Кекс с морковью и курагой "Оранжевое солнце"

Кекс с морковью и курагой "Оранжевое солнце"

Из овощей можно готовить не только салаты и гарниры к мясу, но и десерты.

Кекс "Оранжевое солнце" – прекрасный тому пример. Основа этого кекса – полезная во всех отношениях морковь, дополненная курагой. Содержащийся в них каротин благотворно влияет на укрепление иммунной системы, а также улучшает мозговую деятельность и память.

Нежный, воздушный, ароматный кекс придется по вкусу любому. Если же учесть еще и то, что готовится он из доступных продуктов, то его рецепт станет дежурным на любой кухне.

Ингредиенты:

200 г муки

150 г сахара

150 г моркови

130 мл растительного масла

3 яйца

100 г кураги

0,5 чайной ложки соды

Приготовление

Курагу залить на пару минут кипятком, после чего отцедить, просушить и нарезать небольшими кусочками.

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Яйца взбить с сахаром до образования густой пены, влить растительное масло и перемешать.

Затем постепенно всыпать просеянную муку, соду, курагу, добавить натертую на мелкой терке морковь и вымешать до однородного состояния.

Приготовленную смесь вылить в форму и выпекать 35-40 минут при 180°С.

На заметку

Готовый кекс можно притрусить сахарной пудрой, залить карамелью или глазурью.

Чтобы обогатить вкус кекса ароматизируйте тесто ванилью, корицей, кардамоном, имбирем, лимонной или апельсиновой цедрой.

В готовое тесто можно добавить измельченные орехи, а курагу заменить черносливом, изюмом, вяленой клюквой или цукатами.

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