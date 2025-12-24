ТСН в социальных сетях

Рецепты
78
1 мин

Конвертики со шпротами: рецепт легкой закуски

Иногда хочется удивить гостей или просто порадовать себя быстрой, вкусной закуской, которая выглядит эффектно, а готовить ее максимально просто. Именно таким блюдом становятся конвертики со шпротами.

Станислава Бондаренко
35 минут
379 ккал
Конвертики со шпротами tiktok.com_@vita_datsenko

Хрустящий тостовый хлеб, нежная начинка из плавленого сыра и яиц и сочная шпротина внутри. Это рецепт блюда, о котором рассказала фудблогер vita_datsenko, идеально подходит для праздничного стола, аперитива или уютного вечера дома.

Ингредиенты

Тостовый хлеб
6-8 ломтиков
Шпроты
6-8 шт.
Вареные яйца
2 шт.
Плавленый сырок
50 г
Майонез
1-2 ст. л
Чеснок
1 зубчик
Петрушка
1-2 веточки
Корнишоны
2-3 шт.
Соль
Перец

Приготовление

  1. Ломтики тостового хлеба разрезать по диагонали. Каждую половинку хорошо раскатать скалкой, чтобы тесто стало тонким и эластичным.

  2. Углы ломтиков соединить зубочисткой и сформировать небольшие конвертики.

  3. Выложить конвертики на противень и запекать в духовке 6-8 мин при 180°C до легкого золотистого зарумянивания. После запекания зубочистки осторожно удалить.

  4. В блендере взбить вареные яйца, плавленый сыр, чеснок, майонез и петрушку до однородной массы. Посолить и поперчить по своему вкусу.

  5. Готовые конвертики наполнить сырно-яичной смесью.

  6. В каждый конвертик положить по одной шпротине и маленькому корнишону для свежести и контраста вкусов.

Советы

  • Если хочется более пикантного вкуса, можно добавить немного лимонного сока или острого соуса в начинку.

  • Для праздничной сервировки разложите конвертики на деревянную доску или порционные тарелки, украсьте веточками петрушки или укропа.

Конвертики со шпротами — это быстро, красиво и вкусно. Они сочетают в себе нежную кремовую начинку, хрустящий хлеб и насыщенный вкус рыбы, а еще имеют чрезвычайно аппетитный вид на любом столе. Идеальный вариант для праздников, семейных вечеров или когда нужно удивить гостей необычной закуской.

