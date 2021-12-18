Коктейль "Палома": рецепт от певицы Риты Оры

Этот напиток готовится так просто, что вы просто обязаны приготовить его для своих друзей.
Знаменитость любит готовить различные коктейли и частенько делится их рецептами на своей странице в Instagram. Например недавно она рассказывала, как приготовить "Маргариту".
Теперь же Рита решила рассказать, как приготовить коктейль "Палома", он, кстати, тоже готовится на основе текилы. В подписи к видео она отметила, что это один из ее самых любимых напитков.
Итак, рецепт от Риты:
Ингредиенты
- текила;
- грейпфрут;
- лайм;
- соль;
- мед;
- лед.
Приготовление:
Выдавите сок из половины грейпфрута, но шкурку не выбрасывайте, она пригодится для декорирования напитка.
Возьмите стакан, с которого будете пить коктейль, и натрите его край грейпфрутом, после этого окуните в соль.
Налейте в стакан с солью два шота сока грейпфрута, выдавите сок половины лайма, и налейте два шота текилы. Чтобы смягчить вкус - добавьте чайную ложку меда и перемешайте.
В конце добавьте лед и украсьте шкуркой грейпфрута.
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