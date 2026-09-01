Кексы со сливами: рецепт сезонной віпечки

Кексы со сливами / © Credits

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Для их приготовления используйте спелые сливы. Тесто делается на основе сметаны, сливочного масла, яиц, а сливы будут и в начинке и сверху для украшения.

Ингредиенты мука пшеничная 200 г яйца куриные 2 шт. сливочное масло 100 г сахар 130 г сметана 200 мл разрыхлитель 1? 5 ч. л. корица молотая соль щепотка слива 320 г

Сливы помойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на мелкие кубики. Взбейте мягкое сливочное масло с сахаром, солью до пышной массы. Добавьте яйца по одному, продолжая взбивать, влейте сметану, перемешайте. Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем, выложите сливы (немного оставьте для украшения), посыпьте корицей и еще раз перемешайте. Формочки смажьте растительным маслом, разложите в них тесто, сверху на каждый кекс положите несколько нарезанных слив. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 30-35 минут.

Советы:

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Готовые кексы по желанию посыпьте сахарной пудрой.

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