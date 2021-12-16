Коктейлю "Кровавая Мэри" - 100 лет: история появления и рецепт

Считается, что знаменитый коктейль из водки и томатного сока придумал французский бармен Фернан Петьо.
Столетие назад он работал в популярном парижском заведении "Герри", процветающем до сих пор. О происхождении названия есть несколько версий. Одна из них: Петьо был влюблен в танцовщицу Мэри, работавшую в кабаре со странным названием "Ведро с кровью". Так что в момент приготовления нового коктейля и возникла идея о "Кровавой Мэри".
Ингредиенты:
- томатный сок – 150 мл
- водка – 40 мл
- острый соус табаско – несколько капель
- вустерский соус (если есть) – несколько капель
- щепотка соли и черного перца
- стебель сельдерея для украшения
- лимон – 20 мл
- соль
- черный молотый перец
- лед
Приготовление:
1. Томатный сок наливаем в стакан для смешивания, добавляем водку, лимонный сок, несколько капель соуса табаско и вустерского, солим по вкусу и перчим. Хорошо перемешиваем смесь.
2. Кладем в стакан несколько кубиков льда и выливаем в него готовый коктейль. Для украшения коктейля используем стебель сельдерея и ломтик лимона.
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