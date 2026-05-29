- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 115
- Время на прочтение
- 1 мин
Клубничный джем: прости рецепт приготування
Яркий, густой, ароматный и очень вкусный клубничный джем — это любимое лакомство не только детей, но и взрослых.
Идеально подойдет к блинчикам, оладьям, панкейкам, для прослойки тортов или как дополнение к мороженому.
Ингредиенты
- клубника
- 500 г
- сахар — 350 гр
- 350 г
- сок лимона
- 2 ст. л.
Клубнику переберите, удалите испорченные ягоды, очистите от плодоножек, промойте под проточной водой и откиньте на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость.
Пробейте клубнику погружным блендером и перетрите через сито.
Переложите клубничное пюре в кастрюлю с толстым дном, всыпьте сахар и отправьте на маленький огонь, доведите до кипения.
Варите пять минут, помешивая, снимая шумовкой образующуюся пенку, затем влейте лимонный сок и варите еще 30 минут до загустения.
Разлейте горячий джем в подготовленные стерильные банки, закройте герметично крышками, переверните вверх дном, укутайте полотенцем, дайте остыть и храните в прохладном месте.
Советы:
По желанию в джем можно добавить ванильный сахар.