- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 8
- Время на прочтение
- 1 мин
Кекс с изюмом: классический рецепт
Приготовьте очень вкусный, рассыпчатый и ароматный кекс с большим количеством изюма. Такой кекс любят все.
Подайте к кофе, чаю, с молоком или компотом.
Ингредиенты
- мука пшеничная
- 250 г
- масло сливочное 82%
- 170 г
- яйца куриные
- 3 шт.
- изюм
- 170 г
- сахар
- 170 г
- разрыхлитель
- 0,5 ч. л.
- ванильный сахар
- 10 г
- сахарная пудра
-
- масло растительное
-
Изюм залейте кипятком и оставьте на пять минут, промойте, обсушите бумажным полотенцем, затем добавьте столовую ложку муки и перемешайте.
В мягкое сливочное масло всыпьте сахар, соль, ванильный сахар и взбейте миксером 3-4 минуты до растворения сахара, затем добавьте по одному яйцу и взбейте до пышной массы. Всыпайте постепенно муку, перемешивая лопаткой до однородности, затем добавьте изюм и снова перемешайте.
Форму для кексов слегка смажьте растительным маслом, вылейте тесто, разровняйте его и мокрой лопаткой сделайте надрез посередине.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 170 градусов 60-80 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой или зубочисткой. Готовому кексу дайте слегка остыть, выньте из формы и на решетке оставьте до полного остывания. Посыпьте сахарной пудрой.
Советы:
Ингредиенты должны быть комнатной температуры.