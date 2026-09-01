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Кексы со сливами: рецепт сезонной віпечки
Приготовьте очень вкусные и нежные кексы с сливами.
Для их приготовления используйте спелые сливы. Тесто делается на основе сметаны, сливочного масла, яиц, а сливы будут и в начинке и сверху для украшения.
Ингредиенты
- мука пшеничная
- 200 г
- яйца куриные
- 2 шт.
- сливочное масло
- 100 г
- сахар
- 130 г
- сметана
- 200 мл
- разрыхлитель
- 1? 5 ч. л.
- корица молотая
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- соль
- щепотка
- слива
- 320 г
Сливы помойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на мелкие кубики.
Взбейте мягкое сливочное масло с сахаром, солью до пышной массы.
Добавьте яйца по одному, продолжая взбивать, влейте сметану, перемешайте.
Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем, выложите сливы (немного оставьте для украшения), посыпьте корицей и еще раз перемешайте.
Формочки смажьте растительным маслом, разложите в них тесто, сверху на каждый кекс положите несколько нарезанных слив.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 30-35 минут.
Советы:
Готовые кексы по желанию посыпьте сахарной пудрой.