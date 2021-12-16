Коктейлю "Кровавая Мэри" - 100 лет: история появления и рецепт

Считается, что знаменитый коктейль из водки и томатного сока придумал французский бармен Фернан Петьо.

Столетие назад он работал в популярном парижском заведении "Герри", процветающем до сих пор. О происхождении названия есть несколько версий. Одна из них: Петьо был влюблен в танцовщицу Мэри, работавшую в кабаре со странным названием "Ведро с кровью". Так что в момент приготовления нового коктейля и возникла идея о "Кровавой Мэри".

Ингредиенты:

томатный сок – 150 мл

водка – 40 мл

острый соус табаско – несколько капель

вустерский соус (если есть) – несколько капель

щепотка соли и черного перца

стебель сельдерея для украшения

лимон – 20 мл

соль

черный молотый перец

лед

Приготовление:

1. Томатный сок наливаем в стакан для смешивания, добавляем водку, лимонный сок, несколько капель соуса табаско и вустерского, солим по вкусу и перчим. Хорошо перемешиваем смесь.

2. Кладем в стакан несколько кубиков льда и выливаем в него готовый коктейль. Для украшения коктейля используем стебель сельдерея и ломтик лимона.

Знаменитому коктейлю "Кровавая Мэри" исполнилось 100 лет Новости мира

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