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Кокосово-малиновый торт «Наполеон»: рецепт для ленивых хозяек
Если вы хотите удивить гостей изысканным домашним десертом, но без часов, проведенных на кухне, у нас есть идеальное решение — кокосово-малиновый торт «Наполеон», который вкусен как из лучшей кондитерской, но готовится удивительно просто.
Этот рецепт — настоящая находка для занятых хозяек, которые хотят порадовать себя и близких чем-то невероятно нежным, ароматным и немного экзотическим. О рецепте этой вкусности рассказала фудблогер Valeriia Veligura.
Это не классический «Наполеон» с заварным кремом, который требует много времени и терпения. Это — его ленивая версия с ароматным кокосовым кремом, кисло-сладкой малиной и хрустящими слоеными лепешками. Такой десерт не только не уступает традиционному, но имеет свою изюминку — контраст текстур и вкусов, который точно покорит ваше сердце.
Ингредиенты
Кокосовый крем
Яйца 3 шт.
Сахар 200 г
Соль
Пшеничная мука 75 г
Кокосовая стружка 75 г
Кокосовый напиток 750 мл
Сливочное масло 75 г
Малиновая начинка
Свежая или замороженная малина 300 г
Сахар 30 г
Кукурузный крахмал 30 г
Лимонный сок 1 ч. л
Основное тесто
Готовое слоеное тесто (бездрожжевое) 1 кг
Приготовление
Кокосовый крем
В глубокой миске смешайте яйца, половину сахара, щепотку соли, муку и кокосовую стружку.
В отдельной кастрюле подогрейте кокосовый напиток с оставшимися сахарами до состояния легкого кипения.
Постепенно вливайте горячий напиток в яичную смесь, постоянно помешивайте во избежание свертывания яиц.
Поверните смесь в кастрюлю и варите на среднем огне до загущения, мешайте непрерывно.
Когда крем станет густым — снимите с огня, добавьте сливочное масло и перемешайте до однородности.
Накройте пищевой пленкой в контакт (т.е. чтобы пленка касалась крема) и оставьте до полного охлаждения.
Малиновая начинка
Смешайте сахар с кукурузным крахмалом, добавьте в малину вместе с лимонным соком.
Нагревайте на среднем огне до загущения, периодически помешивайте.
Получившуюся ягодную массу также накройте пленкой в контакт и охладите.
Коржи
Разморозьте слоеное тесто, но не раскатывайте его и выложите на пергамент. Выпекайте в разогретой до 200°C духовке в течение 15–20 мин до золотистого цвета.
После охлаждения каждый корж разрежьте пополам. Обрезки не выбрасывайте — из них можно сделать посыпку.
Сбор торта
На плоскую тарелку выкладывайте лепешки поочередно и смазывайте каждый слой кремом.
На каждом втором слое дополнительно выкладывайте слой малиновой начинки. Верхний слой тоже смажьте кремом.
Обрезки теста измельчите в блендере до крошки и обсыпьте торт со всех сторон.
Секреты идеального вкуса
Дайте настояться: поставьте торт в холодильник как минимум на 4–5 часов, а еще лучше — на ночь. Это позволит крему пропитать лепешки и торт станет очень нежным.
Подача: украсьте свежими ягодами, мятой листочками или посыпьте дополнительной кокосовой стружкой.
Замена ингредиентов: если нет кокосового напитка — используйте обычное молоко, но добавьте больше кокосовой стружки для сохранения аромата.
Ленивый кокосово-малиновый «Наполеон» — это тот десерт, который стоит попробовать хотя бы раз. А потом готовить снова и снова — потому что это просто, эффектно и очень вкусно.