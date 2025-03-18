Клубничный тирамису: рецепт непревзойденного десерта с домашним печеньем

Тирамису – классический итальянский десерт, завоевавший сердца гурманов во всем мире. Его нежный, кремовый вкус с легким намеком на кофе и какао – настоящее удовольствие для ценителей изысканного лакомства. Но что, если добавить к этой изящной рецептуре сладкую клубничную ноту.
Клубничный тирамис – это свежая интерпретация легендарного десерта, поражающая своей легкостью, утонченностью и непревзойденным вкусом. Сочетание нежного маскарпоне, хрустящего домашнего печенья и ароматной клубники создает идеальную гармонию вкуса. На странице bakedbylaora рассказали, как приготовить этот увлекательный десерт.
Ингредиенты
Для печенья
- Яйца 5 шт.
- Сахар 6 ст. л
- Мука 6 ст. л
- Разрыхлитель 1 ч. л
- Ванилин 1 ст. л
- Сахар
Для крема
- Цельное молоко 600 мл
- Клубничное варенье 1 баночка
- Сахарная пудра 50 г
- Взбитые сливки 250 г
- Сыр маскарпоне 700 г
- Ванилин 1 ст. л
Приготовление
Приготовление печенья
- Яичные белки взбить вместе с щепоткой соли до пышности на высокой скорости (3-4 мин).
- Добавьте сахар, продолжайте взбивать, затем добавьте ваниль. Взбивайте, пока вы не получите текстуру, похожую на безе (4-5 мин), а затем очень осторожно добавьте яичные желтки.
- Добавьте муку и разрыхлитель и снова перемешайте.
- Используйте кондитерский мешок, чтобы сформировать печенье – оно должно быть примерно 2 см в ширину и 8-10 см в длину.
- Посыпьте печенье сахаром и запекайте в духовке при 180 °C 15-18 мин. Когда оно будет готово, то должны стать слегка золотистыми.
- Дайте ему постоять при комнатной температуре, возможно, на ночь, прежде чем использовать для тирамиса. Таким образом оно станет хрустящим, как классическое печенье.
Приготовление крема
- В миске смешать маскарпоне, сахарную пудру и взбивать в течение минуты.
- В другой миске взбейте сливки и тщательно смешайте с маскарпоне.
- Отложите в сторону.
Собирайте десерт
- Добавьте молоко в кастрюлю и нагрейте его до кипения, желательно на среднем огне. Будьте осторожны, чтобы не подгорело.
- Окуньте печенье в горячее молоко и выложите на противень первый слой.
- Откройте баночку клубничного варенья и равномерно распределите 1/3 содержимого на первом слое печенья.
- Добавьте 1/3 крема из маскарпоне и повторите этот процесс еще дважды.
- Завершите десерт последним слоем крема, украсив его клубникой.
- Поставьте в холодильник на несколько часов до подачи, чтобы десерт хорошо настоялся и раскрыл все свои вкусовые оттенки.
Клубничный тирамису – это настоящее воплощение нежности и гармонии вкуса. Он идеально подойдет как для праздничного события, так и для обычного чаепития, когда хочется порадовать себя и родных чем-нибудь особенным. Сочетание кремовой текстуры, свежей клубники и нежного печенья производит незабываемое гастрономическое впечатление. Почувствуйте себя настоящим мастером десертов и подарите себе момент настоящего наслаждения.
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