Кекс с малиной: популярный летний рецепт

Малина – одна из самых популярных ягод летнего сезона. И не только потому, что очень вкусна, но и потому, что чрезвычайно полезна.

Прежде всего известны противовоспалительные и жаропонижающие свойства малины. Кроме того, она обладает способностью укреплять сердечно-сосудистую систему и разжижать кровь, уменьшая риск тромбообразования, а следовательно, инсультов и инфарктов. Свежие ягоды улучшают аппетит, нормализуют пищеварение, способствуют растворению камней и песка в почках.

Взяв на вооружение рецепт кекса с малиной, вы испечете воздушный десерт с легким ароматом и кислинкой любимой ягоды.

Ингредиенты:

300 г муки

170 г сахара

120 мл растительного масла

80 г сливочного масла

3 яйца

1 чайная ложка разрыхлителя

100 г малины

цедра 1 лимона

щепотка соли

Приготовление

Малину перебрать, очистить, вымыть и обсушить.

Сливочное масло растопить и остудить.

Муку просеять вместе с разрыхлителем и солью.

Яйца соединить с сахаром и взбить миксером добела на высоких оборотах.

Не прекращая взбивание, влить растительное масло. Затем, уменьшив скорость, ввести остывшее сливочное масло, натертую на мелкой терке цедру лимона, постепенно всыпать муку и тщательно вымешать, чтобы не осталось комочков и получилось однородное тесто консистенции густой сметаны.

На дно формы выложить немного малины, залить ее подготовленным тестом, затем снова ягоды, покрыть их тестом и так выкладывать все послойно. Последним слоем должно быть тесто. Форму заполнить приблизительно на 2/3.

Выпекать кекс 40-45 минут при 180°С.

На заметку

Малина не вводится в тесто, а выкладывается послойно, чтобы не помять ягоды при перемешивании.

Готовый кекс можно притрусить сахарной пудрой или порошком какао, залить карамелью или шоколадной глазурью.

Малину для начинки можно заменить смородиной, ежевикой, черникой, голубикой или ягодным миксом.

Зимой для кекса используйте замороженные ягоды.

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