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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
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Маргарита на клубничной текиле: оригинальный рецепт популярного коктейля

Этим летом позвольте себе глоток солнца в стакане с клубничной маргаритой, приготовленной на основе ароматной текилы с настойкой из свежей клубники.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Маргарита на клубничной текиле: оригинальный рецепт популярного коктейля

Маргарита на клубничной текиле: оригинальный рецепт популярного коктейля / © Associated Press

Этот напиток не просто освежает — он влюбляет в себя с первого глотка. А его история, как и сам вкус, имеет пикантный вкус романтики, об этом на своей странице рассказали Lexi Harrison и Beth Sinclair.

Еще в 1937 году журналист журнала Town and Country путешествовал по миру в поисках лучших гастрономических открытий. В своем пособии «The Gentleman’s Companion» он записал рецепт, который услышал в Мехико — «Текила для моего любимого».

Эта текила создана со страстью и для страстных моментов.

Приготовление клубничной текилы

Ингредиенты

  • Свежая клубника 500-600 г

  • Серебряная текила 1 литр

Приготовление

  1. Подготовьте клубнику: умойте, удалите хвостики и разрежьте ягоды на четверти.

  2. Наполните банку клубникой, залейте текилой так, чтобы она полностью покрыла ягоды.

  3. Настаивайте 3 недели в холодном темном месте.

  4. Процедите через сито или марлю. Отожмите ягоды, чтобы извлечь максимум аромата.

  5. Храните настойку при комнатной температуре или в холодильнике. Она идеальна как для шотов, так и коктейлей.

Приготовление маргариты с клубничной текилой

Этот коктейль — настоящий взрыв вкуса, идеальный для вечеринок, встреч с подругами или романтического вечера.

Для обрамления стакана

  • Сушеная клубника

  • Соль

  • Сироп агавы или мед

Приготовление

Смешайте соль с измельченной сушеной клубникой.

Обмокните край стакана в сироп агавы, затем — в клубнично-солевую смесь.

Для коктейля

  • Клубничная текила 45 мл

  • Апельсиновый ликер 30 мл

  • Свежий сок лайма 30 мл

  • Сироп агавы или сахарный сироп 15–20 мл

  • Лед

Приготовление

  1. В шейкер со льдом налейте все ингредиенты.

  2. Хорошо встряхните.

  3. Процедите в подготовленный стакан со льдом.

  4. Украсьте ломтиком клубники или веточкой мяты.

Советы

  • Для более насыщенного вкуса выбирайте спелую, ароматную клубнику — она передаст напитку свой сладкий и свежий аромат.

  • Не торопитесь: 3 недели настаивания — это ключ к мягкому, гармоничному вкусу без лишней горечи.

  • Замороженную клубнику лучше не использовать — она водянистая и не дает столь интенсивного аромата.

Эта клубничная текила — не просто ингредиент для коктейля. Это рассказ о приключениях, любви, жарких летних вечерах и истинном наслаждении. Он собрал дух Мексики, нотки романтики и эстетику современной кухни.

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