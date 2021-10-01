Кекс с морковью и курагой "Оранжевое солнце"

Из овощей можно готовить не только салаты и гарниры к мясу, но и десерты.
Кекс "Оранжевое солнце" – прекрасный тому пример. Основа этого кекса – полезная во всех отношениях морковь, дополненная курагой. Содержащийся в них каротин благотворно влияет на укрепление иммунной системы, а также улучшает мозговую деятельность и память.
Нежный, воздушный, ароматный кекс придется по вкусу любому. Если же учесть еще и то, что готовится он из доступных продуктов, то его рецепт станет дежурным на любой кухне.
Ингредиенты:
- 200 г муки
- 150 г сахара
- 150 г моркови
- 130 мл растительного масла
- 3 яйца
- 100 г кураги
- 0,5 чайной ложки соды
Приготовление
Курагу залить на пару минут кипятком, после чего отцедить, просушить и нарезать небольшими кусочками.
Яйца взбить с сахаром до образования густой пены, влить растительное масло и перемешать.
Затем постепенно всыпать просеянную муку, соду, курагу, добавить натертую на мелкой терке морковь и вымешать до однородного состояния.
Приготовленную смесь вылить в форму и выпекать 35-40 минут при 180°С.
На заметку
Готовый кекс можно притрусить сахарной пудрой, залить карамелью или глазурью.
Чтобы обогатить вкус кекса ароматизируйте тесто ванилью, корицей, кардамоном, имбирем, лимонной или апельсиновой цедрой.
В готовое тесто можно добавить измельченные орехи, а курагу заменить черносливом, изюмом, вяленой клюквой или цукатами.
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