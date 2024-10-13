Киш с семгой и шпинатом: интересный рецепт французского блюда

Киш – вкусное блюдо, которое прекрасно подойдет для завтрака, обеда или как закуска к праздничному столу.

На странице katherine.nari показали, как приготовить вкусный и ароматный киш.

Ингредиенты Сливочное масло 100 г Мука пшеничная 200 г Яйца 2 шт. Соль Твердый сыр 100 г Семга 400 г Сливки 33% 250 мл Шпинат 70 г

Приготовление:

Холодное масло порезать на кубики и перетереть с мукой;

Добавьте яйцо, соль и замесите тесто;

Положите его в герметичный контейнер и оставьте отдохнуть на 30 мин в холодильнике;

Тесто раскатайте и выложите в форму. Сверху теста застелите фольгу и насыпьте что-нибудь (бобовые подойдут), чтобы оно не поднялось;

Выпекайте в разогретой до 180°C духовке около 15 мин;

Пока готовится тесто, натрите сыр на терке. Можно оставить половину сыра, чтобы посыпать им киш, когда он будет уже готов;

Снимите шкурку с рыбы, вытяните косточки и нарежьте кубикам;

Если вы используете свежий шпинат, то нарежьте его;

Соедините яйцо, сыр, сливки и шпинат;

Выложите рыбу на тесто и залейте жидкой смесью. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке около 30 мин;

Посыпьте тертым сыром и поставьте в духовку еще на 5 мин.

кишзрыбой #кишзрыбокюташпинатом #семга #кош #кишрецепт ♬ september slowed — mar @katherine.nari Киш с семгой и шпинатом У меня в профиле есть еще такой пирог с лисичками, а другой с ветчиной, поэтому выбирайте начинку по своему вкусу ☺️ Я делала со шпинатом, но можно взять еще брокколи. Рецепт⬇️ Ингредиенты для теста: • сливочное масло – 100 г • мука пшеничная – 200 г • яйца – 1 • щепотка соли для начинки: • твердый сыр – 100 г • семга – 400 г • яйца – 1 • сливки жирные 33% мл • шпинат – 70 г • соль по вашему вкусу Холодное масло порезать на кубики и перетереть с мукой, затем добавить яйцо, соль и вымешать тесто. Завернуть или поставить в контейнер и оставить на 30 мин в холодильнике. Тесто раскатайте и выложите в форму, застелите поверх теста фольгу и насыпьте что-нибудь (бобовые подойдут), чтобы тесто не поднялось. Выпекайте в разогретой до 180 ° С духовке — 15 мин. Пока готовится тесто, натрите творог на терке. Можно оставить половину сыра, чтобы посыпать им кош под конец. Снимите кожу с рыбы, извлеките косточки и нарежьте на кубики. Если берете свежий шпинат, тоже нарежьте его. Соедините яйцо, творог, сливки, шпинат. Затем выложите рыбу на тесто и залейте жидкой смесью. Выпекайте в разогретой до 180°С духовке — 30 мин (может потребоваться немного больше времени, все зависит от духовки, начинка должна загустеть, а тесто должно стать золотистого цвета), посыпьте сыром и поставьте в духовку еще на 5 мин. #рецепты на русском #

Начинку вы можете изменить по своему усмотрению, она может быть грибной, с ветчиной, овощной и т.д.

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