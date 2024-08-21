Кокосовое печенье: рецепт вкусной выпечки без муки

Попробуйте приготовить вкусный и невесомый десерт к кофе без использования муки.
Фудблогер nisenitnitsia_ показала, как приготовить вкусное диетическое печенье за пол часа.
Ингредиенты
- Яичные белки
- 3 шт.
- Соль
- Сахар
- 150 г
- Кокосовая стружка
- 150-180 г
Приготовление:
- К яичным белкам добавьте соль и тщательно все взбейте;
- Продолжая взбивать, добавьте сахар;
- Взбейте все до пышной пены;
- Затем всыпьте кокосовую стружку и хорошо все перемешайте;
- Руками сформуйте небольшие шарики и выложите их на противень, предварительно застелив его пергаментом;
- Каждый шарик немного придавите сверху и отправьте в разогретую до 180°C духовку на 15-20 мин.
Приятного аппетита!
Печенье получается очень вкусным, поэтому лучше готовить сразу две порции.
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