Киш с помидорами и ветчиной: всегда актуальный французский рецепт

Киш с помидорами и ветчиной: всегда актуальный французский рецепт

Киш – это открытый пирог родом из Франции.

Он хорош тем, что в нем немного теста, а начинка утопает в нежнейшем сливочном суфле. Вариантов начинок много. Это могут быть сложные смеси овощей с мясом, рыбой или грибами, приготовление которых уже займет много времени. Мы же предлагаем экспресс-вариант начинки, которая готовится моментально, но при этом вкус пирога ничуть не потеряет.

Ингредиенты:

для теста: 200 г муки 50 г сливочного масла 1 яйцо 3 столовые ложки воды 0,5 чайной ложки соли

для начинки: 400 г помидоров 200 г ветчины

для заливки: 200 мл жирных сливок 100 г пармезана 2 яйца 1 чайная ложка сушеного базилика черный молотый перец соль



Приготовление

Размягченное сливочное масло соединить с яйцом, влить холодную воду, всыпать просеянную муку и соль и замесить тесто. Готовое тесто обернуть пищевой пленкой и помесить на 30 минут в холодильник.

Для заливки взбитые яйца соединить со сливками, добавить половину нормы натертого на мелкой терке сыра, приправить базиликом, посолить, поперчить и аккуратно вымешать.

Охлажденное тесто выложить в смазанную маслом круглую форму, сформировав бортики, уложить на него нарезанные кубиками помидоры и ветчину, залить сливочно-яичной смесью, притрусить оставшимся сыром и выпекать при 180°С 35-40 минут.

На заметку

Пармезан можно заменить брынзой, фетой или моцареллой, а ветчину – отварной или обжаренной курятиной.

Очень хорошо смотрится киш с целыми помидорами черри.

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