Кокосово-малиновый торт «Наполеон»: рецепт для ленивых хозяек / © Credits

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Этот рецепт — настоящая находка для занятых хозяек, которые хотят порадовать себя и близких чем-то невероятно нежным, ароматным и немного экзотическим. О рецепте этой вкусности рассказала фудблогер Valeriia Veligura.

Это не классический «Наполеон» с заварным кремом, который требует много времени и терпения. Это — его ленивая версия с ароматным кокосовым кремом, кисло-сладкой малиной и хрустящими слоеными лепешками. Такой десерт не только не уступает традиционному, но имеет свою изюминку — контраст текстур и вкусов, который точно покорит ваше сердце.

Ингредиенты

Кокосовый крем

Яйца 3 шт.

Сахар 200 г

Соль

Пшеничная мука 75 г

Кокосовая стружка 75 г

Кокосовый напиток 750 мл

Сливочное масло 75 г

Малиновая начинка

Свежая или замороженная малина 300 г

Сахар 30 г

Кукурузный крахмал 30 г

Лимонный сок 1 ч. л

Основное тесто

Готовое слоеное тесто (бездрожжевое) 1 кг

Приготовление

Кокосовый крем

В глубокой миске смешайте яйца, половину сахара, щепотку соли, муку и кокосовую стружку. В отдельной кастрюле подогрейте кокосовый напиток с оставшимися сахарами до состояния легкого кипения. Постепенно вливайте горячий напиток в яичную смесь, постоянно помешивайте во избежание свертывания яиц. Поверните смесь в кастрюлю и варите на среднем огне до загущения, мешайте непрерывно. Когда крем станет густым — снимите с огня, добавьте сливочное масло и перемешайте до однородности. Накройте пищевой пленкой в контакт (т.е. чтобы пленка касалась крема) и оставьте до полного охлаждения.

Малиновая начинка

Смешайте сахар с кукурузным крахмалом, добавьте в малину вместе с лимонным соком. Нагревайте на среднем огне до загущения, периодически помешивайте. Получившуюся ягодную массу также накройте пленкой в контакт и охладите.

Коржи

Разморозьте слоеное тесто, но не раскатывайте его и выложите на пергамент. Выпекайте в разогретой до 200°C духовке в течение 15–20 мин до золотистого цвета. После охлаждения каждый корж разрежьте пополам. Обрезки не выбрасывайте — из них можно сделать посыпку.

Сбор торта

На плоскую тарелку выкладывайте лепешки поочередно и смазывайте каждый слой кремом. На каждом втором слое дополнительно выкладывайте слой малиновой начинки. Верхний слой тоже смажьте кремом. Обрезки теста измельчите в блендере до крошки и обсыпьте торт со всех сторон.

Секреты идеального вкуса

Дайте настояться: поставьте торт в холодильник как минимум на 4–5 часов, а еще лучше — на ночь. Это позволит крему пропитать лепешки и торт станет очень нежным.

Подача : украсьте свежими ягодами, мятой листочками или посыпьте дополнительной кокосовой стружкой.

Замена ингредиентов: если нет кокосового напитка — используйте обычное молоко, но добавьте больше кокосовой стружки для сохранения аромата.

Ленивый кокосово-малиновый «Наполеон» — это тот десерт, который стоит попробовать хотя бы раз. А потом готовить снова и снова — потому что это просто, эффектно и очень вкусно.

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