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Маргарита на клубничной текиле: оригинальный рецепт популярного коктейля
Этим летом позвольте себе глоток солнца в стакане с клубничной маргаритой, приготовленной на основе ароматной текилы с настойкой из свежей клубники.
Этот напиток не просто освежает — он влюбляет в себя с первого глотка. А его история, как и сам вкус, имеет пикантный вкус романтики, об этом на своей странице рассказали Lexi Harrison и Beth Sinclair.
Еще в 1937 году журналист журнала Town and Country путешествовал по миру в поисках лучших гастрономических открытий. В своем пособии «The Gentleman’s Companion» он записал рецепт, который услышал в Мехико — «Текила для моего любимого».
Эта текила создана со страстью и для страстных моментов.
Приготовление клубничной текилы
Ингредиенты
Свежая клубника 500-600 г
Серебряная текила 1 литр
Приготовление
Подготовьте клубнику: умойте, удалите хвостики и разрежьте ягоды на четверти.
Наполните банку клубникой, залейте текилой так, чтобы она полностью покрыла ягоды.
Настаивайте 3 недели в холодном темном месте.
Процедите через сито или марлю. Отожмите ягоды, чтобы извлечь максимум аромата.
Храните настойку при комнатной температуре или в холодильнике. Она идеальна как для шотов, так и коктейлей.
Приготовление маргариты с клубничной текилой
Этот коктейль — настоящий взрыв вкуса, идеальный для вечеринок, встреч с подругами или романтического вечера.
Для обрамления стакана
Сушеная клубника
Соль
Сироп агавы или мед
Приготовление
Смешайте соль с измельченной сушеной клубникой.
Обмокните край стакана в сироп агавы, затем — в клубнично-солевую смесь.
Для коктейля
Клубничная текила 45 мл
Апельсиновый ликер 30 мл
Свежий сок лайма 30 мл
Сироп агавы или сахарный сироп 15–20 мл
Лед
Приготовление
В шейкер со льдом налейте все ингредиенты.
Хорошо встряхните.
Процедите в подготовленный стакан со льдом.
Украсьте ломтиком клубники или веточкой мяты.
Советы
Для более насыщенного вкуса выбирайте спелую, ароматную клубнику — она передаст напитку свой сладкий и свежий аромат.
Не торопитесь: 3 недели настаивания — это ключ к мягкому, гармоничному вкусу без лишней горечи.
Замороженную клубнику лучше не использовать — она водянистая и не дает столь интенсивного аромата.
Эта клубничная текила — не просто ингредиент для коктейля. Это рассказ о приключениях, любви, жарких летних вечерах и истинном наслаждении. Он собрал дух Мексики, нотки романтики и эстетику современной кухни.