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Кимчи: рецепт традиционного корейского блюда
Кимчи — это не просто блюдо. Это символ корейской кухни, элемент культуры и настоящий суперфуд.
Ферментированная капуста с острым соусом уже давно покорила мир своим вкусом, пользой для здоровья и универсальностью. А лучше то, что кимчи легко приготовить дома и адаптировать остроту под себя. На странице evgeniakarpa рассказали о проверенном рецепте, его вариации, пользе и хранении этой вкусной капусты.
Кимчи — это традиционное корейское блюдо из ферментированной (квашеной) капусты с овощами, приправленное чесноком, имбирем, перцем чили, рыбным или креветковым соусом. Вкус — ярко кисло-острый, аромат — пикантный, а текстура — хрустящая.
В Корее кимчи подают к каждой трапезе. Существуют сотни вариаций: с редькой, огурцами, зеленым луком и даже яблоками. Самый известный вариант — кимчи из пекинской капусты.
Ингредиенты
Капуста
Пекинская капуста 4-5 головок
Соль 2 ст. л
Сахар 2 ст. л
Овощи
Морковь 100 г
Дайкон или редька 100 г
Зеленый лук 100 г
Острый соус
Чеснок (свежий) 50 г
Имбирь 50 г
Молотый сухой чили 50 г
Анчоусы 20 г
Устричный соус 1 ч. л
Соевый соус 50 г
Вода 50 г
Рисовая мука 2 ст. л
Приготовление
Разрежьте капусту пополам или четверти.
Смешайте соль и сахар, хорошо пересыпьте каждый лист капусты этой смесью.
Сложите капусту в контейнер или в миску, накройте пленкой.
Оставьте при комнатной температуре на 24-48 часов (в жару — сутки, в прохладе — до двух).
Через 1–2 дня промойте капусту в холодной воде, хорошо отожмите.
Соедините натертую морковь, дайкон, зелень.
В блендере измельчите чеснок, имбирь, чили, анчоусы, соевый и устричный соусы, воду и рисовую муку до однородной пасты. Если хотите менее острое — уменьшите количество чили.
Добавьте овощи в капусту.
Залейте острым соусом и тщательно перемешайте (удобно делать это в перчатках).
Оставьте капусту в соусе на 24 часа при комнатной температуре в герметичном контейнере или банке.
Через сутки переместите кимчи в холодильник.
Идеальный вкус открывается через 10–14 дней ферментации.
Как есть кимчи
Как гарнир к рису, мясу или яйцам.
В лапше
Просто как полезный перекус
Кимчи — это не только вкусно, но и полезно. Его легко приготовить дома без лишних трат. Сделав кимчи один раз, вы уже не представите свою кухню без этой острой, хрустящей капусты. Экспериментируйте со вкусами и наслаждайтесь вкусом Кореи у себя дома.