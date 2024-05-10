Клубничный мусс: быстрый сезонный рецепт

Когда начинается сезон клубники, ничто не может умерить желание приготовить из нее что-то вкусное, изысканное и одновременно не очень сложное.
Блог picantecooking поделился с подписчиками рецептом клубничного десерта, который готовится очень легко и быстро.
Ингредиенты
- клубника
- 500 г
- сахар
- 70 г
- цедра одного апельсина
- сливки 30%,
- 200 г
- маскарпоне
- 250 г
- лимонный сок
- 2 ст. л.
- клубника
- 200 г
- мята для украшения
- 500 г клубники, сахара и цедры измельчить, но не очень сильно.
- Маскарпоне, сливки и сок лимона (все должно быть охлажденным) взбить до стойких пиков.
- Порезанную клубнику смешать с 1/4 клубничного пюре.
- Остальное пюре смешать с кремом.
- На низ выложить 200 г порезанной клубники. Сверху мусс и украшения.
Советы:
- Количество сахара можно увеличить, если любите сладкое
- К порезанным клубникам можно добавить 2 ст. л. любимого ликера или рома
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