Классическая панна-кота с малиной: вкусный летний десерт

Панна-кота — итальянский десерт без выпечки, который готовят из сливок, сахара, желатина и ванили.

Родиной панна-коты считается город Пьемонт, а дословно с итальянского словосочетание переводится как "вареные сливки". Традиционно панно-коту подают с различными ягодами и кусочками фруктов или ягодными соусами. Главное в этом десерте — не переборщить с желатином, чтобы текстура массы получилась не резиновой, а срез был бархатистым.

Ингредиенты:

500 мл сливок 33%

250 мл молока 3,2%

125 г сахара

15 г желатина в порошке

90 мл холодной воды

Для малиновой прослойки:

250 г малины

1 ч. л. сахара

20 мл холодной воды

3 г желатина в порошке

Приготовление:

1. Желатин заливаем холодной водой и оставляем набухать.

2. Сливки, молоко и сахар закладываем в кастрюльку и подогреваем массу на медленном огне, но не доводим до кипения, чтобы сработал желатин. Если температура жидкости будет выше 90 С°, то желатин потеряет свои свойства и масса не застынет.

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3. Добавляем набухший желатин и осторожно размешиваем до полного растворения. Сильно колотить массу не нужно, чтобы в готовом десерте не было пузырьков.

4. Разливаем массу в формы и ставим в холодильник застывать. Время застывания зависит от размеров формы.

5. Готовую сливочную панна-коту можно дополнить ягодным сиропом или приготовить желейный слой из ягодного сока. Прежде всего, заливаем желатин холодной водой и оставляем набухать.

6. Берем 250 г свежей или замороженной малины, добавляем 1 ч. л. сахара и держим на медленном огне, пока ягоды пустят сок. Протираем через сито. У меня получилось 100 мл сока.

7. В ягодный сок добавляем набухший желатин и хорошо перемешиваем до полного растворения. На застывшую панна-коту выливаем ягодную массу и еще раз ставим в холодильник застывать.

Видеоверсия рецепта:

Приятного аппетита!

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