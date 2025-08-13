Клафути с помидорами: оригинальный рецепт французского пирога

Клафути с помидорами / © Credits

Сегодня предлагаем вам сытный и одновременно легкий соленый вариант с помидорами черри, фетой и ароматными специями. Этот пирог без глютена и лактозы идеально подойдет для летнего обеда или легкого ужина, а о рецепте его приготовления на своей странице рассказала фудблогер Amelie.

Ингредиенты Яйца 4 шт. Крахмал тапиоки (можно заменить на кукурузный) 60 г Маскарпоне 250 г Молоко (или безлактозное молоко) 200 мл Соль Помидоры черри (можно смешать красные и желтые для красоты) 200-250 г Фета 100-120 г Базилик свежий Орегано сушеный 1 ч. л Перец черный свежемолотый Масло

Приготовление

Разогрейте духовку до 180 °C. В миске взбейте яйца с крахмалом тапиоки. Добавьте маскарпоне, молоко, соль и перец, взбейте венчиком до однородной консистенции. Можно использовать блендер. Смажьте форму для выпекания маслом или выстелите пергаментом. Распределите помидоры черри на дне формы, сверху вылейте тесто. Щедро посыпьте крошками феты. Добавьте базилик и сушеный орегано. Выпекайте 35 мин при 180 °C, пока верх не станет золотистым.

Вкусно как теплым, так и холодным. Хорошо сочетается со свежим салатом, запеченными овощами или бокалом белого сухого вина.

Советы

Если любите более выразительный вкус, добавьте в тесто мелко нарезанный чеснок или вяленые помидоры.

Для диетического варианта замените фету на мягкий тофу, а маскарпоне — на несладкий кокосовый йогурт.

Можно сделать миниклафути в порционных керамических формочках.

Этот клафути — не просто пирог, а настоящее кулинарное путешествие во Францию. Он сочетает нежную кремовую текстуру, яркий вкус помидоров и нотку базилика. Готовится просто, но выглядит эффектно, идеальный рецепт для того, чтобы поразить гостей или порадовать себя в будни.