Киевское сухое варенье tiktok.com/@maslom_wgoru

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В то время, когда мы привыкли к быстрым рецептам и десертам за 15 минут, киевское сухое варенье напоминает о другой кулинарной философии, где важны не спешка, а внимание к деталям. На странице maslom_wgoru рассказали о рецепте этого легендарного лакомства из клубники, которое когда-то считалось деликатесом и даже экспортировалось за пределы Украины.

Киевское сухое варенье — один из самых известных десертов старого Киева. Несмотря на название, это вовсе не варенье в привычном понимании. Ягоды не плавают в сиропе, а после многократного пропитывания и сушки превращаются в ароматные сладкие лакомства, напоминающие цукаты.

Именно благодаря особой технологии клубника сохраняет форму, насыщенный вкус и естественный аромат. Процесс требует времени, но результат стоит каждого часа ожидания.

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Ингредиенты клубника 1,2 кг сахар 1,2 кг вода 600 мл лимонная кислота 1 щепотка

Киевское сухое варенье tiktok.com/@maslom_wgoru

Приготовление

Сначала клубнику нужно тщательно промыть, хорошо просушить и удалить плодоножки. Отдельно приготовьте сироп: смешайте воду с сахаром и варите до температуры 102–104 °C. Важно, чтобы сироп оставался светлым и не начинал карамелизироваться. На этом этапе можно добавить щепотку лимонной кислоты. Залейте ягоды горячим сиропом и оставьте их полностью остывать естественным путем. Не стоит ускорять процесс с помощью холодильника или холодной воды, ведь постепенное охлаждение является важной частью технологии. После остывания сироп необходимо слить, снова довести до кипения и повторно залить клубнику. Эту процедуру следует повторить ещё 5–6 раз. Именно многократное пропитывание позволяет ягодам сохранить структуру и приобрести характерную сладость. После последнего цикла клубнику нужно дать хорошо стечь. Для этого ягоды можно выложить на плотную салфетку или полотенце. Марлю использовать не рекомендуется, поскольку ягоды могут к ней прилипнуть. Последний этап — сушка. Клубнику сушат при температуре 45–50 °C в течение 4–6 часов. Если дегидратора нет, подойдет духовка на минимальной температуре с приоткрытой дверцей.

Автор рецепта отмечает, что из 1,2 кг свежей клубники в итоге удалось получить около 310 г готовых ягод и примерно 1 л ароматного клубничного сиропа. И это ещё один приятный бонус рецепта, ведь помимо сухого варенья вы получаете концентрированный сироп, который можно добавлять в лимонады, коктейли, десерты, блины или мороженое.

Киевское сухое варенье — это не просто десерт, а целая гастрономическая история, которая возвращает нас к традициям украинской кухни и напоминает, что лучшие вкусы часто требуют времени.

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