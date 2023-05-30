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Кокосовый пудинг из трех ингредиентов: простой рецепт от Кортни Кардашьян

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
279
Время на прочтение
1 мин
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Кокосовый пудинг из трех ингредиентов: простой рецепт от Кортни Кардашьян

Рецепт кокосового пудинга от Кортни Кардашьян / Фото: Instagram Кортни Кардашьян

Звезда реалити-шоу поделилась своим любимым веганским рецептом.

44-летняя Кортни Кардашьян утверждает, что сидит на строгой диете и избегает продуктов с глютеном, но не забывает баловать себя вкусными и полезными десертами. Кокосовый пудинг со сливочной структурой – один из них. Звезда говорит, подобное веганское блюдо отлично освежает в жаркий день.

Ингредиенты на 2 порции:

  • мякоть трех кокосов
  • кокосовая вода – 2/3 стакана
  • ваниль – ½ ч. л.
  • несколько капель свежевыжатого сока лимона или лайма

Приготовление

Взбивайте все ингредиенты в блендере до получения однородной массы.

Перелейте в миску и поставьте в холодильник.

Как только пудинг застынет – подавайте. Можно украсить любимыми фруктами или ягодами.

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Дата публикации
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