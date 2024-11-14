Кофе с мороженым: рецепт вкусного и ароматного десерта

Если вы поклонник итальянских десертов, то кофе с мороженым – именно то, что вам нужно. Этот оригинальный десерт сочетает в себе нежный вкус мороженого и аромат крепкого эспрессо.

Благодаря рецепту AL Dante Channel вы легко приготовите эту вкусность дома и сможете удивить себя и близких.

Ингредиенты Ванильное мороженое 3 шарика Растопленный шоколад Измельченные орехи (фисташки и арахис) Конфета из белого шоколада Эспрессо 1 порция

Приготовление:

Для того чтобы ваш десерт был по-настоящему освежающим, начните с охлаждения чашки. Поместите ее в морозильник и оставьте, пока она не станет холодной – это поддержит прохладу мороженого даже после добавления горячего эспрессо. Достаньте чашку и выложите в нее три шарика ванильного мороженого. Используйте лопатку, чтобы разгладить поверхность мороженого, обеспечив плотную и ровную текстуру. В центре мороженого сделайте круглое отверстие. Растопленным шоколадом обведите край чашки и создайте красивое шоколадное обрамление. Переверните чашку вверх дном и осторожно окуните края в измельченные орехи. Фисташки и арахис отлично подходят для этого, ведь они не только хрустящие, но и отлично сочетаются с шоколадом. В ямку, который вы сделали в центре мороженого, поместите конфету из белого шоколада. Налейте порцию горячего эспрессо прямо в отверстие над конфетой. Горячий кофе начнет растапливать мороженое, превращая его в нежный кремовый соус, а конфета растает, смешивая вкус белого шоколада с ароматом кофе.

Подавайте десерт сразу после добавления эспрессо. Смесь горячего эспрессо и холодного мороженого создает незабываемое сочетание вкусов и текстур. Вы сразу почувствуете сливочный вкус мороженого, который плавно переходит в аромат крепкого кофе.

Советы:

Вместо растопленного шоколада можно использовать нутелу.

Вместо ванильного мороженого можно использовать сливочное или пломбир.

Для шоколадного декора подойдет как черный, так и молочный шоколад – выберите тот, который вам по вкусу.

Если хотите более насыщенный ореховый вкус, попробуйте добавить фундук или миндаль вместо фисташек или арахиса.

Используйте свежесваренный эспрессо, чтобы сохранить максимально насыщенный аромат.

#icecream #espresso #dessert #desserts #coffee #coffeetime #food #foodporn #foodie #foodblogger #foodvideography #foodvideo #foodart #art #easyrecipes #recipe #morningvibes ♬ Idea @al_dante_channel Affogato ☕️ Recipe here ❂ Ingredients: 3 scoops of vanilla ice cream Melted čokoládа или Nutella Nuts crumble (pistachios and peanuts) White chocolate candy – 1 piece 1 shot of espresso ❂ это cold. 2. Place 3 scoops of vanilla ice cream in chilled mug. 3. Используйте яблоко, чтобы смазать лопатку, packing it tightly in the mug. 4. Очистить от круглого штана в центре ice cream. 5. Pipe chocolate за рифом муки, используя pastry bag. 6. Опустить муку внизу и положить риф в nut crumble, носить nuts stick to chocolate. 7. Подписаться на белый chocolate candy in hole you've carved out. 8. Нажмите стрелку горячей прессы прямо в шнур на кондитерской. Serving: Сервис immediately, приятно смешать смешанный лоток cream and hot espresso. ☕️❤️ #affogato

Этот десерт идеально подойдет для любого времени года: зимой он подарит приятный контраст тепла и прохлады, а летом – освежит и придаст сил. Кофе с мороженым станет идеальным завершением обеда или легким десертом к ужину.

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