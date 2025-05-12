Киш со шпинатом и сыром фета по рецепту Джейми Оливера: быстро, вкусно и полезно / © Associated Press

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Если вы стремитесь приготовить что-то вкусное, полезное и изысканное одновременно, киш — это именно тот вариант, который сочетает французскую элегантность и домашний уют. А еще лучше — приготовить его по рецепту всемирно известного шефа Джейми Оливера.

Киш — это открытый пирог на основе теста с яично-молочной заливкой. Его можно готовить с самыми разными начинками — от овощей и сыра до мяса или рыбы. Вариант со шпинатом и сыром фета — идеальный выбор для тех, кто ценит легкость, баланс вкусов и пользу организму.

Ингредиенты Свежий шпинат 500г Оливковое масло 2 ст. л Красная луковица 1 шт. Чеснок 2 зубчики Яйца 3 шт. Молоко 120 мл Мука 150г Сыр фета 100г Соль Перец

Приготовление

В большой миске взбейте с молоком яйца, добавьте муку и тщательно перемешайте до однородности. Добавьте в смесь нарезанный шпинат с луком и измельченным чесноком, посолите и поперчите. Добавьте покрошеный сыр фета и еще раз перемешайте. Вылейте смесь в смазанную форму для запекания и поставьте в духовку. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке примерно 30–35 мин или пока верх станет золотистым и слегка подрумянится.

Советы:

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Для разнообразия можете добавить в начинку вяленые помидоры, грибы или кусочки запеченного перца.

Блюдо отлично подходит как горячим, так и холодным, поэтому его удобно брать с собой на работу или пикник.

Легкий, полезный и очень ароматный киш от Джейми Оливера теперь легко сможете приготовить и вы без стресса и в считанные минуты.