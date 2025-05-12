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Киш со шпинатом и сыром фета по рецепту Джейми Оливера: быстро, вкусно и полезно
Если вам хочется чего-нибудь вкусного, сытного и одновременно легкого — обратите внимание на этот рецепт. Простая, но очень удачная версия киша со шпинатом и сыром фета. Готовится быстро, фантастически вкусно — идеальный вариант на обед или ужин.
Если вы стремитесь приготовить что-то вкусное, полезное и изысканное одновременно, киш — это именно тот вариант, который сочетает французскую элегантность и домашний уют. А еще лучше — приготовить его по рецепту всемирно известного шефа Джейми Оливера.
Киш — это открытый пирог на основе теста с яично-молочной заливкой. Его можно готовить с самыми разными начинками — от овощей и сыра до мяса или рыбы. Вариант со шпинатом и сыром фета — идеальный выбор для тех, кто ценит легкость, баланс вкусов и пользу организму.
Ингредиенты
- Свежий шпинат
- 500г
- Оливковое масло
- 2 ст. л
- Красная луковица
- 1 шт.
- Чеснок
- 2 зубчики
- Яйца
- 3 шт.
- Молоко
- 120 мл
- Мука
- 150г
- Сыр фета
- 100г
- Соль
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- Перец
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Приготовление
В большой миске взбейте с молоком яйца, добавьте муку и тщательно перемешайте до однородности.
Добавьте в смесь нарезанный шпинат с луком и измельченным чесноком, посолите и поперчите.
Добавьте покрошеный сыр фета и еще раз перемешайте.
Вылейте смесь в смазанную форму для запекания и поставьте в духовку.
Выпекайте в разогретой до 180°C духовке примерно 30–35 мин или пока верх станет золотистым и слегка подрумянится.
Советы:
Для разнообразия можете добавить в начинку вяленые помидоры, грибы или кусочки запеченного перца.
Блюдо отлично подходит как горячим, так и холодным, поэтому его удобно брать с собой на работу или пикник.
Легкий, полезный и очень ароматный киш от Джейми Оливера теперь легко сможете приготовить и вы без стресса и в считанные минуты.