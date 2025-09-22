Кофейные блины: рецепт интересного десерта

Кофейные блины instagram.com_tastystories.feed / © Instagram

Одним из самых оригинальных способов использовать этот ароматный ингредиент является приготовление кофейных блинов. Это блюдо — настоящая находка для ценителей нежных текстур, тонких блинов и изысканного аромата кофе. А в сочетании с мороженым и поджаренным миндалем — это гармония вкусов, которая превращает обычный завтрак или десерт в маленький гастрономический праздник. Рецептом приготовления этого десерта поделились на странице Tasty Stories.

В отличие от классических, у кофейных блинов нежный кофейный оттенок во вкусе и приятный золотисто-карамельный цвет. Они идеально сочетаются со сливочным мороженым, орехами, фруктами, шоколадным соусом или даже ягодным вареньем.

Ингредиенты Молоко 1 л Яйца 2 шт. Мука 350 г Растительное масло 2 ст. л. Кофе (растворимый) 3 ст. л. Сливочное масло Мороженое Миндаль

Приготовление

Смешайте кофе с молоком. Если используете растворимый, растворите 3 ст. л. в 300 мл горячего молока. Если заварной, просто отмерьте 300 мл готового кофе и соедините с остальным молоком. Взбейте молоко с яйцами, постепенно добавьте просеянную муку, сначала половину, потом вторую. Введите масло и вымешайте до однородности. Тесто должно быть гладким и немного жидким. Хорошо разогрейте сковородку, смажьте ее сливочным маслом. Вылейте половину черпака теста, равномерно распределите. Жарьте с одной стороны до румяных краев, переверните и подержите еще несколько секунд. Поджарьте миндаль на сухой сковороде, измельчите ножом. Выложите блинчик, добавьте шарик мороженого, посыпьте орешками. По желанию полейте шоколадным соусом или медом.

Советы

Если хотите более выразительный кофейный вкус, используйте эспрессо или двойной заваренный кофе.

Для более нежного варианта замените часть молока на сливки.

Если вы готовите для детей, можно использовать безкофеиновый кофе.

Мороженое легко заменить на греческий йогурт или взбитые сливки.

Кофейные блины — это универсальное блюдо, их можно сделать как сладким десертом, так и «взрослым» вариантом с шоколадным ликером или карамелью. Они создают атмосферу уюта, прекрасно сочетаются с чашкой кофе или чая и помогают почувствовать маленький праздник даже в будни.

Поэтому в следующий раз, когда захотите чего-то особенного к завтраку или кофе с друзьями, приготовьте кофейные блины. Это тот случай, когда кулинарный эксперимент становится вашей новой любимой традицией.