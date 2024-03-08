Классический "Негрони": рецепт пятничного коктейля

Негрони - один из самых известных итальянских коктейлей. Он состоит из равных частей джина, сладкого красного вермута и кампари, который подается со льдом и украшен апельсиновой цедрой. Этот коктейль полностью состоит из алкоголя, так что он не для слабонервных.