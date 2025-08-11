ТСН в социальных сетях

Кимчи из огурца: рецепт идеальной закуски к мясу, шашлыку и рису

Если вы еще не пробовали огуречное кимчи, самое время это сделать. Оно пикантное, готовится быстро и прекрасно подходит к летним блюдам.

Автор публикации
Станислава Бондаренко
Кимчи из огурца

Кимчи из огурца / © Credits

Кимчи — это не только квашеная капуста из Кореи. На самом деле этот термин охватывает целую палитру ферментированных и маринованных овощей, которые пропитаны яркими, пряными и пикантными вкусами. Мы подготовили для вас рецепт автора страницы sandra.urbangarden.

Ингредиенты

  • Огурцы 4 шт.

  • Лук репчатый 1 шт.

  • Зеленый лук

  • Чеснок свежий 2-3 зубчика

  • Кунжут (поджаренный) 1-2 ч. л

Для заправки

  • Молотый чили и паприка (или корейский перец чили) ¼ стакана

  • Соевый соус ⅓ стакана

  • Сахар 1 ст. л

  • Кунжутное масло 2 ст. л

  • Рисовый уксус ¼ стакана

Приготовление

  1. Нарежьте огурцы на кружочки или полукольца толщиной 0,5-1 см.

  2. Посолите и оставьте на 15 мин, так вы уберете лишнюю влагу.

  3. Затем промойте под холодной водой и слегка отожмите руками или через дуршлаг.

  4. Нарежьте репчатый лук тонкими перьями, зеленый лук — скошенными кусочками.

  5. Чеснок измельчите ножом или через пресс.

  6. В большой миске смешайте все ингредиенты: перец, соевый соус, уксус, сахар и кунжутное масло. Если не любите слишком острое, уменьшите количество перца или смешайте его со сладкой паприкой.

  7. Добавьте огурцы и овощи к заправке.

  8. Аккуратно перемешайте руками (лучше в перчатках).

  9. Посыпьте кунжутом сверху.

Подача

  • Сразу после приготовления, как салат.

  • Можно оставить в холодильнике на 2-3 часа настояться.

  • Идеально сочетается с шашлыком, куриными крылышками, рисом или лапшой, яичницей или омлетом, просто с хлебом как острая закуска.

Сохранение

Храни кимчи в герметичной банке или контейнере до 5 дней в холодильнике. Со временем вкус становится глубже и насыщеннее.

Кимчи из огурца — это идеальный пример того, как из простых овощей можно сделать настоящее гастрономическое наслаждение. Легкое, полезное, пряное — оно дополнит любое блюдо и станет фаворитом на вашем летнем столе.

Приятного аппетита!

