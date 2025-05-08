Конвертики из кабачков: рецепт полезной альтернативы лаваша / © Credits

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Этот рецепт без муки станет настоящей находкой для следящих за фигурой или соблюдающих безглютеновую диету. Французская кулинар Eugenie Derousseau предложила на своей странице этот простой, но оригинальный рецепт, который уже приобрел популярность среди поклонников здоровой пищи. Кабачки, запеченные с моцареллой, превращаются в гибкую, ароматную основу для любой начинки — от лосося до овощного микса.

Ингредиенты

Большой кабачок (цуккини) 1 шт.

Тертая моцарелла около 100 г

Соль

Черный перец

Оливковое масло 1 ч. л

Для начинки

Салат из микса зелени

Лосось (слабосолоный или копченый)

Сырный соус (греческий йогурт, лимон и зелень)

Приготовление

Очистите кабачок (если кожура грубая), нарежьте его очень тонкими слайсами вдоль или кружочками (толщина около 2-3 мм). Для этого лучше использовать овощерезку — это обеспечит равномерное запекание. Выложите ломтики на противень, застеленный пергаментом, немного крест-накрест и сформируйте прямоугольник размером примерно 20×25 см. Это будет ваша основа. Сбрызните кабачки оливковым маслом, посолите, поперчите, а сверху посыпьте моцареллой. Сыр не только придаст вкус, но и поможет держать форму после запекания. Запекайте в предварительно разогретой до 180°C духовке около 20–25 мин, пока сыр не подрумянится, а кабачки не станут мягкими. Дайте «коржам» остыть 10 мин — тогда они немного затвердеют и станут более эластичными. Затем аккуратно снимите с бумаги для выпекания. Разложите любимую начинку в центре и сложите пополам. Начинку лучше выбирать нежирную: салат, отварные яйца, легкий творог, копченый лосось или йогуртовый соус.

Совет:

Этот рецепт можно адаптировать на завтрак, обед или даже как легкий ужин. Если хотите сделать блюдо богаче белком — добавьте куриное филе или тофу. Для веганского варианта — замените моцареллу растительным сыром.

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Конвертики из кабачков — это современная альтернатива лавашу, сочетающая в себе пользу овощей, легкость приготовления и гибкость в начинках. Попробуйте один раз и это блюдо легко станет вашим новым фаворитом на каждый день.