Клубничный тирамису: рецепт непревзойденного десерта с домашним печеньем

Тирамису – классический итальянский десерт, завоевавший сердца гурманов во всем мире. Его нежный, кремовый вкус с легким намеком на кофе и какао – настоящее удовольствие для ценителей изысканного лакомства. Но что, если добавить к этой изящной рецептуре сладкую клубничную ноту.

Клубничный тирамис – это свежая интерпретация легендарного десерта, поражающая своей легкостью, утонченностью и непревзойденным вкусом. Сочетание нежного маскарпоне, хрустящего домашнего печенья и ароматной клубники создает идеальную гармонию вкуса. На странице bakedbylaora рассказали, как приготовить этот увлекательный десерт.

Ингредиенты

Для печенья

Яйца 5 шт.

Сахар 6 ст. л

Мука 6 ст. л

Разрыхлитель 1 ч. л

Ванилин 1 ст. л

Сахар

Для крема

Цельное молоко 600 мл

Клубничное варенье 1 баночка

Сахарная пудра 50 г

Взбитые сливки 250 г

Сыр маскарпоне 700 г

Ванилин 1 ст. л

Приготовление

Приготовление печенья

Яичные белки взбить вместе с щепоткой соли до пышности на высокой скорости (3-4 мин). Добавьте сахар, продолжайте взбивать, затем добавьте ваниль. Взбивайте, пока вы не получите текстуру, похожую на безе (4-5 мин), а затем очень осторожно добавьте яичные желтки. Добавьте муку и разрыхлитель и снова перемешайте. Используйте кондитерский мешок, чтобы сформировать печенье – оно должно быть примерно 2 см в ширину и 8-10 см в длину. Посыпьте печенье сахаром и запекайте в духовке при 180 °C 15-18 мин. Когда оно будет готово, то должны стать слегка золотистыми. Дайте ему постоять при комнатной температуре, возможно, на ночь, прежде чем использовать для тирамиса. Таким образом оно станет хрустящим, как классическое печенье.

Приготовление крема

В миске смешать маскарпоне, сахарную пудру и взбивать в течение минуты. В другой миске взбейте сливки и тщательно смешайте с маскарпоне. Отложите в сторону.

Собирайте десерт

Добавьте молоко в кастрюлю и нагрейте его до кипения, желательно на среднем огне. Будьте осторожны, чтобы не подгорело. Окуньте печенье в горячее молоко и выложите на противень первый слой. Откройте баночку клубничного варенья и равномерно распределите 1/3 содержимого на первом слое печенья. Добавьте 1/3 крема из маскарпоне и повторите этот процесс еще дважды. Завершите десерт последним слоем крема, украсив его клубникой. Поставьте в холодильник на несколько часов до подачи, чтобы десерт хорошо настоялся и раскрыл все свои вкусовые оттенки.

Клубничный тирамису – это настоящее воплощение нежности и гармонии вкуса. Он идеально подойдет как для праздничного события, так и для обычного чаепития, когда хочется порадовать себя и родных чем-нибудь особенным. Сочетание кремовой текстуры, свежей клубники и нежного печенья производит незабываемое гастрономическое впечатление. Почувствуйте себя настоящим мастером десертов и подарите себе момент настоящего наслаждения.

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