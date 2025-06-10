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Клубника с фисташковым катаифи в шоколаде: оригинальный рецепт
Сложно представить более удачное сочетание, чем сочная клубника, насыщенный шоколад и фисташки. Но представьте себе: к этой тройке добавляется хрустящий восточный катаифи — тоненькое, почти паутинное тесто, подрумяненное на сливочном масле. Так рождается десерт, который выглядит как из дорогого ресторана, а готовится прямо дома.
На странице iramsfoodstory этот рецепт получил множество восторженных отзывов и не зря — клубнично-фисташковые шоколадные чашечки на основе катаифи выглядят роскошно, а смакуют еще лучше.
Катаифи — это тонкое нитевидное тесто, популярное в восточной кухне, в частности в Турции, Греции и арабских странах. Его часто используют в десертах с сиропом, орехами и творогом. В этом рецепте катаифи поджаривается к хрустящей текстуре и сочетается с фисташковым маслом, это придает ореховый вкус и нежную кремовость.
Ингредиенты
Для основы из фисташкового катаифи
Измельченное тесто для катаифи 2 стакана
Несоленое сливочное масло 2 ст. л
Фисташковое масло ⅓ стакана
Для шоколадного слоя
Полусладкая шоколадная крошка или порезанный шоколад 1 стакан
Кокосовое масло 1 ст. л
Для сбора
Свежая клубника 2 стакана
Измельченные фисташки
Свежая мята
Приготовление
В разогретой на среднем огне сковороде растопите сливочное масло.
Разместите измельченное тесто для катаифи. Жарьте и помешивайте 5–10 мин, пока оно не станет золотистым и хрустящим.
Переложите смесь в миску, дайте остыть, добавьте фисташковое масло и тщательно перемешайте. Основание готово.
В жаростойкой миске смешайте шоколадную крошку с кокосовым маслом.
Разогревайте в микроволновке по 30 секунд, перемешивая каждый раз, пока не получите блестящую массу. Не перегревайте.
Возьмите небольшие прозрачные стаканчики или десертные чашечки.
Начните со слоя клубники, затем добавьте 1–2 ложки катаифи с фисташками, сверху — ложку шоколадного соуса.
Повторите слои по желанию.
Завершите сверху измельченными фисташками, несколькими каплями шоколада и, если хотите, листиком мяты.
Поставьте десерт в холодильник как минимум на 30 мин. Это поможет вкусам сочетаться, а шоколаду немного загустеть.
Подавайте охлажденным. Лучше всего в первые 24 часа после приготовления.
Это не просто еще один сладкий рецепт. Это соединение Востока и Запада, легкости и насыщенности, знакомого и неожиданного. Клубника дарит свежесть, шоколад — глубину, а фисташки из катаифи — текстуру, которую хочется пережевывать снова и снова. Изысканно, быстро, эффектно — именно то, что нужно, когда хочется произвести впечатление или просто побаловать себя.