошится при нарезании.

Помойте груши, очистите от кожицы и сердцевины, нарежьте небольшими кубиками, немного оставьте для украшения.

Просейте пшеничную муку с разрыхлителем, добавьте корицу, мускатный орех, соль и перемешайте.

В миске соедините яйца, сахар и взбейте миксером до пышной массы, добавьте масло сливочное, молоко, перемешайте, затем всыпьте частями муку и аккуратно перемешайте лопаткой.

Добавьте груши и еще раз перемешайте массу.

Форму смажьте сливочным маслом, выложите тесто, сверху разложите оставшиеся груши.

Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40-45 минут до золотистого цвета. Готовность проверяйте деревянной шпажкой или зубочисткой, она должна выходить сухой.