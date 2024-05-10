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Клубничный мусс: быстрый сезонный рецепт

Время готовки
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
156 ккал
Дата публикации
Просмотры
187
Время на прочтение
1 мин
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Клубничный мусс: быстрый сезонный рецепт

Клубничный мусс / Фото: Credits

Когда начинается сезон клубники, ничто не может умерить желание приготовить из нее что-то вкусное, изысканное и одновременно не очень сложное.

Блог picantecooking поделился с подписчиками рецептом клубничного десерта, который готовится очень легко и быстро.

Ингредиенты

клубника
500 г
сахар
70 г
цедра одного апельсина
сливки 30%,
200 г
маскарпоне
250 г
лимонный сок
2 ст. л.
клубника
200 г
мята для украшения
  1. 500 г клубники, сахара и цедры измельчить, но не очень сильно.
  2. Маскарпоне, сливки и сок лимона (все должно быть охлажденным) взбить до стойких пиков.
  3. Порезанную клубнику смешать с 1/4 клубничного пюре.
  4. Остальное пюре смешать с кремом.
  5. На низ выложить 200 г порезанной клубники. Сверху мусс и украшения.

Советы:

  • Количество сахара можно увеличить, если любите сладкое
  • К порезанным клубникам можно добавить 2 ст. л. любимого ликера или рома

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