Киш лорен: рецепт идеального пирога с беконом и сыром

Классический киш лорен - один из самых вкусных пирогов в мире. Этот рецепт предполагает много сыра и бекона, а значит, еще больше вкуса и удовольствия.
Приготовить этот пирог несложно, но он неизменно пользуется популярностью как в будни, так и в праздники. Для киша вы можете приготовить тесто самостоятельно, но также можете воспользоваться готовым.
Ингредиенты
- тесто для пирога - 1 лист
- бекон - 150-200 г
- лук - 1 шт.
- яйца - 4 шт.
- густые сливки - 1 ст.
- молоко - 1/2 ст.
- морская соль - 1/2 ч. л.
- свежемолотый черный перец - 1/4 ч. л.
- молотый мускатный орех - 1/8 ч. л.
- кайенский перец - 1/8 ч. л.
- тертый твердый сыр (лучше грюйер) - 1,5 ст.
Приготовление
Разогрейте духовку до 200 градусов. Выложите лист теста для пирога в форму с бортиками и оставьте на 10 минут. Проколите корж по всему дну и бокам вилкой. Поставьте в духовку на 10 минут, затем дайте остыть в течение 10 минут.
Уменьшите температуру духовки до 160 градусов.
Нарежьте бекон на небольшие кусочки и поджарьте, часто помешивая, пока он не подрумянится и не станет хрустящим. Снимите бекон со сковороды и обсушите на бумажных полотенцах.
Слейте со сковороды весь жир от бекона, кроме одной столовой ложки, и пассеруйте в ней лук, пока он не станет мягким, примерно 5 минут.
Взбейте яйца, добавьте сливки, молоко, соль, перец, мускатный орех и кайенский перец и все хорошо перемешайте.
Разложите лук, бекон и сыр равномерно по дну коржа. Откройте духовку и выдвиньте решетку настолько, чтобы на нее поставить частично заполненную форму с тестом. Аккуратно влейте яичную смесь в корж. Аккуратно задвиньте решетку.
Выпекайте, пока начинка не застынет, примерно 45-60 минут. Пирог затвердеет по мере остывания.
Дайте ему не менее 10 минут перед подачей на стол, а лучше дольше. На следующий день кий будет еще вкуснее.
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