Киш с копченым филе: интересный рецепт на скорую руку

Сегодня мы предлагаем оригинальный и одновременно быстрый рецепт — киш с копченым куриным филе, овощами и нежной сливочной заливкой. Это блюдо идеально подходит для семейного ужина, праздничного стола или даже для быстрого перекуса на следующий день, ведь киш подходит и теплым, и холодным. А еще его легко приготовить даже тем, кто не имеет много времени на кулинарные эксперименты, об этом рассказали на странице anny cooking.

Ингредиенты

Для пирога

Слоеное или слоено-дрожжевое тесто 500 г

Копченое куриное филе 1 шт.

Болгарский перец 1 шт.

Лук ½ шт.

Чеснок 1 зубчик

Твердый сыр 100 г

Помидоры черри 10-12 шт.

Сыр фета 50 г

Для заливки

Яйца 3 шт.

Сливки 150 г

Соль

Сушеный орегано

Приготовление

Разморозьте тесто, раскатайте его и выложите в форму для выпекания диаметром 26 см. Сделайте несколько проколов вилкой, чтобы избежать вздутия во время выпекания и поставьте основу в холодильник. На сковороде обжарьте лук до прозрачности. Добавьте измельченный болгарский перец и чеснок, тушите примерно 10 мин, пока перец не станет мягким. Копченое филе нарежьте кубиками, твердый сыр натрите на терке. Выложите овощи на основу из теста. Добавьте кусочки копченого филе и твердый сыр. Приготовьте заливку: смешайте яйца, сливки, соль и орегано, тщательно взбейте. Залейте ею начинку, сверху выложите половинки черри и кусочки феты. Готовьте киш в разогретой духовке при температуре 180°C в течение 50 мин, пока он не станет золотистым и аппетитным.

Советы

Для пикантности можно добавить в заливку щепотку мускатного ореха.

Если хотите сделать блюдо более легким, замените сливки на греческий йогурт.

Копченое куриное филе можно заменить индейкой или даже рыбой горячего копчения, результат будет не менее интересным.

Киш с копченым филе — это идеальное сочетание нежности, аромата и сытности. Он станет вашим любимым рецептом для ужинов «на скорую руку», когда хочется чего-то вкусного, но без сложных кулинарных процессов.