Колбаса из сала: рецепт украинского деликатеса, который удивит даже гурмана

Кто сказал, что сало бывает только соленое или копченое. Украинская кухня богата на эксперименты и этот рецепт — отличный пример того, как знакомый продукт может заиграть по-новому.

Колбаса из сала tiktok.com_romayemets

Такого сала вы точно еще не пробовали. Фудблогер Рома Емецподелился рецептом, который сочетает нежную текстуру с яркими копчеными нотами. Простой в приготовлении и заметный на столе, этот зельц из сала может стать звездой любого праздничного меню.

Колбаса из сала или домашний зельц имеет нежную, почти сливочную консистенцию, аромат специй и легкий дымный привкус благодаря копченой паприке. Идеально подходит охлажденной с черным хлебом, маринованными огурчиками или бокалом домашней наливки.

Ингредиенты

Сало
1 кг
Вода
300 мл
Соль
1 ч. л
Смесь перцев
1 ч. л
Кориандр (семена)
1 ч. л
Лавровый лист
3 шт.
Копченая паприка
1 ч. л
Сухой чеснок
1 ч. л
Желатин
2 ст. л.

Пригшотирование

  1. В сотейнике соедините воду, соль, перец, кориандр, лавровый лист, копченую паприку и чеснок. Доведите до кипения, снимите с огня и дайте настояться час, чтобы специи раскрыли аромат.

  2. Дайте желатину набухнуть, затем процедите маринад, добавьте желатин и снова доведите почти до кипения. Снимите с огня, охладите до комнатной температуры.

  3. С сала снимите кожицу и нарежьте его тоненькими слайсами. Смешайте с маринадом и тщательно перемешай.

  4. Расстелите пищевую пленку в несколько слоев, выложите сало, плотно сверните в рулет. Проколите зубочисткой, чтобы вышел воздух, завяжите концы и положите под гнет в холодильник на ночь.

  5. Перед нарезкой охладите в морозилке 30 мин, так колбаса будет держать форму. Нарезайте тонкими кусочками и наслаждайтесь.

Совет

  • Добавьте в маринад немного горчицы или каплю жидкого дыма.

  • Если любите мягкий вкус, замените часть сала на вареное куриное филе, получится более диетический, но не менее ароматный вариант.

Колбаса из сала — это гастрономическая находка, которая сочетает традиции и современность. Она имеет эффектный вид, готовится просто, а на вкус — настоящий домашний деликатес.

