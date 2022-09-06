Киш лорен: рецепт идеального пирога с беконом и сыром

Классический киш лорен - один из самых вкусных пирогов в мире. Этот рецепт предполагает много сыра и бекона, а значит, еще больше вкуса и удовольствия.

Приготовить этот пирог несложно, но он неизменно пользуется популярностью как в будни, так и в праздники. Для киша вы можете приготовить тесто самостоятельно, но также можете воспользоваться готовым.

Ингредиенты

тесто для пирога - 1 лист

бекон - 150-200 г

лук - 1 шт.

яйца - 4 шт.

густые сливки - 1 ст.

молоко - 1/2 ст.

морская соль - 1/2 ч. л.

свежемолотый черный перец - 1/4 ч. л.

молотый мускатный орех - 1/8 ч. л.

кайенский перец - 1/8 ч. л.

тертый твердый сыр (лучше грюйер) - 1,5 ст.

Приготовление

Разогрейте духовку до 200 градусов. Выложите лист теста для пирога в форму с бортиками и оставьте на 10 минут. Проколите корж по всему дну и бокам вилкой. Поставьте в духовку на 10 минут, затем дайте остыть в течение 10 минут.

Уменьшите температуру духовки до 160 градусов.

Нарежьте бекон на небольшие кусочки и поджарьте, часто помешивая, пока он не подрумянится и не станет хрустящим. Снимите бекон со сковороды и обсушите на бумажных полотенцах.

Слейте со сковороды весь жир от бекона, кроме одной столовой ложки, и пассеруйте в ней лук, пока он не станет мягким, примерно 5 минут.

Взбейте яйца, добавьте сливки, молоко, соль, перец, мускатный орех и кайенский перец и все хорошо перемешайте.

Разложите лук, бекон и сыр равномерно по дну коржа. Откройте духовку и выдвиньте решетку настолько, чтобы на нее поставить частично заполненную форму с тестом. Аккуратно влейте яичную смесь в корж. Аккуратно задвиньте решетку.

Выпекайте, пока начинка не застынет, примерно 45-60 минут. Пирог затвердеет по мере остывания.

Дайте ему не менее 10 минут перед подачей на стол, а лучше дольше. На следующий день кий будет еще вкуснее.

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