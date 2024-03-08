Классический "Негрони": рецепт пятничного коктейля

Негрони - один из самых известных итальянских коктейлей. Он состоит из равных частей джина, сладкого красного вермута и кампари, который подается со льдом и украшен апельсиновой цедрой. Этот коктейль полностью состоит из алкоголя, так что он не для слабонервных.
Ингредиенты
- Лондонский сухой джин
- 30 г
- Кампари
- 30 г
- Сладкий вермут
- 30 г
- Апельсиновая цедра
- Лед
Чтобы приготовить коктейль "Негрони", поместите лед в стакан для смешивания коктейлей, затем добавьте весь алкоголь.
Перемешивайте ложкой до тех пор, пока стакан для смешивания не остынет.
Процедите смесь, наполненный льдом, положите сверху дольку апельсина или ломтик апельсина и подавайте.
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