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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
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Время на прочтение
2 мин

Кокосово-малиновый торт «Наполеон»: рецепт для ленивых хозяек

Если вы хотите удивить гостей изысканным домашним десертом, но без часов, проведенных на кухне, у нас есть идеальное решение — кокосово-малиновый торт «Наполеон», который вкусен как из лучшей кондитерской, но готовится удивительно просто.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Кокосово-малиновый торт "Наполеон": рецепт для ленивых хозяек

Кокосово-малиновый торт «Наполеон»: рецепт для ленивых хозяек / © Credits

Этот рецепт — настоящая находка для занятых хозяек, которые хотят порадовать себя и близких чем-то невероятно нежным, ароматным и немного экзотическим. О рецепте этой вкусности рассказала фудблогер Valeriia Veligura.

Это не классический «Наполеон» с заварным кремом, который требует много времени и терпения. Это — его ленивая версия с ароматным кокосовым кремом, кисло-сладкой малиной и хрустящими слоеными лепешками. Такой десерт не только не уступает традиционному, но имеет свою изюминку — контраст текстур и вкусов, который точно покорит ваше сердце.

Ингредиенты

Кокосовый крем

  • Яйца 3 шт.

  • Сахар 200 г

  • Соль

  • Пшеничная мука 75 г

  • Кокосовая стружка 75 г

  • Кокосовый напиток 750 мл

  • Сливочное масло 75 г

Малиновая начинка

  • Свежая или замороженная малина 300 г

  • Сахар 30 г

  • Кукурузный крахмал 30 г

  • Лимонный сок 1 ч. л

Основное тесто

  • Готовое слоеное тесто (бездрожжевое) 1 кг

Приготовление

Кокосовый крем

  1. В глубокой миске смешайте яйца, половину сахара, щепотку соли, муку и кокосовую стружку.

  2. В отдельной кастрюле подогрейте кокосовый напиток с оставшимися сахарами до состояния легкого кипения.

  3. Постепенно вливайте горячий напиток в яичную смесь, постоянно помешивайте во избежание свертывания яиц.

  4. Поверните смесь в кастрюлю и варите на среднем огне до загущения, мешайте непрерывно.

  5. Когда крем станет густым — снимите с огня, добавьте сливочное масло и перемешайте до однородности.

  6. Накройте пищевой пленкой в контакт (т.е. чтобы пленка касалась крема) и оставьте до полного охлаждения.

Малиновая начинка

  1. Смешайте сахар с кукурузным крахмалом, добавьте в малину вместе с лимонным соком.

  2. Нагревайте на среднем огне до загущения, периодически помешивайте.

  3. Получившуюся ягодную массу также накройте пленкой в контакт и охладите.

Коржи

  1. Разморозьте слоеное тесто, но не раскатывайте его и выложите на пергамент. Выпекайте в разогретой до 200°C духовке в течение 15–20 мин до золотистого цвета.

  2. После охлаждения каждый корж разрежьте пополам. Обрезки не выбрасывайте — из них можно сделать посыпку.

Сбор торта

  1. На плоскую тарелку выкладывайте лепешки поочередно и смазывайте каждый слой кремом.

  2. На каждом втором слое дополнительно выкладывайте слой малиновой начинки. Верхний слой тоже смажьте кремом.

  3. Обрезки теста измельчите в блендере до крошки и обсыпьте торт со всех сторон.

Секреты идеального вкуса

  • Дайте настояться: поставьте торт в холодильник как минимум на 4–5 часов, а еще лучше — на ночь. Это позволит крему пропитать лепешки и торт станет очень нежным.

  • Подача: украсьте свежими ягодами, мятой листочками или посыпьте дополнительной кокосовой стружкой.

  • Замена ингредиентов: если нет кокосового напитка — используйте обычное молоко, но добавьте больше кокосовой стружки для сохранения аромата.

Ленивый кокосово-малиновый «Наполеон» — это тот десерт, который стоит попробовать хотя бы раз. А потом готовить снова и снова — потому что это просто, эффектно и очень вкусно.

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