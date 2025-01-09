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Классический одесский форшмак: рецепт от Саввы Либкина

Классический одесский форшмак: рецепт от Саввы Либкина

Форшмак из "дунайки" / Фото: Credits

Форшмак — это не просто блюдо, а целый символ одесской кулинарии, часто представленный как одна из главных гастрономических визиток региона.

Савва Либкин, известный одесский ресторатор, поделился своим фирменным рецептом форшмака, а главным ингредиентом в нем является, несомненно, настоящая "дунайка".

Как выбрать "правильную" сельдь

"Правильная" сельдь — всегда "мальчик". Даже если вы не употребляете молоки, стоит знать: "мальчики" всегда жирнее и сочнее. При выборе сельди обращайте внимание на несколько важных деталей:

  • Рыба должна быть хорошо посоленной. Проверьте спинку: надрез внутри не должен содержать остатков крови.
  • Кожа сельди должна быть целой, без пятен, а тушка упругой на ощупь.
  • Обязательно убедитесь, что у рыбы свежий аромат без лишних неприятных запахов.

Только такая селедка станет идеальной основой для настоящего одесского форшмака.

Ингредиенты

Дунайская сельдь
1 шт.
кислое яблоко
1 шт.
Булка
1/2 шт.
Молоко
100мл.
Сливочное масло (82,5%)
1/2 стандартной упаковки
Лук репчатый
1 шт.
Лимон
1 шт.

Приготовление

  1. Сельдь не потрошите заранее. Сделайте неглубокие надрезы острым ножом по всей спине и аккуратно снимите кожу. Начинайте с головы.
  2. После снятия кожи отрежьте голову – это позволит избежать выпадения кишок. Теперь возьмите селедку за хвост обеими руками и разорвите тушку, словно лист бумаги. Если все сделано верно, вы получите две половинки, а все кости останутся на спинке.
  3. Снимите филе со спинки, удалите внутренности и мелкие косточки (если они остались). В результате у вас будет четыре полоски филе из одной рыбы.
  4. Срежьте корочку из булки, залейте ее молоком и хорошо отожмите.
  5. Лук почистите и промойте под проточной водой.
  6. Яблоко очистите от кожуры, удалите сердцевину и семена.
  7. Нарежьте селедку ножом на мелкие кусочки.
  8. Натрите яблоко и лук на мелкую терку.
  9. В миске смешайте филе сельди, натертое яблоко, лук, булку и сливочное масло.
  10. Добавьте соль, перец по вкусу и немного лимонного сока или уксуса для пикантности.
  11. Все тщательно перемешайте до однородной массы.

Подача

  • Форшмак лучше всего подавать с хрустящими гренками и ломтиками лимона.
  • Возьмите кусочки бородинского хлеба нанесите немного форшмака, полейте оливковым маслом и добавьте кусочек сельди. По мнению автора, такой вариант идеально сочетается с рюмкой ледяной водки.

Советы:

  • Если зимой нет «дунайки», используйте обычную селедку. Результат будет не менее вкусным, если вы соблюдете правильную технику приготовления.
  • Для более насыщенного вкуса можно добавить мелко нарезанную зелень, например, петрушку или укроп.
  • Чтобы у форшмака была нежная текстура, можно воспользоваться блендером, но классика одесской кухни — именно рубленые ингредиенты.

Форшмак – это не просто еда, а возможность почувствовать настоящий одесский колорит в каждом кусочке.

Мы также писали о том, как приготовить морковно-творожную намазку.

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