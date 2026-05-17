Клубника со сливками: как приготовить самый популярный десерт сезона
Десерт из клубники и сливок – это любимое лакомство для взрослых и детей.
Ароматная клубника со сливками – вкусное, легкое и красивое десертное блюдо, с его приготовлением справится любая начинающая хозяйка.
Ингредиенты
- сливки 33%
- 150 мл
- сахарная пудра
- 1-2 ст. л.
- клубника
- 400 г
- листочки свежей мяты

Клубнику промойте проточной, холодной водой, обсушите и каждую ягоду клубники разрежьте на четыре части.
Охлажденные сливки взбейте миксером до образования стойких пиков, добавьте сахарную пудру и перемешайте лопаткой.
Выложите на дно креманки половину взбитых сливок, сверху кусочки клубники, затем оставшиеся сливки и украсьте листиками мяты.
Советы:
Сливки используйте охлажденные.
