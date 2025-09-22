ТСН в социальных сетях

Кофейные блины: рецепт интересного десерта

Кофе для большинства из нас — это не просто напиток, а настоящий ритуал, который дарит бодрость, тепло и особую атмосферу. Но задумывались ли вы когда-то, что кофе можно не только пить, но и добавить к любимым десертам.

Станислава Бондаренко
45 минут
190 ккал
Кофейные блины instagram.com_tastystories.feed

Кофейные блины instagram.com_tastystories.feed / © Instagram

Одним из самых оригинальных способов использовать этот ароматный ингредиент является приготовление кофейных блинов. Это блюдо — настоящая находка для ценителей нежных текстур, тонких блинов и изысканного аромата кофе. А в сочетании с мороженым и поджаренным миндалем — это гармония вкусов, которая превращает обычный завтрак или десерт в маленький гастрономический праздник. Рецептом приготовления этого десерта поделились на странице Tasty Stories.

В отличие от классических, у кофейных блинов нежный кофейный оттенок во вкусе и приятный золотисто-карамельный цвет. Они идеально сочетаются со сливочным мороженым, орехами, фруктами, шоколадным соусом или даже ягодным вареньем.

Ингредиенты

Молоко
1 л
Яйца
2 шт.
Мука
350 г
Растительное масло
2 ст. л.
Кофе (растворимый)
3 ст. л.
Сливочное масло
Мороженое
Миндаль

Приготовление

  1. Смешайте кофе с молоком. Если используете растворимый, растворите 3 ст. л. в 300 мл горячего молока. Если заварной, просто отмерьте 300 мл готового кофе и соедините с остальным молоком.

  2. Взбейте молоко с яйцами, постепенно добавьте просеянную муку, сначала половину, потом вторую. Введите масло и вымешайте до однородности. Тесто должно быть гладким и немного жидким.

  3. Хорошо разогрейте сковородку, смажьте ее сливочным маслом. Вылейте половину черпака теста, равномерно распределите. Жарьте с одной стороны до румяных краев, переверните и подержите еще несколько секунд.

  4. Поджарьте миндаль на сухой сковороде, измельчите ножом.

  5. Выложите блинчик, добавьте шарик мороженого, посыпьте орешками. По желанию полейте шоколадным соусом или медом.

Советы

  • Если хотите более выразительный кофейный вкус, используйте эспрессо или двойной заваренный кофе.

  • Для более нежного варианта замените часть молока на сливки.

  • Если вы готовите для детей, можно использовать безкофеиновый кофе.

  • Мороженое легко заменить на греческий йогурт или взбитые сливки.

Кофейные блины — это универсальное блюдо, их можно сделать как сладким десертом, так и «взрослым» вариантом с шоколадным ликером или карамелью. Они создают атмосферу уюта, прекрасно сочетаются с чашкой кофе или чая и помогают почувствовать маленький праздник даже в будни.

Поэтому в следующий раз, когда захотите чего-то особенного к завтраку или кофе с друзьями, приготовьте кофейные блины. Это тот случай, когда кулинарный эксперимент становится вашей новой любимой традицией.

