Классический коктейль "Палома": рецепт для вечера пятницы

В Соединенных Штатах самым популярным коктейлем из текилы является "Маргарита", а в Мексике лидирует "Палома", в приготовлении которого используют грейпфрут, газировку и текилу.
Ингредиенты
- серебряная текила
- 60 мл
- сок лайма
- 4 мл
- грейпфрутова газировка
- 120 мл
- щепотка морской соли
- кубики льда
- долька грейпфрута
Наполните большой стакан (в идеале хайбол или стакан Тома Коллинза) льдом, затем добавьте текилу, сок лайма, газировку и щепотку соли. Ненадолго перемешивайте и подавайте!
Советы:
- Если у вас нет под рукой грейпфрутов и газировки, вы можете смешать грепфрутовый фреш с газированной водой в оптимальной для вас пропорции.
- Кубики льда можно заменить ледяной крошкой.
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