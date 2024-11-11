Кофейный пудинг с чиа и шоколадом: рецепт вкусного десерта

Кофейный пудинг из чиа – вкусный десерт и идеальный вариант для завтрака, сочетающий насыщенный вкус кофе с полезной и сливочной текстурой семян чиа.

На странице Shivesh Bhatia показали рецепт, удививший поклонников холодного кофе. Этот десерт представляет собой сбалансированное сочетание свежего вкуса кофе, медовой сладости, кремовой консистенции семян чиа и шоколадной корочки.

Ингредиенты Растворимый кофе 1 ст. л Молоко ½ стакана Мед 1 ст.л Семена чиа 4 ст. Растопленный черный шоколад 2-3 ст. л

Приготовление:

В блендере смешайте кофе, молоко и мед. Взбивайте до получения однородной, кремовой пены. Этот шаг позволит полностью растворить кофе и равномерно распределить его вкус в пудинге. Перелейте смешанный кофе в неглубокую миску или небольшой контейнер и добавьте семена чиа. Хорошо перемешайте, чтобы семена равномерно распределились в кофейной смеси. Положите смесь в холодильник и оставьте на 3-4 часа или ночь. За это время семена набухнут и превратятся в пудинг. Когда кофейный пудинг с чиа достаточно загустеет, разделите его на порции. Растопите чёрный шоколад и полейте им верх каждой порции. Шоколад быстро затвердеет, образуя тонкую хрустящую корочку, которую можно "пробить", чтобы насладиться кремовой основой под ней.

Советы:

Если вы хотите придать десерту особый аромат, используйте вместо меда кленовый сироп или добавьте несколько капель ванильного экстракта.

Экспериментируйте с молоком: попробуйте миндальное или кокосовое молоко, это придаст пудингу новый аромат.

Кофейный пудинг с чиа станет прекрасным вариантом завтрака, который дарит заряд энергии и поднимает настроение. Он легко готовится, выглядит аппетитно и доставляет настоящее удовольствие.

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