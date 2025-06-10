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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
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Время на прочтение
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Клубника с фисташковым катаифи в шоколаде: оригинальный рецепт

Сложно представить более удачное сочетание, чем сочная клубника, насыщенный шоколад и фисташки. Но представьте себе: к этой тройке добавляется хрустящий восточный катаифи — тоненькое, почти паутинное тесто, подрумяненное на сливочном масле. Так рождается десерт, который выглядит как из дорогого ресторана, а готовится прямо дома.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Клубника с фисташковым катаифи в шоколаде

Клубника с фисташковым катаифи в шоколаде / © Associated Press

На странице iramsfoodstory этот рецепт получил множество восторженных отзывов и не зря — клубнично-фисташковые шоколадные чашечки на основе катаифи выглядят роскошно, а смакуют еще лучше.

Катаифи — это тонкое нитевидное тесто, популярное в восточной кухне, в частности в Турции, Греции и арабских странах. Его часто используют в десертах с сиропом, орехами и творогом. В этом рецепте катаифи поджаривается к хрустящей текстуре и сочетается с фисташковым маслом, это придает ореховый вкус и нежную кремовость.

Ингредиенты

Для основы из фисташкового катаифи

  • Измельченное тесто для катаифи 2 стакана

  • Несоленое сливочное масло 2 ст. л

  • Фисташковое масло ⅓ стакана

Для шоколадного слоя

  • Полусладкая шоколадная крошка или порезанный шоколад 1 стакан

  • Кокосовое масло 1 ст. л

Для сбора

  • Свежая клубника 2 стакана

  • Измельченные фисташки

  • Свежая мята

Приготовление

  1. В разогретой на среднем огне сковороде растопите сливочное масло.

  2. Разместите измельченное тесто для катаифи. Жарьте и помешивайте 5–10 мин, пока оно не станет золотистым и хрустящим.

  3. Переложите смесь в миску, дайте остыть, добавьте фисташковое масло и тщательно перемешайте. Основание готово.

  4. В жаростойкой миске смешайте шоколадную крошку с кокосовым маслом.

  5. Разогревайте в микроволновке по 30 секунд, перемешивая каждый раз, пока не получите блестящую массу. Не перегревайте.

  6. Возьмите небольшие прозрачные стаканчики или десертные чашечки.

  7. Начните со слоя клубники, затем добавьте 1–2 ложки катаифи с фисташками, сверху — ложку шоколадного соуса.

  8. Повторите слои по желанию.

  9. Завершите сверху измельченными фисташками, несколькими каплями шоколада и, если хотите, листиком мяты.

  10. Поставьте десерт в холодильник как минимум на 30 мин. Это поможет вкусам сочетаться, а шоколаду немного загустеть.

  11. Подавайте охлажденным. Лучше всего в первые 24 часа после приготовления.

Это не просто еще один сладкий рецепт. Это соединение Востока и Запада, легкости и насыщенности, знакомого и неожиданного. Клубника дарит свежесть, шоколад — глубину, а фисташки из катаифи — текстуру, которую хочется пережевывать снова и снова. Изысканно, быстро, эффектно — именно то, что нужно, когда хочется произвести впечатление или просто побаловать себя.

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