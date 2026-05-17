Рецепты
79
1 мин

Клубника со сливками: как приготовить самый популярный десерт сезона

Десерт из клубники и сливок – это любимое лакомство для взрослых и детей.

Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
30 минут
186 ккал
Ароматная клубника со сливками – вкусное, легкое и красивое десертное  блюдо, с его приготовлением справится любая начинающая хозяйка.

Ингредиенты

сливки 33%
150 мл
сахарная пудра
1-2 ст. л.
клубника
400 г
листочки свежей мяты

  1. Клубнику промойте проточной, холодной водой, обсушите и каждую ягоду клубники разрежьте на четыре части.

  2. Охлажденные сливки взбейте миксером до образования стойких пиков, добавьте сахарную пудру и перемешайте лопаткой.

  3. Выложите на дно креманки половину взбитых сливок, сверху кусочки клубники, затем оставшиеся сливки и украсьте листиками мяты.

Советы:

  • Сливки используйте охлажденные.

