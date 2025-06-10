Клубника с фисташковым катаифи в шоколаде: оригинальный рецепт

Клубника с фисташковым катаифи в шоколаде / © Associated Press

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На странице iramsfoodstory этот рецепт получил множество восторженных отзывов и не зря — клубнично-фисташковые шоколадные чашечки на основе катаифи выглядят роскошно, а смакуют еще лучше.

Катаифи — это тонкое нитевидное тесто, популярное в восточной кухне, в частности в Турции, Греции и арабских странах. Его часто используют в десертах с сиропом, орехами и творогом. В этом рецепте катаифи поджаривается к хрустящей текстуре и сочетается с фисташковым маслом, это придает ореховый вкус и нежную кремовость.

Ингредиенты

Для основы из фисташкового катаифи

Измельченное тесто для катаифи 2 стакана

Несоленое сливочное масло 2 ст. л

Фисташковое масло ⅓ стакана

Для шоколадного слоя

Полусладкая шоколадная крошка или порезанный шоколад 1 стакан

Кокосовое масло 1 ст. л

Для сбора

Свежая клубника 2 стакана

Измельченные фисташки

Свежая мята

Приготовление

В разогретой на среднем огне сковороде растопите сливочное масло. Разместите измельченное тесто для катаифи. Жарьте и помешивайте 5–10 мин, пока оно не станет золотистым и хрустящим. Переложите смесь в миску, дайте остыть, добавьте фисташковое масло и тщательно перемешайте. Основание готово. В жаростойкой миске смешайте шоколадную крошку с кокосовым маслом. Разогревайте в микроволновке по 30 секунд, перемешивая каждый раз, пока не получите блестящую массу. Не перегревайте. Возьмите небольшие прозрачные стаканчики или десертные чашечки. Начните со слоя клубники, затем добавьте 1–2 ложки катаифи с фисташками, сверху — ложку шоколадного соуса. Повторите слои по желанию. Завершите сверху измельченными фисташками, несколькими каплями шоколада и, если хотите, листиком мяты. Поставьте десерт в холодильник как минимум на 30 мин. Это поможет вкусам сочетаться, а шоколаду немного загустеть. Подавайте охлажденным. Лучше всего в первые 24 часа после приготовления.

Это не просто еще один сладкий рецепт. Это соединение Востока и Запада, легкости и насыщенности, знакомого и неожиданного. Клубника дарит свежесть, шоколад — глубину, а фисташки из катаифи — текстуру, которую хочется пережевывать снова и снова. Изысканно, быстро, эффектно — именно то, что нужно, когда хочется произвести впечатление или просто побаловать себя.

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