ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
11
Время на прочтение
1 мин

Киш со шпинатом и сыром фета по рецепту Джейми Оливера: быстро, вкусно и полезно

Если вам хочется чего-нибудь вкусного, сытного и одновременно легкого — обратите внимание на этот рецепт. Простая, но очень удачная версия киша со шпинатом и сыром фета. Готовится быстро, фантастически вкусно — идеальный вариант на обед или ужин.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
45 минут
Пищевая ценность на 100 г
160 ккал
Киш со шпинатом и сыром фета по рецепту Джейми Оливера: быстро, вкусно и полезно

Киш со шпинатом и сыром фета по рецепту Джейми Оливера: быстро, вкусно и полезно / © Associated Press

Если вы стремитесь приготовить что-то вкусное, полезное и изысканное одновременно, киш — это именно тот вариант, который сочетает французскую элегантность и домашний уют. А еще лучше — приготовить его по рецепту всемирно известного шефа Джейми Оливера.

Киш — это открытый пирог на основе теста с яично-молочной заливкой. Его можно готовить с самыми разными начинками — от овощей и сыра до мяса или рыбы. Вариант со шпинатом и сыром фета — идеальный выбор для тех, кто ценит легкость, баланс вкусов и пользу организму.

Ингредиенты

Свежий шпинат
500г
Оливковое масло
2 ст. л
Красная луковица
1 шт.
Чеснок
2 зубчики
Яйца
3 шт.
Молоко
120 мл
Мука
150г
Сыр фета
100г
Соль
Перец

Приготовление

  1. В большой миске взбейте с молоком яйца, добавьте муку и тщательно перемешайте до однородности.

  2. Добавьте в смесь нарезанный шпинат с луком и измельченным чесноком, посолите и поперчите.

  3. Добавьте покрошеный сыр фета и еще раз перемешайте.

  4. Вылейте смесь в смазанную форму для запекания и поставьте в духовку.

  5. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке примерно 30–35 мин или пока верх станет золотистым и слегка подрумянится.

Советы:

  • Для разнообразия можете добавить в начинку вяленые помидоры, грибы или кусочки запеченного перца.

  • Блюдо отлично подходит как горячим, так и холодным, поэтому его удобно брать с собой на работу или пикник.

Легкий, полезный и очень ароматный киш от Джейми Оливера теперь легко сможете приготовить и вы без стресса и в считанные минуты.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie