Кекс с изюмом: классический рецепт

Кекс с изюмом / © Credits

Реклама

Подайте к кофе, чаю, с молоком или компотом.

Ингредиенты мука пшеничная 250 г масло сливочное 82% 170 г яйца куриные 3 шт. изюм 170 г сахар 170 г разрыхлитель 0,5 ч. л. ванильный сахар 10 г сахарная пудра масло растительное

Изюм залейте кипятком и оставьте на пять минут, промойте, обсушите бумажным полотенцем, затем добавьте столовую ложку муки и перемешайте.

В мягкое сливочное масло всыпьте сахар, соль, ванильный сахар и взбейте миксером 3-4 минуты до растворения сахара, затем добавьте по одному яйцу и взбейте до пышной массы. Всыпайте постепенно муку, перемешивая лопаткой до однородности, затем добавьте изюм и снова перемешайте.

Реклама

Форму для кексов слегка смажьте растительным маслом, вылейте тесто, разровняйте его и мокрой лопаткой сделайте надрез посередине.

Выпекайте в заранее разогретой духовке до 170 градусов 60-80 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой или зубочисткой. Готовому кексу дайте слегка остыть, выньте из формы и на решетке оставьте до полного остывания. Посыпьте сахарной пудрой.

Советы: