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Классический "Негрони": рецепт пятничного коктейля

Время готовки
10 минут
Пищевая ценность на 100 г
164 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
92
Время на прочтение
1 мин
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Классический "Негрони": рецепт пятничного коктейля

Классический Негрони / Фото: Credits

Негрони - один из самых известных итальянских коктейлей. Он состоит из равных частей джина, сладкого красного вермута и кампари, который подается со льдом и украшен апельсиновой цедрой. Этот коктейль полностью состоит из алкоголя, так что он не для слабонервных.

Ингредиенты

Лондонский сухой джин
30 г
Кампари
30 г
Сладкий вермут
30 г
Апельсиновая цедра
Лед

Чтобы приготовить коктейль "Негрони", поместите лед в стакан для смешивания коктейлей, затем добавьте весь алкоголь.

Перемешивайте ложкой до тех пор, пока стакан для смешивания не остынет.

Процедите смесь, наполненный льдом, положите сверху дольку апельсина или ломтик апельсина и подавайте.

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