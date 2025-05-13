ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
79
Время на прочтение
2 мин

Кимчи: рецепт традиционного корейского блюда

Кимчи — это не просто блюдо. Это символ корейской кухни, элемент культуры и настоящий суперфуд.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Кимчи: рецепт традиционного корейского блюда

Кимчи: рецепт традиционного корейского блюда / © Credits

Ферментированная капуста с острым соусом уже давно покорила мир своим вкусом, пользой для здоровья и универсальностью. А лучше то, что кимчи легко приготовить дома и адаптировать остроту под себя. На странице evgeniakarpa рассказали о проверенном рецепте, его вариации, пользе и хранении этой вкусной капусты.

Кимчи — это традиционное корейское блюдо из ферментированной (квашеной) капусты с овощами, приправленное чесноком, имбирем, перцем чили, рыбным или креветковым соусом. Вкус — ярко кисло-острый, аромат — пикантный, а текстура — хрустящая.

В Корее кимчи подают к каждой трапезе. Существуют сотни вариаций: с редькой, огурцами, зеленым луком и даже яблоками. Самый известный вариант — кимчи из пекинской капусты.

Ингредиенты

Капуста

  • Пекинская капуста 4-5 головок

  • Соль 2 ст. л

  • Сахар 2 ст. л

Овощи

  • Морковь 100 г

  • Дайкон или редька 100 г

  • Зеленый лук 100 г

Острый соус

  • Чеснок (свежий) 50 г

  • Имбирь 50 г

  • Молотый сухой чили 50 г

  • Анчоусы 20 г

  • Устричный соус 1 ч. л

  • Соевый соус 50 г

  • Вода 50 г

  • Рисовая мука 2 ст. л

Приготовление

  1. Разрежьте капусту пополам или четверти.

  2. Смешайте соль и сахар, хорошо пересыпьте каждый лист капусты этой смесью.

  3. Сложите капусту в контейнер или в миску, накройте пленкой.

  4. Оставьте при комнатной температуре на 24-48 часов (в жару — сутки, в прохладе — до двух).

  5. Через 1–2 дня промойте капусту в холодной воде, хорошо отожмите.

  6. Соедините натертую морковь, дайкон, зелень.

  7. В блендере измельчите чеснок, имбирь, чили, анчоусы, соевый и устричный соусы, воду и рисовую муку до однородной пасты. Если хотите менее острое — уменьшите количество чили.

  8. Добавьте овощи в капусту.

  9. Залейте острым соусом и тщательно перемешайте (удобно делать это в перчатках).

  10. Оставьте капусту в соусе на 24 часа при комнатной температуре в герметичном контейнере или банке.

  11. Через сутки переместите кимчи в холодильник.

  12. Идеальный вкус открывается через 10–14 дней ферментации.

Как есть кимчи

  • Как гарнир к рису, мясу или яйцам.

  • В лапше

  • Просто как полезный перекус

Кимчи — это не только вкусно, но и полезно. Его легко приготовить дома без лишних трат. Сделав кимчи один раз, вы уже не представите свою кухню без этой острой, хрустящей капусты. Экспериментируйте со вкусами и наслаждайтесь вкусом Кореи у себя дома.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie