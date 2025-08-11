- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 171
- Время на прочтение
- 2 мин
Кимчи из огурца: рецепт идеальной закуски к мясу, шашлыку и рису
Если вы еще не пробовали огуречное кимчи, самое время это сделать. Оно пикантное, готовится быстро и прекрасно подходит к летним блюдам.
Кимчи — это не только квашеная капуста из Кореи. На самом деле этот термин охватывает целую палитру ферментированных и маринованных овощей, которые пропитаны яркими, пряными и пикантными вкусами. Мы подготовили для вас рецепт автора страницы sandra.urbangarden.
Ингредиенты
Огурцы 4 шт.
Лук репчатый 1 шт.
Зеленый лук
Чеснок свежий 2-3 зубчика
Кунжут (поджаренный) 1-2 ч. л
Для заправки
Молотый чили и паприка (или корейский перец чили) ¼ стакана
Соевый соус ⅓ стакана
Сахар 1 ст. л
Кунжутное масло 2 ст. л
Рисовый уксус ¼ стакана
Приготовление
Нарежьте огурцы на кружочки или полукольца толщиной 0,5-1 см.
Посолите и оставьте на 15 мин, так вы уберете лишнюю влагу.
Затем промойте под холодной водой и слегка отожмите руками или через дуршлаг.
Нарежьте репчатый лук тонкими перьями, зеленый лук — скошенными кусочками.
Чеснок измельчите ножом или через пресс.
В большой миске смешайте все ингредиенты: перец, соевый соус, уксус, сахар и кунжутное масло. Если не любите слишком острое, уменьшите количество перца или смешайте его со сладкой паприкой.
Добавьте огурцы и овощи к заправке.
Аккуратно перемешайте руками (лучше в перчатках).
Посыпьте кунжутом сверху.
Подача
Сразу после приготовления, как салат.
Можно оставить в холодильнике на 2-3 часа настояться.
Идеально сочетается с шашлыком, куриными крылышками, рисом или лапшой, яичницей или омлетом, просто с хлебом как острая закуска.
Сохранение
Храни кимчи в герметичной банке или контейнере до 5 дней в холодильнике. Со временем вкус становится глубже и насыщеннее.
Кимчи из огурца — это идеальный пример того, как из простых овощей можно сделать настоящее гастрономическое наслаждение. Легкое, полезное, пряное — оно дополнит любое блюдо и станет фаворитом на вашем летнем столе.
Приятного аппетита!