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Кокосовое печенье: рецепт вкусной выпечки без муки

Кокосовое печенье: рецепт вкусной выпечки без муки

Рецепт вкусной выпечки / Фото: Credits

Попробуйте приготовить вкусный и невесомый десерт к кофе без использования муки.

Фудблогер nisenitnitsia_ показала, как приготовить вкусное диетическое печенье за пол часа.

Ингредиенты

Яичные белки
3 шт.
Соль
Сахар
150 г
Кокосовая стружка
150-180 г

Приготовление:

  • К яичным белкам добавьте соль и тщательно все взбейте;
  • Продолжая взбивать, добавьте сахар;
  • Взбейте все до пышной пены;
  • Затем всыпьте кокосовую стружку и хорошо все перемешайте;
  • Руками сформуйте небольшие шарики и выложите их на противень, предварительно застелив его пергаментом;
  • Каждый шарик немного придавите сверху и отправьте в разогретую до 180°C духовку на 15-20 мин.

Приятного аппетита!

Печенье получается очень вкусным, поэтому лучше готовить сразу две порции.

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