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Классический коктейль "Палома": рецепт для вечера пятницы

Время готовки
10 минут
Пищевая ценность на 100 г
178 ккал
Дата публикации
Просмотры
180
Время на прочтение
1 мин
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Классический коктейль "Палома": рецепт для вечера пятницы

Классический коктейль Палома / Фото: Credits

В Соединенных Штатах самым популярным коктейлем из текилы является "Маргарита", а в Мексике лидирует "Палома", в приготовлении которого используют грейпфрут, газировку и текилу. 

Ингредиенты

серебряная текила
60 мл
сок лайма
4 мл
грейпфрутова газировка
120 мл
щепотка морской соли
кубики льда
долька грейпфрута

Наполните большой стакан (в идеале хайбол или стакан Тома Коллинза) льдом, затем добавьте текилу, сок лайма, газировку и щепотку соли. Ненадолго перемешивайте и подавайте!

Советы:

  • Если у вас нет под рукой грейпфрутов и газировки, вы можете смешать грепфрутовый фреш с газированной водой в оптимальной для вас пропорции. 
  • Кубики льда можно заменить ледяной крошкой. 

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