Рецепты
115
1 мин

Клубничный джем: прости рецепт приготування

Яркий, густой, ароматный и очень вкусный клубничный джем — это любимое лакомство не только детей, но и взрослых.

Екатерина Труш
Время приготовления
1 час
Пищевая ценность на 100 г
276 ккал
Клубничный джем

Клубничный джем / © Credits

Идеально подойдет к блинчикам, оладьям, панкейкам, для прослойки тортов или как дополнение к мороженому.

Ингредиенты

клубника
500 г
сахар — 350 гр
350 г
сок лимона
2 ст. л.

  1. Клубнику переберите, удалите испорченные ягоды, очистите от плодоножек, промойте под проточной водой и откиньте на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость.

  2. Пробейте клубнику погружным блендером и перетрите через сито.

  3. Переложите клубничное пюре в кастрюлю с толстым дном, всыпьте сахар и отправьте на маленький огонь, доведите до кипения.

  4. Варите пять минут, помешивая, снимая шумовкой образующуюся пенку, затем влейте лимонный сок и варите еще 30 минут до загустения.

  5. Разлейте горячий джем в подготовленные стерильные банки, закройте герметично крышками, переверните вверх дном, укутайте полотенцем, дайте остыть и храните в прохладном месте.

Советы:

  • По желанию в джем можно добавить ванильный сахар.

