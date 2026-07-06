Кетчуп из кабачков: рецепт домашнего соуса

Кетчуп из кабачков tiktok.com/@bude_smachno_razom

Реклама

Когда сезон кабачков в самом разгаре, самое время превратить их в нечто большее, чем просто гарнир. На странице Буде смачно разом рассказали о рецепте кабачкового кетчупа — нежного, ароматного и удивительно бюджетного соуса, который легко конкурирует с магазинными аналогами и становится идеальной заготовкой на зиму.

Ингредиенты очищенные кабачки 2 кг свекла 200 г лук 400 г соль 1,5 ст. л. томатная паста 250 г сахар 200 г уксус 150 мл лавровый лист 5 шт. ароматный перец 5 горошин корица 0,5 ч. л. паприка 0,5 ч. л. молотый чёрный перец 0,5 ч. л. кориандр 0,5 ч. л. чеснок 50 г

Кетчуп из кабачков tiktok.com/@bude_smachno_razom

Приготовление

Сначала кабачки, лук и свеклу нужно тщательно вымыть, очистить и нарезать мелкими кубиками. Затем добавляется соль и всё хорошо перемешивается. Овощи оставляют на 2 часа, чтобы они пустили сок. После этого массу перекладывают в большую кастрюлю и начинают тушить. Сначала на среднем огне, а когда овощи прогреются, на слабом. Под закрытой крышкой смесь готовится примерно 1,5 часа, периодически её нужно помешивать, чтобы ничего не пригорело. Когда овощи станут мягкими, их измельчают блендером до однородной текстуры. Именно в этот момент соус начинает приобретать ту нежную консистенцию кетчупа. Далее добавляют сахар, душистый перец горошком, лавровый лист, корицу, паприку, кориандр, черный перец, измельченный чеснок, томатную пасту и уксус. Всё тщательно перемешивают и возвращают на медленный огонь ещё на 20 минут. Важно быть осторожными, ведь масса активно кипит и «булькает». После варки из соуса извлекают лавровый лист и другие целые специи. Горячий кабачковый кетчуп разливают в стерилизованные банки, закрывают крышками, переворачивают вверх дном и укутывают в одеяло. В таком виде банки оставляют до полного остывания на 12–24 часа.

Хранить соус нужно в прохладном тёмном месте вплоть до зимы.

Кетчуп из кабачков — пример того, как обычные сезонные овощи могут превратиться в универсальный соус, который придаёт вкус любому блюду.

Реклама

Новости партнеров