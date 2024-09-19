Кетчуп из свежих томатов: домашний рецепт традиционного блюда

Попробуйте приготовить домашний кетчуп, у вкус которого будет гораздо лучший за все магазинные.

На странице Collins Country показали, как сделать домашний кетчуп из томатов, который можно закрутить в банки и оставить до зимы. Автор отметила, что закрывает около 40 банок такого кетчупа каждый год, ведь ее дети его обожают.

Ингредиенты Томаты Сахар Уксус Специи (сухие чеснок и лук)

Приготовление:

Промойте томаты и нарежьте четвертинками;

Уложите их в кастрюлю и проварите около 20 минут;

Дайте помидорам немного остыть и перетрите их убрав жмых (семена и шкурки). У вас должен получиться чистый томатный соус;

Проварите соус около 1-3 часов, пока он не загустеет и не получится консистенция кетчупа;

Затем добавьте сахар, уксус и специи. На каждые три стакана томатного соуса нужно добавить 1 стакан сахара, 1/2 стакана уксуса, 2 ч. л соли, 1 ч. л приправы лука и 1 ч. л приправы чеснока. Тщательно все перемешайте;

Разлейте кетчуп и закрутите в банки;

Прокипятите каждую банку около 35-40 минут;

Дайте им остыть и поставьте в темное место.

Приготовление этого кетчупа может занять определенное время, но его вкус будет стоить каждой потраченной минуты.

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