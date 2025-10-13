- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 164
- Время на прочтение
- 2 мин
Колбаса из сала: рецепт украинского деликатеса, который удивит даже гурмана
Кто сказал, что сало бывает только соленое или копченое. Украинская кухня богата на эксперименты и этот рецепт — отличный пример того, как знакомый продукт может заиграть по-новому.
Такого сала вы точно еще не пробовали. Фудблогер Рома Емецподелился рецептом, который сочетает нежную текстуру с яркими копчеными нотами. Простой в приготовлении и заметный на столе, этот зельц из сала может стать звездой любого праздничного меню.
Колбаса из сала или домашний зельц имеет нежную, почти сливочную консистенцию, аромат специй и легкий дымный привкус благодаря копченой паприке. Идеально подходит охлажденной с черным хлебом, маринованными огурчиками или бокалом домашней наливки.
Ингредиенты
- Сало
- 1 кг
- Вода
- 300 мл
- Соль
- 1 ч. л
- Смесь перцев
- 1 ч. л
- Кориандр (семена)
- 1 ч. л
- Лавровый лист
- 3 шт.
- Копченая паприка
- 1 ч. л
- Сухой чеснок
- 1 ч. л
- Желатин
- 2 ст. л.
Пригшотирование
В сотейнике соедините воду, соль, перец, кориандр, лавровый лист, копченую паприку и чеснок. Доведите до кипения, снимите с огня и дайте настояться час, чтобы специи раскрыли аромат.
Дайте желатину набухнуть, затем процедите маринад, добавьте желатин и снова доведите почти до кипения. Снимите с огня, охладите до комнатной температуры.
С сала снимите кожицу и нарежьте его тоненькими слайсами. Смешайте с маринадом и тщательно перемешай.
Расстелите пищевую пленку в несколько слоев, выложите сало, плотно сверните в рулет. Проколите зубочисткой, чтобы вышел воздух, завяжите концы и положите под гнет в холодильник на ночь.
Перед нарезкой охладите в морозилке 30 мин, так колбаса будет держать форму. Нарезайте тонкими кусочками и наслаждайтесь.
Совет
Добавьте в маринад немного горчицы или каплю жидкого дыма.
Если любите мягкий вкус, замените часть сала на вареное куриное филе, получится более диетический, но не менее ароматный вариант.
Колбаса из сала — это гастрономическая находка, которая сочетает традиции и современность. Она имеет эффектный вид, готовится просто, а на вкус — настоящий домашний деликатес.