Классический чизкейк: простой рецепт вкусного десерта

Это еще один вариант классического десерта. Он получается очень вкусным и красивым.
Существует неимоверное количество способов приготовления этого десерта, но именно этот рецепт наиболее приближен к оригиналу. Обязательно попробуйте приготовить его, ведь это совсем не сложно, а результат порадует всю вашу семью.
Ингредиенты:
Для коржа:
- масло сливочное (растопленное) - 5 ст. л.
- крекеры - 200 г
- сахар - 1/4 ст.
- соль - 1/4 ч. л.
Для начинки:
- сливочный сыр - 1 кг
- лимонная цедра - 1 ч. л.
- лимонный сок - 1 ст. л.
- соль - 1/2 ч. л.
- яйца - 4 шт.
- сметана - 1 ст.
- сахар - 1 ст. или по вкусу
Приготовление:
Измельчите крекеры в блендере до мелкой крошки. Добавьте к ним растопленное сливочное масло, сахар и соль, перемешайте.
Возьмите разъемную форму для торта, переложите в нее крекеры с маслом и равномерно распределите по форме. Не забывайте и о боках, они должны быть приблизительно 1 сантиметр в толщину. Формировать корж можно как руками, так и использовать стакан.
Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте приблизительно 12-15 минут. После готовности поставьте остывать на решетке.
После того как корж достали из духовки, снизьте температуру до 150 градусов.
Миксером взбейте на средней скорости сливочный сыр, постепенно добавляя в него сахар, лимонную цедру и сок лимона. Не забудьте о щепотке соли. Затем добавляйте по одному яйца и сметану. Продолжайте взбивать на средней скорости.
Заверните аккуратно форму с коржом в фольгу по бокам и снизу. Теперь вылейте на корж вашу сырную начинку. Поставьте форму в противень с высокими боками и налейте в него кипяток. Вода должна доходила до 1/2 высоты наполненной формы.
Выпекайте чизкейк около 1 часа 45 минут.
Перед тем как достать его из формы, проведите острием ножа по стенкам, чтобы отсоединить бортики коржа.
Подавать такой десерт можно с любым вареньем или мороженым. Приятного аппетита!
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