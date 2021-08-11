Киш с помидорами и ветчиной: всегда актуальный французский рецепт

Киш – это открытый пирог родом из Франции.
Он хорош тем, что в нем немного теста, а начинка утопает в нежнейшем сливочном суфле. Вариантов начинок много. Это могут быть сложные смеси овощей с мясом, рыбой или грибами, приготовление которых уже займет много времени. Мы же предлагаем экспресс-вариант начинки, которая готовится моментально, но при этом вкус пирога ничуть не потеряет.
Ингредиенты:
- для теста:
- 200 г муки
- 50 г сливочного масла
- 1 яйцо
- 3 столовые ложки воды
- 0,5 чайной ложки соли
- для начинки:
- 400 г помидоров
- 200 г ветчины
- для заливки:
- 200 мл жирных сливок
- 100 г пармезана
- 2 яйца
- 1 чайная ложка сушеного базилика
- черный молотый перец
- соль
Приготовление
Размягченное сливочное масло соединить с яйцом, влить холодную воду, всыпать просеянную муку и соль и замесить тесто. Готовое тесто обернуть пищевой пленкой и помесить на 30 минут в холодильник.
Для заливки взбитые яйца соединить со сливками, добавить половину нормы натертого на мелкой терке сыра, приправить базиликом, посолить, поперчить и аккуратно вымешать.
Охлажденное тесто выложить в смазанную маслом круглую форму, сформировав бортики, уложить на него нарезанные кубиками помидоры и ветчину, залить сливочно-яичной смесью, притрусить оставшимся сыром и выпекать при 180°С 35-40 минут.
На заметку
Пармезан можно заменить брынзой, фетой или моцареллой, а ветчину – отварной или обжаренной курятиной.
Очень хорошо смотрится киш с целыми помидорами черри.
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