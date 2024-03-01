Коктейль "Маргарита": классический рецепт для вечера пятницы

Знаменитый коктейль в широком бокале с соленой каймой многие годы остается хитом вечеринок.
Ингредиенты
- серебряная текила
- 50 мл
- апельсиновый ликер
- 25 мл
- сахарный сироп
- 10 мл
- ламовый сок
- 30 мл
- долька лайма
- соль
- лед
- 200 г
- Охладите коктейльный бокал в морозилке.
- Дайте ему немного запотеть и окуните края в соль.
- Смешайте текилу, сок лайма, сироп, апельсиновый ликер в шейкере и встряхните.
- Наполните бокал колотым льдом.
- Процедите смесь в коктейльный бокал и сразу подавайте.
Совет:
- Лед можно не колоть, а использовать кубики.
- Также можно измельчить лед до состояния снежной крошки
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