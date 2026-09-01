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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
14
Время на прочтение
1 мин

Кексы со сливами: рецепт сезонной віпечки

Приготовьте очень вкусные и нежные кексы с сливами.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час
Пищевая ценность на 100 г
320 ккал
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Кексы со сливами

Кексы со сливами / © Credits

Для их приготовления используйте спелые сливы. Тесто делается на основе сметаны, сливочного масла, яиц, а сливы будут и в начинке и сверху для украшения.

Ингредиенты

мука пшеничная
200 г
яйца куриные
2 шт.
сливочное масло
100 г
сахар
130 г
сметана
200 мл
разрыхлитель
1? 5 ч. л.
корица молотая
соль
щепотка
слива
320 г

  1. Сливы помойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на мелкие кубики.

  2. Взбейте мягкое сливочное масло с сахаром, солью до пышной массы.

  3. Добавьте яйца по одному, продолжая взбивать, влейте сметану, перемешайте.

  4. Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем, выложите сливы (немного оставьте для украшения), посыпьте корицей и еще раз перемешайте.

  5. Формочки смажьте растительным маслом, разложите в них тесто, сверху на каждый кекс положите несколько нарезанных слив.

  6. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 30-35 минут.

Советы:

  • Готовые кексы по желанию посыпьте сахарной пудрой.

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