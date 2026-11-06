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Дата публикации
Категория
Рецепты
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11
Время на прочтение
1 мин

Кекс с грушей: рецепт осеннего десерта

Кекс с грушей — это осенний десерт, который отлично подойдет к чаю или кофе.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час. 15 мин.
Пищевая ценность на 100 г
285 ккал
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Кекс с грушей

Кекс с грушей / © Credits

В процессе выпечки кусочки груш отдают свою сочность, придавая кексу аромат и нежный вкус, он имеет мягкую, слегка влажную структуру, которая не крошится при нарезании.

Ингредиенты

мука пшеничная
180-200 г
яйца куриные
2 шт.
масло сливочное
80 г+(для смазывания формы)
молоко
110 мл
сахар
130 г
разрыхлитель
1 ч. л.
корица молотая
1 ч. л.
мускатный орех
¼ ч. л.
соль
щепотка
груши
2 шт.
сахарная пудра

  1. Помойте груши, очистите от кожицы и сердцевины, нарежьте небольшими кубиками, немного оставьте для украшения.

  2. Просейте пшеничную муку с разрыхлителем, добавьте корицу, мускатный орех, соль и перемешайте.

  3. В миске соедините яйца, сахар и взбейте миксером до пышной массы, добавьте масло сливочное, молоко, перемешайте, затем всыпьте частями муку и аккуратно перемешайте лопаткой.

  4. Добавьте груши и еще раз перемешайте массу.

  5. Форму смажьте сливочным маслом, выложите тесто, сверху разложите оставшиеся груши.

  6. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40-45 минут до золотистого цвета. Готовность проверяйте деревянной шпажкой или зубочисткой, она должна выходить сухой.

  7. Остудите кекс в форме, затем выложите на блюдо и посыпьте сахарной пудрой.

Советы:

  • Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.

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