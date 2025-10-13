Колбаса из сала: рецепт украинского деликатеса, который удивит даже гурмана

Колбаса из сала tiktok.com_romayemets

Такого сала вы точно еще не пробовали. Фудблогер Рома Емецподелился рецептом, который сочетает нежную текстуру с яркими копчеными нотами. Простой в приготовлении и заметный на столе, этот зельц из сала может стать звездой любого праздничного меню.

Колбаса из сала или домашний зельц имеет нежную, почти сливочную консистенцию, аромат специй и легкий дымный привкус благодаря копченой паприке. Идеально подходит охлажденной с черным хлебом, маринованными огурчиками или бокалом домашней наливки.

Ингредиенты Сало 1 кг Вода 300 мл Соль 1 ч. л Смесь перцев 1 ч. л Кориандр (семена) 1 ч. л Лавровый лист 3 шт. Копченая паприка 1 ч. л Сухой чеснок 1 ч. л Желатин 2 ст. л.

Пригшотирование

В сотейнике соедините воду, соль, перец, кориандр, лавровый лист, копченую паприку и чеснок. Доведите до кипения, снимите с огня и дайте настояться час, чтобы специи раскрыли аромат. Дайте желатину набухнуть, затем процедите маринад, добавьте желатин и снова доведите почти до кипения. Снимите с огня, охладите до комнатной температуры. С сала снимите кожицу и нарежьте его тоненькими слайсами. Смешайте с маринадом и тщательно перемешай. Расстелите пищевую пленку в несколько слоев, выложите сало, плотно сверните в рулет. Проколите зубочисткой, чтобы вышел воздух, завяжите концы и положите под гнет в холодильник на ночь. Перед нарезкой охладите в морозилке 30 мин, так колбаса будет держать форму. Нарезайте тонкими кусочками и наслаждайтесь.

Совет

Добавьте в маринад немного горчицы или каплю жидкого дыма.

Если любите мягкий вкус, замените часть сала на вареное куриное филе, получится более диетический, но не менее ароматный вариант.

Колбаса из сала — это гастрономическая находка, которая сочетает традиции и современность. Она имеет эффектный вид, готовится просто, а на вкус — настоящий домашний деликатес.