Кофейный пудинг с чиа и шоколадом: рецепт вкусного десерта

Кофейный пудинг из чиа – вкусный десерт и идеальный вариант для завтрака, сочетающий насыщенный вкус кофе с полезной и сливочной текстурой семян чиа.
На странице Shivesh Bhatia показали рецепт, удививший поклонников холодного кофе. Этот десерт представляет собой сбалансированное сочетание свежего вкуса кофе, медовой сладости, кремовой консистенции семян чиа и шоколадной корочки.
Ингредиенты
- Растворимый кофе
- 1 ст. л
- Молоко
- ½ стакана
- Мед
- 1 ст.л
- Семена чиа
- 4 ст.
- Растопленный черный шоколад
- 2-3 ст. л
Приготовление:
- В блендере смешайте кофе, молоко и мед. Взбивайте до получения однородной, кремовой пены. Этот шаг позволит полностью растворить кофе и равномерно распределить его вкус в пудинге.
- Перелейте смешанный кофе в неглубокую миску или небольшой контейнер и добавьте семена чиа. Хорошо перемешайте, чтобы семена равномерно распределились в кофейной смеси.
- Положите смесь в холодильник и оставьте на 3-4 часа или ночь. За это время семена набухнут и превратятся в пудинг.
- Когда кофейный пудинг с чиа достаточно загустеет, разделите его на порции.
- Растопите чёрный шоколад и полейте им верх каждой порции. Шоколад быстро затвердеет, образуя тонкую хрустящую корочку, которую можно "пробить", чтобы насладиться кремовой основой под ней.
Советы:
- Если вы хотите придать десерту особый аромат, используйте вместо меда кленовый сироп или добавьте несколько капель ванильного экстракта.
- Экспериментируйте с молоком: попробуйте миндальное или кокосовое молоко, это придаст пудингу новый аромат.
Кофейный пудинг с чиа станет прекрасным вариантом завтрака, который дарит заряд энергии и поднимает настроение. Он легко готовится, выглядит аппетитно и доставляет настоящее удовольствие.
Читайте также:
- Тыквенный мармелад: рецепт натуральных вкусностей
- Сладкий тыквенный хлеб с крем-сырной начинкой: рецепт интересной выпечки
- Шоколадно-белковый десерт: интересный рецепт из вареных яиц