Кимчи: рецепт традиционного корейского блюда / © Credits

Реклама

Ферментированная капуста с острым соусом уже давно покорила мир своим вкусом, пользой для здоровья и универсальностью. А лучше то, что кимчи легко приготовить дома и адаптировать остроту под себя. На странице evgeniakarpa рассказали о проверенном рецепте, его вариации, пользе и хранении этой вкусной капусты.

Кимчи — это традиционное корейское блюдо из ферментированной (квашеной) капусты с овощами, приправленное чесноком, имбирем, перцем чили, рыбным или креветковым соусом. Вкус — ярко кисло-острый, аромат — пикантный, а текстура — хрустящая.

В Корее кимчи подают к каждой трапезе. Существуют сотни вариаций: с редькой, огурцами, зеленым луком и даже яблоками. Самый известный вариант — кимчи из пекинской капусты.

Реклама

Ингредиенты

Капуста

Пекинская капуста 4-5 головок

Соль 2 ст. л

Сахар 2 ст. л

Овощи

Морковь 100 г

Дайкон или редька 100 г

Зеленый лук 100 г

Острый соус

Чеснок (свежий) 50 г

Имбирь 50 г

Молотый сухой чили 50 г

Анчоусы 20 г

Устричный соус 1 ч. л

Соевый соус 50 г

Вода 50 г

Рисовая мука 2 ст. л

Приготовление

Разрежьте капусту пополам или четверти. Смешайте соль и сахар, хорошо пересыпьте каждый лист капусты этой смесью. Сложите капусту в контейнер или в миску, накройте пленкой. Оставьте при комнатной температуре на 24-48 часов (в жару — сутки, в прохладе — до двух). Через 1–2 дня промойте капусту в холодной воде, хорошо отожмите. Соедините натертую морковь, дайкон, зелень. В блендере измельчите чеснок, имбирь, чили, анчоусы, соевый и устричный соусы, воду и рисовую муку до однородной пасты. Если хотите менее острое — уменьшите количество чили. Добавьте овощи в капусту. Залейте острым соусом и тщательно перемешайте (удобно делать это в перчатках). Оставьте капусту в соусе на 24 часа при комнатной температуре в герметичном контейнере или банке. Через сутки переместите кимчи в холодильник. Идеальный вкус открывается через 10–14 дней ферментации.

Как есть кимчи

Как гарнир к рису, мясу или яйцам.

В лапше

Просто как полезный перекус

Кимчи — это не только вкусно, но и полезно. Его легко приготовить дома без лишних трат. Сделав кимчи один раз, вы уже не представите свою кухню без этой острой, хрустящей капусты. Экспериментируйте со вкусами и наслаждайтесь вкусом Кореи у себя дома.