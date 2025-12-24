Конвертики со шпротами: рецепт легкой закуски

Конвертики со шпротами tiktok.com_@vita_datsenko

Хрустящий тостовый хлеб, нежная начинка из плавленого сыра и яиц и сочная шпротина внутри. Это рецепт блюда, о котором рассказала фудблогер vita_datsenko, идеально подходит для праздничного стола, аперитива или уютного вечера дома.

Ингредиенты Тостовый хлеб 6-8 ломтиков Шпроты 6-8 шт. Вареные яйца 2 шт. Плавленый сырок 50 г Майонез 1-2 ст. л Чеснок 1 зубчик Петрушка 1-2 веточки Корнишоны 2-3 шт. Соль Перец

Приготовление

Ломтики тостового хлеба разрезать по диагонали. Каждую половинку хорошо раскатать скалкой, чтобы тесто стало тонким и эластичным. Углы ломтиков соединить зубочисткой и сформировать небольшие конвертики. Выложить конвертики на противень и запекать в духовке 6-8 мин при 180°C до легкого золотистого зарумянивания. После запекания зубочистки осторожно удалить. В блендере взбить вареные яйца, плавленый сыр, чеснок, майонез и петрушку до однородной массы. Посолить и поперчить по своему вкусу. Готовые конвертики наполнить сырно-яичной смесью. В каждый конвертик положить по одной шпротине и маленькому корнишону для свежести и контраста вкусов.

Советы

Если хочется более пикантного вкуса, можно добавить немного лимонного сока или острого соуса в начинку.

Для праздничной сервировки разложите конвертики на деревянную доску или порционные тарелки, украсьте веточками петрушки или укропа.

Конвертики со шпротами — это быстро, красиво и вкусно. Они сочетают в себе нежную кремовую начинку, хрустящий хлеб и насыщенный вкус рыбы, а еще имеют чрезвычайно аппетитный вид на любом столе. Идеальный вариант для праздников, семейных вечеров или когда нужно удивить гостей необычной закуской.