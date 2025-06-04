Маргарита на клубничной текиле: оригинальный рецепт популярного коктейля / © Associated Press

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Этот напиток не просто освежает — он влюбляет в себя с первого глотка. А его история, как и сам вкус, имеет пикантный вкус романтики, об этом на своей странице рассказали Lexi Harrison и Beth Sinclair.

Еще в 1937 году журналист журнала Town and Country путешествовал по миру в поисках лучших гастрономических открытий. В своем пособии «The Gentleman’s Companion» он записал рецепт, который услышал в Мехико — «Текила для моего любимого».

Эта текила создана со страстью и для страстных моментов.

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Приготовление клубничной текилы

Ингредиенты

Свежая клубника 500-600 г

Серебряная текила 1 литр

Приготовление

Подготовьте клубнику: умойте, удалите хвостики и разрежьте ягоды на четверти. Наполните банку клубникой, залейте текилой так, чтобы она полностью покрыла ягоды. Настаивайте 3 недели в холодном темном месте. Процедите через сито или марлю. Отожмите ягоды, чтобы извлечь максимум аромата. Храните настойку при комнатной температуре или в холодильнике. Она идеальна как для шотов, так и коктейлей.

Приготовление маргариты с клубничной текилой

Этот коктейль — настоящий взрыв вкуса, идеальный для вечеринок, встреч с подругами или романтического вечера.

Для обрамления стакана

Сушеная клубника

Соль

Сироп агавы или мед

Приготовление

Смешайте соль с измельченной сушеной клубникой.

Обмокните край стакана в сироп агавы, затем — в клубнично-солевую смесь.

Для коктейля

Клубничная текила 45 мл

Апельсиновый ликер 30 мл

Свежий сок лайма 30 мл

Сироп агавы или сахарный сироп 15–20 мл

Лед

Приготовление

В шейкер со льдом налейте все ингредиенты. Хорошо встряхните. Процедите в подготовленный стакан со льдом. Украсьте ломтиком клубники или веточкой мяты.

Советы

Для более насыщенного вкуса выбирайте спелую, ароматную клубнику — она передаст напитку свой сладкий и свежий аромат.

Не торопитесь: 3 недели настаивания — это ключ к мягкому, гармоничному вкусу без лишней горечи.

Замороженную клубнику лучше не использовать — она водянистая и не дает столь интенсивного аромата.

Эта клубничная текила — не просто ингредиент для коктейля. Это рассказ о приключениях, любви, жарких летних вечерах и истинном наслаждении. Он собрал дух Мексики, нотки романтики и эстетику современной кухни.

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