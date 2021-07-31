Классическая панна-кота с малиной: вкусный летний десерт

Панна-кота — итальянский десерт без выпечки, который готовят из сливок, сахара, желатина и ванили.
Родиной панна-коты считается город Пьемонт, а дословно с итальянского словосочетание переводится как "вареные сливки". Традиционно панно-коту подают с различными ягодами и кусочками фруктов или ягодными соусами. Главное в этом десерте — не переборщить с желатином, чтобы текстура массы получилась не резиновой, а срез был бархатистым.
Ингредиенты:
- 500 мл сливок 33%
- 250 мл молока 3,2%
- 125 г сахара
- 15 г желатина в порошке
- 90 мл холодной воды
Для малиновой прослойки:
- 250 г малины
- 1 ч. л. сахара
- 20 мл холодной воды
- 3 г желатина в порошке
Приготовление:
1. Желатин заливаем холодной водой и оставляем набухать.
2. Сливки, молоко и сахар закладываем в кастрюльку и подогреваем массу на медленном огне, но не доводим до кипения, чтобы сработал желатин. Если температура жидкости будет выше 90 С°, то желатин потеряет свои свойства и масса не застынет.
3. Добавляем набухший желатин и осторожно размешиваем до полного растворения. Сильно колотить массу не нужно, чтобы в готовом десерте не было пузырьков.
4. Разливаем массу в формы и ставим в холодильник застывать. Время застывания зависит от размеров формы.
5. Готовую сливочную панна-коту можно дополнить ягодным сиропом или приготовить желейный слой из ягодного сока. Прежде всего, заливаем желатин холодной водой и оставляем набухать.
6. Берем 250 г свежей или замороженной малины, добавляем 1 ч. л. сахара и держим на медленном огне, пока ягоды пустят сок. Протираем через сито. У меня получилось 100 мл сока.
7. В ягодный сок добавляем набухший желатин и хорошо перемешиваем до полного растворения. На застывшую панна-коту выливаем ягодную массу и еще раз ставим в холодильник застывать.
Видеоверсия рецепта:
Приятного аппетита!
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