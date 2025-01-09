Классический одесский форшмак: рецепт от Саввы Либкина

Форшмак — это не просто блюдо, а целый символ одесской кулинарии, часто представленный как одна из главных гастрономических визиток региона.
Савва Либкин, известный одесский ресторатор, поделился своим фирменным рецептом форшмака, а главным ингредиентом в нем является, несомненно, настоящая "дунайка".
Как выбрать "правильную" сельдь
"Правильная" сельдь — всегда "мальчик". Даже если вы не употребляете молоки, стоит знать: "мальчики" всегда жирнее и сочнее. При выборе сельди обращайте внимание на несколько важных деталей:
- Рыба должна быть хорошо посоленной. Проверьте спинку: надрез внутри не должен содержать остатков крови.
- Кожа сельди должна быть целой, без пятен, а тушка упругой на ощупь.
- Обязательно убедитесь, что у рыбы свежий аромат без лишних неприятных запахов.
Только такая селедка станет идеальной основой для настоящего одесского форшмака.
Ингредиенты
- Дунайская сельдь
- 1 шт.
- кислое яблоко
- 1 шт.
- Булка
- 1/2 шт.
- Молоко
- 100мл.
- Сливочное масло (82,5%)
- 1/2 стандартной упаковки
- Лук репчатый
- 1 шт.
- Лимон
- 1 шт.
Приготовление
- Сельдь не потрошите заранее. Сделайте неглубокие надрезы острым ножом по всей спине и аккуратно снимите кожу. Начинайте с головы.
- После снятия кожи отрежьте голову – это позволит избежать выпадения кишок. Теперь возьмите селедку за хвост обеими руками и разорвите тушку, словно лист бумаги. Если все сделано верно, вы получите две половинки, а все кости останутся на спинке.
- Снимите филе со спинки, удалите внутренности и мелкие косточки (если они остались). В результате у вас будет четыре полоски филе из одной рыбы.
- Срежьте корочку из булки, залейте ее молоком и хорошо отожмите.
- Лук почистите и промойте под проточной водой.
- Яблоко очистите от кожуры, удалите сердцевину и семена.
- Нарежьте селедку ножом на мелкие кусочки.
- Натрите яблоко и лук на мелкую терку.
- В миске смешайте филе сельди, натертое яблоко, лук, булку и сливочное масло.
- Добавьте соль, перец по вкусу и немного лимонного сока или уксуса для пикантности.
- Все тщательно перемешайте до однородной массы.
Подача
- Форшмак лучше всего подавать с хрустящими гренками и ломтиками лимона.
- Возьмите кусочки бородинского хлеба нанесите немного форшмака, полейте оливковым маслом и добавьте кусочек сельди. По мнению автора, такой вариант идеально сочетается с рюмкой ледяной водки.
Советы:
- Если зимой нет «дунайки», используйте обычную селедку. Результат будет не менее вкусным, если вы соблюдете правильную технику приготовления.
- Для более насыщенного вкуса можно добавить мелко нарезанную зелень, например, петрушку или укроп.
- Чтобы у форшмака была нежная текстура, можно воспользоваться блендером, но классика одесской кухни — именно рубленые ингредиенты.
Форшмак – это не просто еда, а возможность почувствовать настоящий одесский колорит в каждом кусочке.
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