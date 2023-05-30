Кокосовый пудинг из трех ингредиентов: простой рецепт от Кортни Кардашьян

Звезда реалити-шоу поделилась своим любимым веганским рецептом.
44-летняя Кортни Кардашьян утверждает, что сидит на строгой диете и избегает продуктов с глютеном, но не забывает баловать себя вкусными и полезными десертами. Кокосовый пудинг со сливочной структурой – один из них. Звезда говорит, подобное веганское блюдо отлично освежает в жаркий день.
Ингредиенты на 2 порции:
- мякоть трех кокосов
- кокосовая вода – 2/3 стакана
- ваниль – ½ ч. л.
- несколько капель свежевыжатого сока лимона или лайма
Приготовление
Взбивайте все ингредиенты в блендере до получения однородной массы.
Перелейте в миску и поставьте в холодильник.
Как только пудинг застынет – подавайте. Можно украсить любимыми фруктами или ягодами.
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