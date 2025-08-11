Кимчи из огурца: рецепт идеальной закуски к мясу, шашлыку и рису

Кимчи из огурца / © Credits

Кимчи — это не только квашеная капуста из Кореи. На самом деле этот термин охватывает целую палитру ферментированных и маринованных овощей, которые пропитаны яркими, пряными и пикантными вкусами. Мы подготовили для вас рецепт автора страницы sandra.urbangarden.

Ингредиенты

Огурцы 4 шт.

Лук репчатый 1 шт.

Зеленый лук

Чеснок свежий 2-3 зубчика

Кунжут (поджаренный) 1-2 ч. л

Для заправки

Молотый чили и паприка (или корейский перец чили) ¼ стакана

Соевый соус ⅓ стакана

Сахар 1 ст. л

Кунжутное масло 2 ст. л

Рисовый уксус ¼ стакана

Приготовление

Нарежьте огурцы на кружочки или полукольца толщиной 0,5-1 см. Посолите и оставьте на 15 мин, так вы уберете лишнюю влагу. Затем промойте под холодной водой и слегка отожмите руками или через дуршлаг. Нарежьте репчатый лук тонкими перьями, зеленый лук — скошенными кусочками. Чеснок измельчите ножом или через пресс. В большой миске смешайте все ингредиенты: перец, соевый соус, уксус, сахар и кунжутное масло. Если не любите слишком острое, уменьшите количество перца или смешайте его со сладкой паприкой. Добавьте огурцы и овощи к заправке. Аккуратно перемешайте руками (лучше в перчатках). Посыпьте кунжутом сверху.

Подача

Сразу после приготовления, как салат.

Можно оставить в холодильнике на 2-3 часа настояться.

Идеально сочетается с шашлыком, куриными крылышками, рисом или лапшой, яичницей или омлетом, просто с хлебом как острая закуска.

Сохранение

Храни кимчи в герметичной банке или контейнере до 5 дней в холодильнике. Со временем вкус становится глубже и насыщеннее.

Кимчи из огурца — это идеальный пример того, как из простых овощей можно сделать настоящее гастрономическое наслаждение. Легкое, полезное, пряное — оно дополнит любое блюдо и станет фаворитом на вашем летнем столе.

Приятного аппетита!