Конвертики со шпротами: рецепт легкой закуски
Иногда хочется удивить гостей или просто порадовать себя быстрой, вкусной закуской, которая выглядит эффектно, а готовить ее максимально просто. Именно таким блюдом становятся конвертики со шпротами.
Хрустящий тостовый хлеб, нежная начинка из плавленого сыра и яиц и сочная шпротина внутри. Это рецепт блюда, о котором рассказала фудблогер vita_datsenko, идеально подходит для праздничного стола, аперитива или уютного вечера дома.
Ингредиенты
- Тостовый хлеб
- 6-8 ломтиков
- Шпроты
- 6-8 шт.
- Вареные яйца
- 2 шт.
- Плавленый сырок
- 50 г
- Майонез
- 1-2 ст. л
- Чеснок
- 1 зубчик
- Петрушка
- 1-2 веточки
- Корнишоны
- 2-3 шт.
- Соль
-
- Перец
-
Приготовление
Ломтики тостового хлеба разрезать по диагонали. Каждую половинку хорошо раскатать скалкой, чтобы тесто стало тонким и эластичным.
Углы ломтиков соединить зубочисткой и сформировать небольшие конвертики.
Выложить конвертики на противень и запекать в духовке 6-8 мин при 180°C до легкого золотистого зарумянивания. После запекания зубочистки осторожно удалить.
В блендере взбить вареные яйца, плавленый сыр, чеснок, майонез и петрушку до однородной массы. Посолить и поперчить по своему вкусу.
Готовые конвертики наполнить сырно-яичной смесью.
В каждый конвертик положить по одной шпротине и маленькому корнишону для свежести и контраста вкусов.
Советы
Если хочется более пикантного вкуса, можно добавить немного лимонного сока или острого соуса в начинку.
Для праздничной сервировки разложите конвертики на деревянную доску или порционные тарелки, украсьте веточками петрушки или укропа.
Конвертики со шпротами — это быстро, красиво и вкусно. Они сочетают в себе нежную кремовую начинку, хрустящий хлеб и насыщенный вкус рыбы, а еще имеют чрезвычайно аппетитный вид на любом столе. Идеальный вариант для праздников, семейных вечеров или когда нужно удивить гостей необычной закуской.