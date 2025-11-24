ТСН в социальных сетях

Рецепты
8
1 мин

Кекс с изюмом: классический рецепт

Приготовьте очень вкусный, рассыпчатый и ароматный кекс с большим количеством изюма. Такой кекс любят все.

Екатерина Труш
1 час. 40 мин.
384 ккал
Кекс с изюмом

Кекс с изюмом / © Credits

Подайте к кофе, чаю, с молоком или компотом.

Ингредиенты

мука пшеничная
250 г
масло сливочное 82%
170 г
яйца куриные
3 шт.
изюм
170 г
сахар
170 г
разрыхлитель
0,5 ч. л.
ванильный сахар
10 г
сахарная пудра
масло растительное

Изюм залейте кипятком и оставьте на пять минут, промойте, обсушите бумажным полотенцем, затем добавьте столовую ложку муки и перемешайте.

В мягкое сливочное масло всыпьте сахар, соль, ванильный сахар и взбейте миксером 3-4 минуты до растворения сахара, затем добавьте по одному яйцу и взбейте до пышной массы. Всыпайте постепенно муку, перемешивая лопаткой до однородности, затем добавьте изюм и снова перемешайте.

Форму для кексов слегка смажьте растительным маслом, вылейте тесто, разровняйте его и мокрой лопаткой сделайте надрез посередине.

Выпекайте в заранее разогретой духовке до 170 градусов 60-80 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой или зубочисткой. Готовому кексу дайте слегка остыть, выньте из формы и на решетке оставьте до полного остывания. Посыпьте сахарной пудрой.

Советы:

  • Ингредиенты должны быть комнатной температуры.

