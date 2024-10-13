Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Киш с семгой и шпинатом: интересный рецепт французского блюда

Киш с семгой и шпинатом: интересный рецепт французского блюда

Фото: Credits

Киш – вкусное блюдо, которое прекрасно подойдет для завтрака, обеда или как закуска к праздничному столу.

На странице katherine.nari показали, как приготовить вкусный и ароматный киш.

Ингредиенты

Сливочное масло
100 г
Мука пшеничная
200 г
Яйца
2 шт.
Соль
Твердый сыр
100 г
Семга
400 г
Сливки 33%
250 мл
Шпинат
70 г

Приготовление:

  • Холодное масло порезать на кубики и перетереть с мукой;
  • Добавьте яйцо, соль и замесите тесто;
  • Положите его в герметичный контейнер и оставьте отдохнуть на 30 мин в холодильнике;
  • Тесто раскатайте и выложите в форму. Сверху теста застелите фольгу и насыпьте что-нибудь (бобовые подойдут), чтобы оно не поднялось;
  • Выпекайте в разогретой до 180°C духовке около 15 мин;
  • Пока готовится тесто, натрите сыр на терке. Можно оставить половину сыра, чтобы посыпать им киш, когда он будет уже готов;
  • Снимите шкурку с рыбы, вытяните косточки и нарежьте кубикам;
  • Если вы используете свежий шпинат, то нарежьте его;
  • Соедините яйцо, сыр, сливки и шпинат;
  • Выложите рыбу на тесто и залейте жидкой смесью. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке около 30 мин;
  • Посыпьте тертым сыром и поставьте в духовку еще на 5 мин.
@katherine.nari Киш с семгой и шпинатом У меня в профиле есть еще такой пирог с лисичками, а другой с ветчиной, поэтому выбирайте начинку по своему вкусу ☺️ Я делала со шпинатом, но можно взять еще брокколи. Рецепт⬇️ Ингредиенты для теста: • сливочное масло – 100 г • мука пшеничная – 200 г • яйца – 1 • щепотка соли для начинки: • твердый сыр – 100 г • семга – 400 г • яйца – 1 • сливки жирные 33% мл • шпинат – 70 г • соль по вашему вкусу Холодное масло порезать на кубики и перетереть с мукой, затем добавить яйцо, соль и вымешать тесто. Завернуть или поставить в контейнер и оставить на 30 мин в холодильнике. Тесто раскатайте и выложите в форму, застелите поверх теста фольгу и насыпьте что-нибудь (бобовые подойдут), чтобы тесто не поднялось. Выпекайте в разогретой до 180 ° С духовке — 15 мин. Пока готовится тесто, натрите творог на терке. Можно оставить половину сыра, чтобы посыпать им кош под конец. Снимите кожу с рыбы, извлеките косточки и нарежьте на кубики. Если берете свежий шпинат, тоже нарежьте его. Соедините яйцо, творог, сливки, шпинат. Затем выложите рыбу на тесто и залейте жидкой смесью. Выпекайте в разогретой до 180°С духовке — 30 мин (может потребоваться немного больше времени, все зависит от духовки, начинка должна загустеть, а тесто должно стать золотистого цвета), посыпьте сыром и поставьте в духовку еще на 5 мин. #рецепты на русском # кишзрыбой #кишзрыбокюташпинатом #семга #кош #кишрецепт ♬ september slowed — mar

Начинку вы можете изменить по своему усмотрению, она может быть грибной, с ветчиной, овощной и т.д.

Читайте также:

Шедевр греческой кухни! Самый лучший рецепт мусаки! Невероятная мясная запеканка с баклажанами!

Шедевр греческой кухни! Самый лучший рецепт мусаки! Невероятная мясная запеканка с баклажанами!

Похожие темы:

Следующая публикация