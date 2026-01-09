Колин Фаррелл рассказал о любимом сэндвиче Марго Робби / © Associated Press

От «Барби» до «Отряда самоубийц» и новых ролей, Марго Робби удивляет своей многогранностью на экране, более того, ее вкус в еде тоже неординарный. В недавнем интервью для TODAY актриса рассказала о своей гастрономической слабости на съемочной площадке: «chippy sandwich» или сэндвич с хрустящими чипсами, который ей готовил коллега по съемкам Колин Фаррелл.

Этот сэндвич очень прост в приготовлении, ведь вам понадобится:

белый хлеб

сливочное масло

картофельные чипсы со вкусом «сыр и лук»

Однако хитрость Фаррелла делает его еще вкуснее, перед тем, как откусить, он слегка сплющивает сэндвич рукой. По словам Робби, это стало ее маленьким ежедневным удовольствием.

Особенность сэндвича

Такой сэндвич — классика британской кулинарии. Простота рецепта и легкодоступные ингредиенты делают его любимцем поколений. Основной акцент в таких сэндвичах на углеводах, которые быстро дают энергию, а это идеально подходит для долгих съемочных дней.

Хотя это блюдо не назвать чрезвычайно питательным, все же любую пищу можно включать в сбалансированный рацион, если соблюдать умеренность. А если хочется более полезного варианта картофельного сэндвича, можно попробовать сэндвич с запеченным сладким картофелем или свеклой и сладким картофелем — они сохраняют текстуру и вкус классики, но добавляют больше витаминов и клетчатки.

Марго Робби напоминает нам, что даже в мире «здорового питания» всегда есть место для маленьких радостей. Ее любимый сэндвич — это не только быстрая энергетическая закуска, но и настоящее удовольствие от простых вещей. Секрет во вкусе, простоте и непринужденности.

Иногда достаточно одного сэндвича, чтобы день на съемочной площадке стал ярче и вы тоже можете насладиться этим маленьким гастрономическим наслаждением дома.