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Коктейль "Маргарита": классический рецепт для вечера пятницы

Время готовки
15 минут
Пищевая ценность на 100 г
168 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
308
Время на прочтение
1 мин
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Коктейль "Маргарита": классический рецепт для вечера пятницы

Коктейль Маргарита / Фото: Credits

Знаменитый коктейль в широком бокале с соленой каймой многие годы остается хитом вечеринок.

Ингредиенты

серебряная текила
50 мл
апельсиновый ликер
25 мл
сахарный сироп
10 мл
ламовый сок
30 мл
долька лайма
соль
лед
200 г
  1. Охладите коктейльный бокал в морозилке. 
  2. Дайте ему немного запотеть и окуните края в соль. 
  3. Смешайте текилу, сок лайма, сироп, апельсиновый ликер в шейкере и встряхните.
  4. Наполните бокал колотым льдом.
  5. Процедите смесь в коктейльный бокал и сразу подавайте.

Совет:

  • Лед можно не колоть, а использовать кубики. 
  • Также можно измельчить лед до состояния снежной крошки

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